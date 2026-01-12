Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA est un Expert Advisor gratuit qui met en œuvre une stratégie de breakout basée sur les sessions, combinant des niveaux de prix clairement définis avec une gestion du risque rigoureuse.

L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session pendant une plage horaire de trading prédéfinie et ouvre des positions lorsque le prix casse ces niveaux après la fin de la session.
Un filtre Fair Value Gap (FVG) est également intégré afin d’améliorer la qualité des entrées et de réduire les faux breakouts.

Fonctionnalités principales

  • Calcul automatique des plus hauts et plus bas de session

  • Trading de breakout après la clôture de la session

  • Logique No-Sweep pour éviter les faux signaux

  • Filtre de confirmation Fair Value Gap (FVG)

  • Une seule opportunité de trading active à la fois

  • Gestion de trade avec deux positions (prise de profit partielle + position suiveuse)

  • Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit

  • Validation des niveaux de stop conforme aux règles du broker

  • Compatible avec les comptes Netting et Hedging

Gestion du risque

  • Tailles de lots par défaut entièrement ajustables

  • Gestion dynamique du risque basée sur l’équité du compte

  • Protection optionnelle contre le drawdown quotidien

  • Passage automatique au Break-Even après l’atteinte du premier objectif

  • Choix entre Stop Loss basé sur l’ATR ou Stop Loss fixe

  • Aucune stratégie de Martingale, Grid ou moyennage

Logique de trading et objectifs

  • Ratios Risque/Rendement prédéfinis

  • Le premier objectif sert à une fermeture partielle de la position

  • Le second objectif est conçu comme une position de continuation de tendance

  • Logique de breakout propre, sans sur-trading

Marchés recommandés

  • XAUUSD (Or)

  • Adapté aux marchés volatils avec des mouvements de session bien définis

  • Optimisé pour les timeframes courts (par exemple M3)

Capital minimum recommandé : 500 EUR
(selon le broker et les paramètres de risque)

Informations importantes

Kiritosun EA est une version gratuite, fournie à des fins de test et d’apprentissage uniquement.
Le trading des instruments financiers comporte des risques importants, et les pertes peuvent dépasser les attentes.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


