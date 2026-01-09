Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (GRATUIT)

Un Expert Advisor discipliné, basé sur l’expérience réelle du marché — pas sur des backtests sur-optimisés.

Cette version LITE GRATUITE est dérivée d’un framework de trading professionnel utilisé en conditions réelles.
Elle se concentre sur la structure des sessions, les ruptures de liquidité et une gestion du risque stricte, le tout simplifié pour garantir stabilité, clarté et robustesse à long terme.

🔍 Fonctionnement de l’EA

  • Identifie les plus hauts et plus bas de session à l’aide des ICT Killzones (heure de New York)

  • Attend la fin de la session avant de trader la rupture

  • Logique de breakout inversée pour une meilleure constance

  • UNE seule position ouverte à la fois

  • Ratio Risque/Rendement fixe de 1:3

  • Validation automatique du Stop Loss conforme aux règles du broker

  • Optimisé pour XAUUSD (Or) et les principales paires Forex

🛡 Gestion du risque professionnelle

Cet EA est conçu pour résister aux conditions réelles du marché.

  • Taille de lot par défaut : 0.03 (entièrement ajustable)

  • Or (XAUUSD) :

    • Stop Loss automatiquement limité entre 5$ et 15$

  • Paires Forex :

    • Stop Loss correctement géré en pips

  • Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)

👉 Capital minimum recommandé : 500€
Cela garantit une exécution stable, une utilisation correcte de la marge et un contrôle du risque réaliste.

❌ Ce que cet EA N’utilise PAS

  • ❌ Martingale

  • ❌ Grid

  • ❌ Abus du hedging

  • ❌ Trading basé sur les news

  • ❌ Logique sur-ajustée aux courbes historiques

Ce n’est pas un robot pour “devenir riche rapidement”.
C’est un outil de trading propre, structuré et professionnel.

👤 À qui s’adresse cet EA

  • Traders qui valorisent la structure et la discipline

  • Débutants recherchant un EA sûr et compréhensible

  • Traders avancés souhaitant une base de système propre

  • Utilisateurs fatigués des bots gratuits agressifs qui détruisent les comptes

📌 Important

Il s’agit d’une version LITE GRATUITE.
Elle est volontairement simplifiée afin de conserver transparence, stabilité et valeur pédagogique.

Si vous comprenez pourquoi cet EA entre en position,
vous comprenez déjà son avantage.

✅ Téléchargez-le

✅ Testez-le correctement

✅ Jugez-le par sa logique, pas par le marketing

Développé par un trader financé et développeur d’EA MQL5.
Conçu pour les marchés réels — pas pour des captures marketing.


Plus de l'auteur
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIPTION DU PRODUIT Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA est un Expert Advisor développé spécifiquement pour trader le XAUUSD (Or) sur le timeframe M3. Il utilise une stratégie basée sur les sessions et les balayages de liquidité pendant les sessions asiatique, Londres et New York. L’EA surveille les plus hauts et les plus bas récents (niveaux pivot). Lorsque le prix dépasse un niveau pivot pendant une session active, une position est automatiquement ouverte dans la d
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
Expert Advisor professionnel pour le Silver (XAGUSD) Conçu pour le trading de sessions haute performance sur le timeframe M3 Présentation XAG Session Scalper PRO est un Expert Advisor de niveau professionnel, spécialement développé pour le Silver (XAGUSD) et optimisé pour le trading par sessions sur le timeframe M3 . La stratégie repose sur le comportement institutionnel du marché , en combinant des horaires de sessions précis, l’ouverture simultanée de plusieurs positions (scaling) et un sys
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis