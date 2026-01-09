Gold Session Breakout Trading Expert
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 1.2
Session Pivots EA – LITE (ÜCRETSİZ)
Aşırı optimize edilmiş backtestlere değil, gerçek piyasa tecrübesine dayanan disiplinli bir Expert Advisor.
Bu ÜCRETSİZ LITE sürüm, canlı piyasalarda kullanılan profesyonel bir trading framework’ünden türetilmiştir.
Odak noktası seans yapısı, likidite kırılımları ve sıkı risk yönetimidir — uzun vadeli stabilite, netlik ve sağlamlık için sadeleştirilmiştir.
🔍 EA Nasıl Çalışır?
-
ICT Killzones (New York saati) kullanarak seansın yüksek ve düşük seviyelerini belirler
-
Seans tamamlandıktan sonra breakout işlemini açar
-
Ters breakout mantığı ile daha tutarlı sonuçlar hedeflenir
-
Aynı anda yalnızca TEK pozisyon açar
-
Sabit Risk / Ödül oranı: 1:3
-
Broker uyumlu otomatik Stop Loss doğrulaması
-
XAUUSD (Altın) ve majör Forex pariteleri için optimize edilmiştir
🛡 Profesyonel Risk Yönetimi
Bu EA, gerçek piyasa koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
-
Varsayılan lot: 0.03 (tamamen ayarlanabilir)
-
Altın (XAUUSD):
-
Stop Loss otomatik olarak $5 – $15 aralığında sınırlandırılır
-
-
Forex pariteleri:
-
Stop Loss doğru şekilde pip bazında hesaplanır
-
-
Take Profit = Stop Loss × 3 (1:3 RR)
👉 Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500€
Bu, stabil emir yürütme, sağlıklı marjin kullanımı ve gerçekçi risk kontrolü sağlar.
❌ Bu EA NELERİ KULLANMAZ?
-
❌ Martingale
-
❌ Grid sistemi
-
❌ Hedging istismarı
-
❌ Haber kumarı
-
❌ Curve-fitting / aşırı optimize edilmiş mantık
Bu bir “hızlı zengin ol” robotu değildir.
Bu, temiz, yapılandırılmış ve profesyonel bir trading aracıdır.
👤 Kimler İçin Uygun?
-
Disiplin ve yapı isteyen trader’lar
-
Güvenli ve anlaşılır bir EA arayan yeni başlayanlar
-
Temiz bir çekirdek sistem arayan ileri seviye trader’lar
-
Hesap yakan agresif ücretsiz botlardan bıkanlar
📌 Önemli
Bu bir ÜCRETSİZ LITE sürümdür.
Bilinçli olarak sade tutulmuştur — şeffaflık, stabilite ve eğitici değer için.
Eğer bu EA’nın neden trade açtığını anlayabiliyorsanız,
avantajını da zaten anlamışsınızdır.
✅ İndirin
✅ Doğru şekilde test edin
✅ Pazarlamaya değil, mantığa göre değerlendirin
Fonlu bir trader ve MQL5 EA geliştiricisi tarafından geliştirilmiştir.
Pazarlama screenshot’ları için değil — gerçek piyasalar için.