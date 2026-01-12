Kiritosun EA
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA, seans bazlı kırılım stratejisi kullanan ücretsiz bir Expert Advisor’dır.
Net şekilde tanımlanmış fiyat seviyelerini disiplinli risk yönetimi ile birleştirir.
EA, önceden belirlenmiş bir işlem seansı boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri temiz bir şekilde kırdığında işlemleri açar.
Ayrıca giriş kalitesini artırmak ve sahte kırılımları azaltmak için Fair Value Gap (FVG) filtresi entegre edilmiştir.
Ana Özellikler
-
Seans yüksek ve düşük seviyelerinin otomatik hesaplanması
-
Seans bitiminden sonra kırılım işlemleri
-
Sahte kırılımları önlemek için No-Sweep mantığı
-
Giriş doğrulaması için Fair Value Gap (FVG) filtresi
-
Aynı anda yalnızca bir aktif işlem fırsatı
-
İki pozisyonlu işlem yönetimi (kısmi kâr alma + runner)
-
Stop Loss ve Take Profit otomatik hesaplaması
-
Broker kurallarına uygun stop seviye doğrulaması
-
Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumlu
Risk Yönetimi
-
Varsayılan lot büyüklükleri tamamen ayarlanabilir
-
Hesap bakiyesine dayalı dinamik risk kontrolü
-
Opsiyonel günlük maksimum drawdown koruması
-
İlk hedefe ulaşıldığında otomatik Break-Even
-
ATR tabanlı veya sabit Stop Loss seçeneği
-
Martingale, Grid veya ortalama maliyet yok
İşlem Mantığı ve Hedefler
-
Önceden tanımlanmış Risk/Ödül oranları
-
İlk hedef kısmi pozisyon kapatma için kullanılır
-
İkinci hedef trend devam pozisyonu olarak tasarlanmıştır
-
Aşırı işlemden kaçınan, temiz kırılım mantığı
Önerilen Piyasalar
-
XAUUSD (Altın)
-
Seans bazlı net hareketler gösteren volatil piyasalara uygundur
-
Düşük zaman dilimleri için optimize edilmiştir (örneğin M3)
Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500 EUR
(broker koşullarına ve risk ayarlarına bağlıdır)
Önemli Bilgiler
Bu, test ve eğitim amaçlı sunulan ücretsiz bir Kiritosun EA sürümüdür.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve kayıplar beklentilerin üzerinde olabilir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.