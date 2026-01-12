Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA, seans bazlı kırılım stratejisi kullanan ücretsiz bir Expert Advisor’dır.

Net şekilde tanımlanmış fiyat seviyelerini disiplinli risk yönetimi ile birleştirir.

EA, önceden belirlenmiş bir işlem seansı boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri temiz bir şekilde kırdığında işlemleri açar.

Ayrıca giriş kalitesini artırmak ve sahte kırılımları azaltmak için Fair Value Gap (FVG) filtresi entegre edilmiştir.

Ana Özellikler

Seans yüksek ve düşük seviyelerinin otomatik hesaplanması

Seans bitiminden sonra kırılım işlemleri

Sahte kırılımları önlemek için No-Sweep mantığı

Giriş doğrulaması için Fair Value Gap (FVG) filtresi

Aynı anda yalnızca bir aktif işlem fırsatı

İki pozisyonlu işlem yönetimi (kısmi kâr alma + runner)

Stop Loss ve Take Profit otomatik hesaplaması

Broker kurallarına uygun stop seviye doğrulaması

Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumlu

Risk Yönetimi

Varsayılan lot büyüklükleri tamamen ayarlanabilir

Hesap bakiyesine dayalı dinamik risk kontrolü

Opsiyonel günlük maksimum drawdown koruması

İlk hedefe ulaşıldığında otomatik Break-Even

ATR tabanlı veya sabit Stop Loss seçeneği

Martingale, Grid veya ortalama maliyet yok

İşlem Mantığı ve Hedefler

Önceden tanımlanmış Risk/Ödül oranları

İlk hedef kısmi pozisyon kapatma için kullanılır

İkinci hedef trend devam pozisyonu olarak tasarlanmıştır

Aşırı işlemden kaçınan, temiz kırılım mantığı

Önerilen Piyasalar

XAUUSD (Altın)

Seans bazlı net hareketler gösteren volatil piyasalara uygundur

Düşük zaman dilimleri için optimize edilmiştir (örneğin M3)

Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500 EUR

(broker koşullarına ve risk ayarlarına bağlıdır)

Önemli Bilgiler

Bu, test ve eğitim amaçlı sunulan ücretsiz bir Kiritosun EA sürümüdür.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve kayıplar beklentilerin üzerinde olabilir.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.