Gold Session Breakout Trading Expert
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 1.2
Session Pivots EA – LITE（無料版）
過剰に最適化されたバックテストではなく、
実際のマーケット経験に基づいて構築されたルールベースの EA です。
この 無料 LITE バージョン は、
実運用環境で使用されているプロフェッショナルなトレーディングフレームワークを基にしています。
セッション構造・流動性ブレイク・厳格なリスク管理に焦点を当て、
安定性・明確なロジック・長期的な堅牢性を重視してシンプルに設計されています。
🔍 EA の仕組み
-
**ICT Killzones（ニューヨーク時間）**を使用して
セッションの高値・安値を検出
-
セッション終了後にのみブレイクアウトをトレード
-
逆ブレイクロジックによる安定性向上
-
同時に 1 ポジションのみ保有
-
固定 リスクリワード比 1:3
-
ブローカーに安全な 自動ストップロス検証
-
**XAUUSD（ゴールド）**および主要 FX 通貨ペアに最適化
🛡 プロフェッショナルなリスク管理
この EA は 実際の市場環境で生き残ること を目的として設計されています。
-
デフォルトロットサイズ：0.03（調整可能）
-
ゴールド（XAUUSD）：
-
ストップロスは自動的に $5～$15 に制限
-
-
FX 通貨ペア：
-
ストップロスは正確に pips で計算
-
-
テイクプロフィット = ストップロスの 3 倍（RR 1:3）
👉 推奨最低口座資金：500€
安定した約定、適切な証拠金使用、現実的なリスク管理のために推奨されます。
❌ この EA が使用しないもの
-
❌ マーチンゲール
-
❌ グリッド手法
-
❌ 過度なヘッジ
-
❌ ニュースギャンブル
-
❌ カーブフィッティングされたロジック
これは「一攫千金」を狙うロボットではありません。
クリーンで構造化された、実用的なトレーディングツールです。
👤 この EA が向いている人
-
構造と規律を重視するトレーダー
-
安全で理解しやすい EA を求める初心者
-
クリーンなベースシステムを探している上級者
-
アカウントを破壊する攻撃的な無料 EA に疲れた人
📌 重要事項
これは 無料の LITE バージョンです。
透明性・安定性・学習価値を保つため、意図的に簡素化されています。
この EA が なぜエントリーするのか理解できるなら、
すでにその優位性を理解しています。
✅ ダウンロード
✅ 正しくテスト
✅ 宣伝ではなくロジックで判断
資金提供トレーダー兼 MQL5 EA 開発者によって開発。
マーケティング用スクリーンショットではなく、実市場のために構築。