Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (GRÁTIS)

Um Expert Advisor disciplinado e baseado em regras reais de mercado — não em backtests superotimizados.

Esta versão LITE GRATUITA é derivada de um framework profissional utilizado em ambientes reais de trading.
Ela foca na estrutura das sessões, rompimentos de liquidez e controle de risco rigoroso, tudo isso simplificado para garantir estabilidade, clareza e robustez no longo prazo.

🔍 Como o EA funciona

  • Identifica máximas e mínimas de sessão usando ICT Killzones (horário de Nova York)

  • Aguarda o fim da sessão e então opera o rompimento

  • Lógica de rompimento invertida para maior consistência

  • Apenas UMA posição aberta por vez

  • Risco/Retorno fixo de 1:3

  • Validação automática de Stop Loss segura para corretoras

  • Otimizado para XAUUSD (Ouro) e principais pares Forex

🛡 Gestão de Risco Profissional

Este EA foi projetado para sobreviver em condições reais de mercado.

  • Lote padrão: 0.03 (totalmente ajustável)

  • Ouro (XAUUSD):

    • Stop Loss automaticamente limitado entre $5 – $15

  • Pares Forex:

    • Stop Loss calculado corretamente em pips

  • Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)

👉 Capital mínimo recomendado: 500€
Isso garante execução estável, uso correto da margem e controle de risco realista.

❌ O que este EA NÃO utiliza

  • ❌ Martingale

  • ❌ Grid

  • ❌ Abuso de hedging

  • ❌ Trading em notícias

  • ❌ Lógica ajustada a curvas históricas

Este não é um robô de “enriquecimento rápido”.
É uma ferramenta de trading limpa, profissional e estruturada.

👤 Para quem é este EA

  • Traders que valorizam estrutura e disciplina

  • Iniciantes que querem um EA seguro e fácil de entender

  • Traders avançados buscando um sistema base limpo

  • Usuários cansados de robôs gratuitos agressivos que quebram contas

📌 Importante

Esta é uma versão LITE GRATUITA.
Ela foi propositalmente simplificada para manter transparência, estabilidade e valor educacional.

Se você entende por que o EA entra em uma operação,
então você já entende onde está sua vantagem.

✅ Baixe

✅ Teste corretamente

✅ Avalie pela lógica — não pelo hype

Desenvolvido por um trader financiado e programador de EAs em MQL5.
Criado para mercados reais, não para screenshots de marketing.


