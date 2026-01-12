Kiritosun EA
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA è un Expert Advisor gratuito che utilizza una strategia di breakout basata sulle sessioni, combinando livelli di prezzo chiaramente definiti con una gestione del rischio rigorosa.
L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione durante una fascia oraria di trading predefinita e apre operazioni quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione.
È inoltre integrato un filtro Fair Value Gap (FVG) per migliorare la qualità degli ingressi e ridurre i falsi breakout.
Caratteristiche principali
-
Calcolo automatico del massimo e minimo della sessione
-
Trading di breakout dopo la chiusura della sessione
-
Logica No-Sweep per evitare falsi segnali
-
Filtro di conferma Fair Value Gap (FVG)
-
Una sola opportunità di trading attiva alla volta
-
Gestione delle operazioni con due posizioni (presa di profitto parziale + posizione runner)
-
Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit
-
Validazione dei livelli di stop conforme alle regole del broker
-
Compatibile con conti Netting e Hedging
Gestione del rischio
-
Dimensioni dei lotti predefinite completamente regolabili
-
Controllo dinamico del rischio basato sull’equity del conto
-
Protezione opzionale dal drawdown giornaliero
-
Gestione automatica del Break-Even dopo il raggiungimento del primo obiettivo
-
Possibilità di scegliere tra Stop Loss basato su ATR o Stop Loss fisso
-
Nessuna strategia di Martingale, Grid o mediazione
Logica di trading e obiettivi
-
Rapporti Rischio/Rendimento predefiniti
-
Il primo obiettivo viene utilizzato per la chiusura parziale della posizione
-
Il secondo obiettivo è progettato come posizione di continuazione del trend
-
Logica di breakout pulita, senza overtrading
Mercati consigliati
-
XAUUSD (Oro)
-
Adatto a mercati volatili con movimenti di sessione ben definiti
-
Ottimizzato per timeframe bassi (ad esempio M3)
Capitale minimo consigliato: 500 EUR
(a seconda del broker e delle impostazioni di rischio)
Informazioni importanti
Questa è una versione gratuita di Kiritosun EA, fornita esclusivamente per scopi di test e didattici.
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi elevati e le perdite possono superare le aspettative.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.