Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA は、セッションベースのブレイクアウト戦略を採用した無料のエキスパートアドバイザー（EA）です。

明確に定義された価格レベルと、厳格なリスク管理を組み合わせて設計されています。

この EA は、あらかじめ設定された取引セッション中にセッション高値と安値を計算し、

セッション終了後に価格がこれらのレベルを明確にブレイクした場合に取引を実行します。

さらに、エントリー精度を高め、ダマシを減らすために Fair Value Gap（FVG）フィルターを搭載しています。

主な特徴

セッション高値・安値の自動計算

セッション終了後の ブレイクアウト取引

フェイクブレイクを回避する No-Sweep ロジック

Fair Value Gap（FVG） によるエントリー確認

同時に 1つの取引セットアップのみ

2ポジション管理 （部分利確＋トレンド追従）

ストップロス / テイクプロフィットの自動計算

ブローカー仕様に対応したストップレベル検証

Netting / Hedging 口座に対応

リスク管理

デフォルトのロットサイズは 完全に調整可能

口座残高に基づく 動的リスク管理

オプションの 日次ドローダウン制限

第一目標到達後の 自動ブレイクイーブン

ATRベース または 固定幅 のストップロスを選択可能

マーチンゲール、グリッド、ナンピンなし

トレードロジックと目標

事前に定義された リスクリワード比

第一目標で 部分決済

第二目標は トレンド継続用ポジション

過剰取引を避けた、クリーンなブレイクアウトロジック

推奨マーケット

XAUUSD（ゴールド）

セッションごとの値動きが明確な高ボラティリティ市場に適合

低タイムフレーム（例：M3）向けに最適化

推奨最低入金額：500 EUR

（ブローカー条件およびリスク設定により異なります）

重要な注意事項

Kiritosun EA は、テストおよび学習目的のために提供される無料バージョンです。

金融商品の取引には高いリスクが伴い、損失が想定を超える可能性があります。

過去の成績は、将来の成果を保証するものではありません。