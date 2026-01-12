Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA é um Expert Advisor gratuito que utiliza uma estratégia de rompimento baseada em sessões, combinando níveis de preço bem definidos com um gerenciamento de risco rigoroso.

O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão durante um horário de negociação predefinido e abre operações quando o preço rompe esses níveis após o encerramento da sessão.
Além disso, um filtro Fair Value Gap (FVG) é integrado para melhorar a qualidade das entradas e reduzir rompimentos falsos.

Principais características

  • Cálculo automático do máximo e mínimo da sessão

  • Operações de rompimento após o fim da sessão

  • Lógica No-Sweep para evitar rompimentos falsos

  • Filtro de confirmação Fair Value Gap (FVG)

  • Apenas uma oportunidade de negociação ativa por vez

  • Gerenciamento de trades com duas posições (fechamento parcial + continuação)

  • Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit

  • Validação de níveis de stop compatível com o broker

  • Compatível com contas Netting e Hedging

Gerenciamento de risco

  • Tamanhos de lote padrão totalmente ajustáveis

  • Controle dinâmico de risco baseado na equidade atual da conta

  • Proteção opcional de drawdown diário

  • Gerenciamento automático de Break-Even após atingir o primeiro alvo

  • Escolha entre Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss fixo

  • Sem Martingale, sem Grid, sem estratégias de média

Lógica de trading e objetivos

  • Relações Risco/Retorno predefinidas

  • O primeiro alvo é usado para fechamento parcial da posição

  • O segundo alvo é projetado como uma posição de continuação de tendência

  • Lógica de rompimento limpa, sem excesso de operações

Mercados recomendados

  • XAUUSD (Ouro)

  • Adequado para mercados voláteis com movimentos claros por sessão

  • Otimizado para timeframes baixos (por exemplo, M3)

Capital mínimo recomendado: 500 EUR
(dependendo do broker e das configurações de risco)

Informações importantes

Esta é uma versão gratuita do Kiritosun EA, fornecida apenas para fins de teste e educacionais.
A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos elevados, e as perdas podem exceder as expectativas.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.


