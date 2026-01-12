Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA é um Expert Advisor gratuito que utiliza uma estratégia de rompimento baseada em sessões, combinando níveis de preço bem definidos com um gerenciamento de risco rigoroso.

O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão durante um horário de negociação predefinido e abre operações quando o preço rompe esses níveis após o encerramento da sessão.

Além disso, um filtro Fair Value Gap (FVG) é integrado para melhorar a qualidade das entradas e reduzir rompimentos falsos.

Principais características

Cálculo automático do máximo e mínimo da sessão

Operações de rompimento após o fim da sessão

Lógica No-Sweep para evitar rompimentos falsos

Filtro de confirmação Fair Value Gap (FVG)

Apenas uma oportunidade de negociação ativa por vez

Gerenciamento de trades com duas posições (fechamento parcial + continuação)

Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit

Validação de níveis de stop compatível com o broker

Compatível com contas Netting e Hedging

Gerenciamento de risco

Tamanhos de lote padrão totalmente ajustáveis

Controle dinâmico de risco baseado na equidade atual da conta

Proteção opcional de drawdown diário

Gerenciamento automático de Break-Even após atingir o primeiro alvo

Escolha entre Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss fixo

Sem Martingale, sem Grid, sem estratégias de média

Lógica de trading e objetivos

Relações Risco/Retorno predefinidas

O primeiro alvo é usado para fechamento parcial da posição

O segundo alvo é projetado como uma posição de continuação de tendência

Lógica de rompimento limpa, sem excesso de operações

Mercados recomendados

XAUUSD (Ouro)

Adequado para mercados voláteis com movimentos claros por sessão

Otimizado para timeframes baixos (por exemplo, M3)

Capital mínimo recomendado: 500 EUR

(dependendo do broker e das configurações de risco)

Informações importantes

Esta é uma versão gratuita do Kiritosun EA, fornecida apenas para fins de teste e educacionais.

A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos elevados, e as perdas podem exceder as expectativas.

Resultados passados não garantem desempenho futuro.