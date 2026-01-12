Kiritosun EA
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA é um Expert Advisor gratuito que utiliza uma estratégia de rompimento baseada em sessões, combinando níveis de preço bem definidos com um gerenciamento de risco rigoroso.
O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão durante um horário de negociação predefinido e abre operações quando o preço rompe esses níveis após o encerramento da sessão.
Além disso, um filtro Fair Value Gap (FVG) é integrado para melhorar a qualidade das entradas e reduzir rompimentos falsos.
Principais características
-
Cálculo automático do máximo e mínimo da sessão
-
Operações de rompimento após o fim da sessão
-
Lógica No-Sweep para evitar rompimentos falsos
-
Filtro de confirmação Fair Value Gap (FVG)
-
Apenas uma oportunidade de negociação ativa por vez
-
Gerenciamento de trades com duas posições (fechamento parcial + continuação)
-
Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit
-
Validação de níveis de stop compatível com o broker
-
Compatível com contas Netting e Hedging
Gerenciamento de risco
-
Tamanhos de lote padrão totalmente ajustáveis
-
Controle dinâmico de risco baseado na equidade atual da conta
-
Proteção opcional de drawdown diário
-
Gerenciamento automático de Break-Even após atingir o primeiro alvo
-
Escolha entre Stop Loss baseado em ATR ou Stop Loss fixo
-
Sem Martingale, sem Grid, sem estratégias de média
Lógica de trading e objetivos
-
Relações Risco/Retorno predefinidas
-
O primeiro alvo é usado para fechamento parcial da posição
-
O segundo alvo é projetado como uma posição de continuação de tendência
-
Lógica de rompimento limpa, sem excesso de operações
Mercados recomendados
-
XAUUSD (Ouro)
-
Adequado para mercados voláteis com movimentos claros por sessão
-
Otimizado para timeframes baixos (por exemplo, M3)
Capital mínimo recomendado: 500 EUR
(dependendo do broker e das configurações de risco)
Informações importantes
Esta é uma versão gratuita do Kiritosun EA, fornecida apenas para fins de teste e educacionais.
A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos elevados, e as perdas podem exceder as expectativas.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.