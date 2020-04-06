QORA 是一款基于智能资金概念（Smart Money Concepts）的全自动智能交易系统——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。QORA 不依赖滞后指标，而是通过分析公允价值缺口、订单块和市场结构来识别高概率交易机会。内置的信号汇合系统确保只有在多个要素同时满足时才执行交易。自适应引擎会根据当前市场状况自动调整参数，同时全面的风险管理功能（包括新闻过滤器、交易时段控制和周末保护）确保您的资金安全。已为 BTCUSD、XAUUSD、US500、GER40 和 US30 进行预优化。

🎯 为什么选择智能资金概念？

QORA 基于智能资金概念（SMC）构建——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。与依赖滞后指标的传统 EA 不同，QORA 以智能资金的视角解读市场。

公允价值缺口（FVG） 价格失衡区域，如同磁铁般吸引未来价格走势

订单块（OB） 机构足迹——大型玩家建仓积累的区域

市场结构 HH/HL 形态、结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH）

🧠 无指标优势

无指标延迟 – 无需等待 MA、RSI 或 MACD 来确认已经发生的事情

– 无需等待 MA、RSI 或 MACD 来确认已经发生的事情 无过度拟合 – SMC 逻辑基于市场机制，而非过度优化的参数

– SMC 逻辑基于市场机制，而非过度优化的参数 图表清晰，逻辑明确 – 每一个交易决策都可在图表上直观验证

– 每一个交易决策都可在图表上直观验证 通用适用性 – 适用于任何基于供需和订单流的流动性市场

🌍 多市场优化

QORA 附带即用型 SET 文件，适用于最热门的市场：

BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30

只需加载对应交易品种的 SET 文件，即可使用优化参数开始交易。

💡 推荐配置

时间周期 ：M15 + 高时间周期 H1

：M15 + 高时间周期 H1 最佳交易时段 ：伦敦 & 纽约

：伦敦 & 纽约 建议资金：$500+（1:30 杠杆）

📊 核心功能

智能入场系统

可自定义权重的信号汇合评分（FVG/OB/结构）

最低信号分数阈值（0-100）

高时间周期趋势过滤器（H4）

可配置的汇合要求

🔄 自适应模式（可选）

启用自适应模式进行实盘交易，可自动调整：

基于 ATR 波动率的回溯周期

基于 ADX 趋势强度的分数阈值

基于市场状况的止损/止盈比率

基于近期表现的追踪距离

所有自适应参数每 5 分钟保存一次，MT5 终端重启时自动恢复。

🛡️ 专业风险管理

基于百分比的仓位计算

每日最大交易次数限制

每日最大回撤保护

最大同时持仓数量控制

高级交易管理

可自定义激活条件的追踪止损

保本功能

部分止盈锁定收益

基于 ATR 和 SMC 的止损设置

⏰ 内置保护机制

集成经济日历的新闻过滤器

周末保护与自动平仓

最佳交易时段过滤器

点差监控

📈 仪表盘与统计

实时仪表盘显示：

当前信号分数（FVG、OB、结构）

总汇合度和信号类型

胜率和盈利因子

每日盈亏追踪

新闻状态和下一事件

自适应数值（如已启用）

包含内容

✓ QORA 智能交易系统

✓ BTCUSD、XAUUSD、US500、GER40、US30 优化 SET 文件

✓ 详细用户手册和优化指南

✓ 免费更新

⚠️ 重要提示

历史业绩不代表未来表现

实盘交易前务必在模拟账户测试

从保守的风险设置开始（每笔交易 0.5-1%）

建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行

像机构一样交易。与 QORA 同行。