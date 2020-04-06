Qora
- 专家
- Sergej Maehler
- 版本: 1.2
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 20
QORA 是一款基于智能资金概念（Smart Money Concepts）的全自动智能交易系统——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。QORA 不依赖滞后指标，而是通过分析公允价值缺口、订单块和市场结构来识别高概率交易机会。内置的信号汇合系统确保只有在多个要素同时满足时才执行交易。自适应引擎会根据当前市场状况自动调整参数，同时全面的风险管理功能（包括新闻过滤器、交易时段控制和周末保护）确保您的资金安全。已为 BTCUSD、XAUUSD、US500、GER40 和 US30 进行预优化。
⭐ 下载：QORA 用户手册
⭐ 下载：QORA 优化指南
⭐ 下载：QORA 优化 SET 文件
🎯 为什么选择智能资金概念？
QORA 基于智能资金概念（SMC）构建——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。与依赖滞后指标的传统 EA 不同，QORA 以智能资金的视角解读市场。
公允价值缺口（FVG） 价格失衡区域，如同磁铁般吸引未来价格走势
订单块（OB） 机构足迹——大型玩家建仓积累的区域
市场结构 HH/HL 形态、结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH）
🧠 无指标优势
- 无指标延迟 – 无需等待 MA、RSI 或 MACD 来确认已经发生的事情
- 无过度拟合 – SMC 逻辑基于市场机制，而非过度优化的参数
- 图表清晰，逻辑明确 – 每一个交易决策都可在图表上直观验证
- 通用适用性 – 适用于任何基于供需和订单流的流动性市场
🌍 多市场优化
QORA 附带即用型 SET 文件，适用于最热门的市场：
BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30
只需加载对应交易品种的 SET 文件，即可使用优化参数开始交易。
💡 推荐配置
- 时间周期：M15 + 高时间周期 H1
- 最佳交易时段：伦敦 & 纽约
- 建议资金：$500+（1:30 杠杆）
📊 核心功能
智能入场系统
- 可自定义权重的信号汇合评分（FVG/OB/结构）
- 最低信号分数阈值（0-100）
- 高时间周期趋势过滤器（H4）
- 可配置的汇合要求
🔄 自适应模式（可选）
启用自适应模式进行实盘交易，可自动调整：
- 基于 ATR 波动率的回溯周期
- 基于 ADX 趋势强度的分数阈值
- 基于市场状况的止损/止盈比率
- 基于近期表现的追踪距离
所有自适应参数每 5 分钟保存一次，MT5 终端重启时自动恢复。
🛡️ 专业风险管理
- 基于百分比的仓位计算
- 每日最大交易次数限制
- 每日最大回撤保护
- 最大同时持仓数量控制
高级交易管理
- 可自定义激活条件的追踪止损
- 保本功能
- 部分止盈锁定收益
- 基于 ATR 和 SMC 的止损设置
⏰ 内置保护机制
- 集成经济日历的新闻过滤器
- 周末保护与自动平仓
- 最佳交易时段过滤器
- 点差监控
📈 仪表盘与统计
实时仪表盘显示：
- 当前信号分数（FVG、OB、结构）
- 总汇合度和信号类型
- 胜率和盈利因子
- 每日盈亏追踪
- 新闻状态和下一事件
- 自适应数值（如已启用）
包含内容
- ✓ QORA 智能交易系统
- ✓ BTCUSD、XAUUSD、US500、GER40、US30 优化 SET 文件
- ✓ 详细用户手册和优化指南
- ✓ 免费更新
⚠️ 重要提示
- 历史业绩不代表未来表现
- 实盘交易前务必在模拟账户测试
- 从保守的风险设置开始（每笔交易 0.5-1%）
- 建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行
像机构一样交易。与 QORA 同行。