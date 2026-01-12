Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA è un Expert Advisor gratuito che utilizza una strategia di breakout basata sulle sessioni, combinando livelli di prezzo chiaramente definiti con una gestione del rischio rigorosa.

L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione durante una fascia oraria di trading predefinita e apre operazioni quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione.
È inoltre integrato un filtro Fair Value Gap (FVG) per migliorare la qualità degli ingressi e ridurre i falsi breakout.

Caratteristiche principali

  • Calcolo automatico del massimo e minimo della sessione

  • Trading di breakout dopo la chiusura della sessione

  • Logica No-Sweep per evitare falsi segnali

  • Filtro di conferma Fair Value Gap (FVG)

  • Una sola opportunità di trading attiva alla volta

  • Gestione delle operazioni con due posizioni (presa di profitto parziale + posizione runner)

  • Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit

  • Validazione dei livelli di stop conforme alle regole del broker

  • Compatibile con conti Netting e Hedging

Gestione del rischio

  • Dimensioni dei lotti predefinite completamente regolabili

  • Controllo dinamico del rischio basato sull’equity del conto

  • Protezione opzionale dal drawdown giornaliero

  • Gestione automatica del Break-Even dopo il raggiungimento del primo obiettivo

  • Possibilità di scegliere tra Stop Loss basato su ATR o Stop Loss fisso

  • Nessuna strategia di Martingale, Grid o mediazione

Logica di trading e obiettivi

  • Rapporti Rischio/Rendimento predefiniti

  • Il primo obiettivo viene utilizzato per la chiusura parziale della posizione

  • Il secondo obiettivo è progettato come posizione di continuazione del trend

  • Logica di breakout pulita, senza overtrading

Mercati consigliati

  • XAUUSD (Oro)

  • Adatto a mercati volatili con movimenti di sessione ben definiti

  • Ottimizzato per timeframe bassi (ad esempio M3)

Capitale minimo consigliato: 500 EUR
(a seconda del broker e delle impostazioni di rischio)

Informazioni importanti

Questa è una versione gratuita di Kiritosun EA, fornita esclusivamente per scopi di test e didattici.
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi elevati e le perdite possono superare le aspettative.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.


