Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA è un Expert Advisor gratuito che utilizza una strategia di breakout basata sulle sessioni, combinando livelli di prezzo chiaramente definiti con una gestione del rischio rigorosa.

L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione durante una fascia oraria di trading predefinita e apre operazioni quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione.

È inoltre integrato un filtro Fair Value Gap (FVG) per migliorare la qualità degli ingressi e ridurre i falsi breakout.

Caratteristiche principali

Calcolo automatico del massimo e minimo della sessione

Trading di breakout dopo la chiusura della sessione

Logica No-Sweep per evitare falsi segnali

Filtro di conferma Fair Value Gap (FVG)

Una sola opportunità di trading attiva alla volta

Gestione delle operazioni con due posizioni (presa di profitto parziale + posizione runner)

Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit

Validazione dei livelli di stop conforme alle regole del broker

Compatibile con conti Netting e Hedging

Gestione del rischio

Dimensioni dei lotti predefinite completamente regolabili

Controllo dinamico del rischio basato sull’equity del conto

Protezione opzionale dal drawdown giornaliero

Gestione automatica del Break-Even dopo il raggiungimento del primo obiettivo

Possibilità di scegliere tra Stop Loss basato su ATR o Stop Loss fisso

Nessuna strategia di Martingale, Grid o mediazione

Logica di trading e obiettivi

Rapporti Rischio/Rendimento predefiniti

Il primo obiettivo viene utilizzato per la chiusura parziale della posizione

Il secondo obiettivo è progettato come posizione di continuazione del trend

Logica di breakout pulita, senza overtrading

Mercati consigliati

XAUUSD (Oro)

Adatto a mercati volatili con movimenti di sessione ben definiti

Ottimizzato per timeframe bassi (ad esempio M3)

Capitale minimo consigliato: 500 EUR

(a seconda del broker e delle impostazioni di rischio)

Informazioni importanti

Questa è una versione gratuita di Kiritosun EA, fornita esclusivamente per scopi di test e didattici.

Il trading di strumenti finanziari comporta rischi elevati e le perdite possono superare le aspettative.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.