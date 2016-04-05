Jireh Fair Value Gap EA
- 专家
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- 版本: 1.0
🚀 免费首发版本——欢迎下载、测试，并通过您的反馈共同完善本项目。
Jireh Fair Value Gap Trader EA 是一款自动化交易系统，可自动识别 Fair Value Gap（FVG，公允价值缺口），并在价格回补缺口时自动执行交易。
该EA基于 Smart Money Concepts（SMC） 理念，结合多种趋势确认、波动率过滤和风险管理功能，为交易者提供稳定、灵活且高度可配置的自动交易解决方案。
无论您是希望实现交易自动化的新手，还是正在寻找专业FVG交易系统的资深交易者，本EA都能够满足不同市场和交易风格的需求。
主要功能
✔ 自动识别 Fair Value Gap（FVG）
✔ 自动执行买入和卖出交易
✔ 固定手数或动态仓位管理
✔ 基于 ATR 的止损计算
✔ 可配置的风险收益比止盈
✔ 自动 Break Even（保本止损）
✔ 高周期趋势过滤（HTF Trend Filter）
✔ 成交量过滤
✔ ATR 距离过滤
✔ 市场重新开盘过滤
✔ 周五风险控制
✔ 每个 FVG 仅允许一次交易
✔ 自动管理 FVG 有效期
✔ 支持多个交易品种
推荐设置
时间周期
• H1
推荐交易品种
• AUDUSD
• EURUSD
• EURGBP
• USDJPY
• XAUUSD
• HK50
• FR50
本EA同样支持其他交易品种和时间周期，但以上配置是在内部测试中表现最稳定的组合。开发说明
Jireh Fair Value Gap Trader EA 已完全可用，可在模拟账户和真实账户中运行。
这是本项目的首个公开版本，目前免费发布，并将在后续持续更新和优化。
我们希望通过来自不同经纪商、不同市场以及不同交易环境的用户反馈，不断改进EA的性能和功能。
如果您发现任何问题、提出改进建议或希望增加新的功能，我们都非常欢迎您的反馈。
您的建议将直接帮助我们打造更优秀的版本。
感谢您支持 Jireh Fair Value Gap Trader EA！风险提示
外汇、差价合约（CFD）及其他杠杆金融产品交易具有较高风险，并不适合所有投资者。
历史表现并不代表未来收益。
建议您在真实交易之前，先使用模拟账户进行充分测试。