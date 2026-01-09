Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE（無料版）

過剰に最適化されたバックテストではなく、
実際のマーケット経験に基づいて構築されたルールベースの EA です。

この 無料 LITE バージョン は、
実運用環境で使用されているプロフェッショナルなトレーディングフレームワークを基にしています。
セッション構造・流動性ブレイク・厳格なリスク管理に焦点を当て、
安定性・明確なロジック・長期的な堅牢性を重視してシンプルに設計されています。

🔍 EA の仕組み

  • **ICT Killzones（ニューヨーク時間）**を使用して
    セッションの高値・安値を検出

  • セッション終了後にのみブレイクアウトをトレード

  • 逆ブレイクロジックによる安定性向上

  • 同時に 1 ポジションのみ保有

  • 固定 リスクリワード比 1:3

  • ブローカーに安全な 自動ストップロス検証

  • **XAUUSD（ゴールド）**および主要 FX 通貨ペアに最適化

🛡 プロフェッショナルなリスク管理

この EA は 実際の市場環境で生き残ること を目的として設計されています。

  • デフォルトロットサイズ：0.03（調整可能）

  • ゴールド（XAUUSD）：

    • ストップロスは自動的に $5～$15 に制限

  • FX 通貨ペア：

    • ストップロスは正確に pips で計算

  • テイクプロフィット = ストップロスの 3 倍（RR 1:3）

👉 推奨最低口座資金：500€
安定した約定、適切な証拠金使用、現実的なリスク管理のために推奨されます。

❌ この EA が使用しないもの

  • ❌ マーチンゲール

  • ❌ グリッド手法

  • ❌ 過度なヘッジ

  • ❌ ニュースギャンブル

  • ❌ カーブフィッティングされたロジック

これは「一攫千金」を狙うロボットではありません。
クリーンで構造化された、実用的なトレーディングツールです。

👤 この EA が向いている人

  • 構造と規律を重視するトレーダー

  • 安全で理解しやすい EA を求める初心者

  • クリーンなベースシステムを探している上級者

  • アカウントを破壊する攻撃的な無料 EA に疲れた人

📌 重要事項

これは 無料の LITE バージョンです。
透明性・安定性・学習価値を保つため、意図的に簡素化されています。

この EA が なぜエントリーするのか理解できるなら
すでにその優位性を理解しています。

✅ ダウンロード

✅ 正しくテスト

✅ 宣伝ではなくロジックで判断

資金提供トレーダー兼 MQL5 EA 開発者によって開発。
マーケティング用スクリーンショットではなく、実市場のために構築。


作者のその他のプロダクト
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
エキスパート
製品説明 Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された M3時間足向けのエキスパートアドバイザーです。 本EAは、アジア・ロンドン・ニューヨークの各取引セッションにおいて、 流動性スイープ（Liquidity Sweep）を利用したセッションベースの戦略を採用しています。 EAは直近の高値および安値（ピボットレベル）を監視します。 アクティブな取引セッション中に価格がピボットレベルを超えて 流動性を回収した場合、想定される反転方向に自動でエントリーします。 リスク管理は ATR ベースのストップロスを使用し、 3段階のテイクプロフィットによる部分決済と トレーリングストップによって利益を保護します。 1つの銘柄につき同時に保有できるポジションは1つまでです。 推奨ロット設定： - 口座残高 5,000 ユーロ：0.03 ロット - 口座残高 50,000 ユーロ：0.30 ロット 戦略パフォーマンス例（保証ではありません）： 本戦略に基づき、50,000 ユ
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Silver（XAGUSD）専用 プロフェッショナル自動売買EA M3時間足に最適化された高性能セッショントレーディングEA 概要 XAG Session Scalper PRO は、 Silver（XAGUSD） 専用に開発されたプロフェッショナルレベルの自動売買EAで、 M3（3分足）におけるセッショントレーディング に最適化されています。 本EAは 機関投資家レベルの市場行動 に基づき、 正確なセッション時間、 複数ポジション同時エントリー（スケーリング） 、 マルチ・テイクプロフィット構造 を組み合わせることで、 リスクを管理しながら安定したデイトレード収益を目指します。 無駄なロジックは排除し、 明確で持続可能な戦略 のみを実装しています。 戦略のコアロジック 高流動性セッションのみで取引 （アジア / ロンドン / ニューヨーク） 単一ポジションではなく複数ポジションを同時に保有 論理的で固定された ストップロス構造 3段階の独立したテイクプロフィット（TP1 / TP2 / TP3） 一部利確後の 自動ブレークイーブン（BE） マーチンゲールなし グリッドなし
