Session Pivots EA – LITE（無料版）

過剰に最適化されたバックテストではなく、

実際のマーケット経験に基づいて構築されたルールベースの EA です。

この 無料 LITE バージョン は、

実運用環境で使用されているプロフェッショナルなトレーディングフレームワークを基にしています。

セッション構造・流動性ブレイク・厳格なリスク管理に焦点を当て、

安定性・明確なロジック・長期的な堅牢性を重視してシンプルに設計されています。

🔍 EA の仕組み

**ICT Killzones（ニューヨーク時間）**を使用して

セッションの高値・安値を検出

セッション終了後にのみブレイクアウトをトレード

逆ブレイクロジック による安定性向上

同時に 1 ポジションのみ 保有

固定 リスクリワード比 1:3

ブローカーに安全な 自動ストップロス検証

**XAUUSD（ゴールド）**および主要 FX 通貨ペアに最適化

🛡 プロフェッショナルなリスク管理

この EA は 実際の市場環境で生き残ること を目的として設計されています。

デフォルトロットサイズ： 0.03（調整可能）

ゴールド（XAUUSD）： ストップロスは自動的に $5～$15 に制限

FX 通貨ペア： ストップロスは正確に pips で計算

テイクプロフィット = ストップロスの 3 倍（RR 1:3）

👉 推奨最低口座資金：500€

安定した約定、適切な証拠金使用、現実的なリスク管理のために推奨されます。

❌ この EA が使用しないもの

❌ マーチンゲール

❌ グリッド手法

❌ 過度なヘッジ

❌ ニュースギャンブル

❌ カーブフィッティングされたロジック

これは「一攫千金」を狙うロボットではありません。

クリーンで構造化された、実用的なトレーディングツールです。

👤 この EA が向いている人

構造と規律 を重視するトレーダー

安全で理解しやすい EA を求める初心者

クリーンなベースシステム を探している上級者

アカウントを破壊する攻撃的な無料 EA に疲れた人

📌 重要事項

これは 無料の LITE バージョンです。

透明性・安定性・学習価値を保つため、意図的に簡素化されています。

この EA が なぜエントリーするのか理解できるなら、

すでにその優位性を理解しています。

✅ ダウンロード

✅ 正しくテスト

✅ 宣伝ではなくロジックで判断

資金提供トレーダー兼 MQL5 EA 開発者によって開発。

マーケティング用スクリーンショットではなく、実市場のために構築。