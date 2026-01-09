Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (GRATUIT)

Un Expert Advisor discipliné, basé sur l’expérience réelle du marché — pas sur des backtests sur-optimisés.

Cette version LITE GRATUITE est dérivée d’un framework de trading professionnel utilisé en conditions réelles.

Elle se concentre sur la structure des sessions, les ruptures de liquidité et une gestion du risque stricte, le tout simplifié pour garantir stabilité, clarté et robustesse à long terme.

🔍 Fonctionnement de l’EA

Identifie les plus hauts et plus bas de session à l’aide des ICT Killzones (heure de New York)

Attend la fin de la session avant de trader la rupture

Logique de breakout inversée pour une meilleure constance

UNE seule position ouverte à la fois

Ratio Risque/Rendement fixe de 1:3

Validation automatique du Stop Loss conforme aux règles du broker

Optimisé pour XAUUSD (Or) et les principales paires Forex

🛡 Gestion du risque professionnelle

Cet EA est conçu pour résister aux conditions réelles du marché.

Taille de lot par défaut : 0.03 (entièrement ajustable)

Or (XAUUSD) : Stop Loss automatiquement limité entre 5$ et 15$

Paires Forex : Stop Loss correctement géré en pips

Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)

👉 Capital minimum recommandé : 500€

Cela garantit une exécution stable, une utilisation correcte de la marge et un contrôle du risque réaliste.

❌ Ce que cet EA N’utilise PAS

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Abus du hedging

❌ Trading basé sur les news

❌ Logique sur-ajustée aux courbes historiques

Ce n’est pas un robot pour “devenir riche rapidement”.

C’est un outil de trading propre, structuré et professionnel.

👤 À qui s’adresse cet EA

Traders qui valorisent la structure et la discipline

Débutants recherchant un EA sûr et compréhensible

Traders avancés souhaitant une base de système propre

Utilisateurs fatigués des bots gratuits agressifs qui détruisent les comptes

📌 Important

Il s’agit d’une version LITE GRATUITE.

Elle est volontairement simplifiée afin de conserver transparence, stabilité et valeur pédagogique.

Si vous comprenez pourquoi cet EA entre en position,

vous comprenez déjà son avantage.

✅ Téléchargez-le

✅ Testez-le correctement

✅ Jugez-le par sa logique, pas par le marketing

Développé par un trader financé et développeur d’EA MQL5.

Conçu pour les marchés réels — pas pour des captures marketing.