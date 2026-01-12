Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA, seans bazlı kırılım stratejisi kullanan ücretsiz bir Expert Advisor’dır.
Net şekilde tanımlanmış fiyat seviyelerini disiplinli risk yönetimi ile birleştirir.

EA, önceden belirlenmiş bir işlem seansı boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri temiz bir şekilde kırdığında işlemleri açar.
Ayrıca giriş kalitesini artırmak ve sahte kırılımları azaltmak için Fair Value Gap (FVG) filtresi entegre edilmiştir.

Ana Özellikler

  • Seans yüksek ve düşük seviyelerinin otomatik hesaplanması

  • Seans bitiminden sonra kırılım işlemleri

  • Sahte kırılımları önlemek için No-Sweep mantığı

  • Giriş doğrulaması için Fair Value Gap (FVG) filtresi

  • Aynı anda yalnızca bir aktif işlem fırsatı

  • İki pozisyonlu işlem yönetimi (kısmi kâr alma + runner)

  • Stop Loss ve Take Profit otomatik hesaplaması

  • Broker kurallarına uygun stop seviye doğrulaması

  • Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumlu

Risk Yönetimi

  • Varsayılan lot büyüklükleri tamamen ayarlanabilir

  • Hesap bakiyesine dayalı dinamik risk kontrolü

  • Opsiyonel günlük maksimum drawdown koruması

  • İlk hedefe ulaşıldığında otomatik Break-Even

  • ATR tabanlı veya sabit Stop Loss seçeneği

  • Martingale, Grid veya ortalama maliyet yok

İşlem Mantığı ve Hedefler

  • Önceden tanımlanmış Risk/Ödül oranları

  • İlk hedef kısmi pozisyon kapatma için kullanılır

  • İkinci hedef trend devam pozisyonu olarak tasarlanmıştır

  • Aşırı işlemden kaçınan, temiz kırılım mantığı

Önerilen Piyasalar

  • XAUUSD (Altın)

  • Seans bazlı net hareketler gösteren volatil piyasalara uygundur

  • Düşük zaman dilimleri için optimize edilmiştir (örneğin M3)

Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500 EUR
(broker koşullarına ve risk ayarlarına bağlıdır)

Önemli Bilgiler

Bu, test ve eğitim amaçlı sunulan ücretsiz bir Kiritosun EA sürümüdür.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve kayıplar beklentilerin üzerinde olabilir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


Yazarın diğer ürünleri
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir. EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar. Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndü
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanan seans bazlı bir kırılım (breakout) alım satım stratejisini gösteren bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans yüksek ve düşük seviyelerinin hesaplanması
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Silver Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanarak seans bazlı pivot işlem stratejisini gösteren ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans y
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
ÜRÜN AÇIKLAMASI Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş M3 zaman diliminde çalışan bir Expert Advisor’dır. EA, Asya, Londra ve New York oturumlarında oturum bazlı likidite tarama (Liquidity Sweep) stratejisi kullanır. EA, son yüksek ve düşük seviyeleri (pivot seviyeleri) izler. Fiyat, aktif bir işlem oturumu sırasında pivot seviyesini aşarsa EA, beklenen dönüş yönünde otomatik olarak pozisyon açar. Risk yönetimi ATR tabanlı st
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır Genel Bakış XAG Session Scalper PRO , özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır. Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması, aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir. Amaç, riski kon
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold Session Pivots EA Professional Bu Expert Advisor (EA), seans kırılımına dayalı işlem konseptinin tam sürümüdür (Full Power) ve XAUUSD (Altın) için özel olarak optimize edilmiştir. Seans pivot kırılımlarını ek onay mantığıyla (çoklu zaman dilimi yönü + likidite süpürme filtresi) birleştirir ve çoklu Take Profit hedefleri ile otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş işlem yönetimi sunar. EA, önemli seans yüksek ve düşük seviyelerini belirler, geçerli bir kırılım sinyalini bekler ve yalnız
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional , seans bazlı likidite trading konseptinin Full Power (tam yetenekli) sürümüdür ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu Expert Advisor; seans içi zirve ve dip analizini , likidite süpürme (liquidity sweep) tespiti ve onay bazlı girişlerle birleştirir. Ayrıca çoklu Take Profit hedefleri ve otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş bir trade yönetimi sunar. EA, önemli seans zirve v
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir. EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir. EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada
Apex100 Automator
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K) Apex100 Automator , seans bazlı likidite süpürme (Session Liquidity Sweep) stratejisini uygulayan, tamamen kurallara dayalı bir Expert Advisor’dır. Özellikle 100.000 EUR büyüklüğündeki Prop Firm (fonlu) hesaplarda otomatik işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. Sistem yüksek işlem sayısını hedeflemez. Odak noktası, yalnızca strateji kurallarını eksiksiz karşılayan, yüksek kaliteli işlem kurulumlarıdır . Piyasa koşulları uygun değilse, EA kesinl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt