Gold Session Breakout Trading Expert
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 1.2
Session Pivots EA – LITE (GRÁTIS)
Um Expert Advisor disciplinado e baseado em regras reais de mercado — não em backtests superotimizados.
Esta versão LITE GRATUITA é derivada de um framework profissional utilizado em ambientes reais de trading.
Ela foca na estrutura das sessões, rompimentos de liquidez e controle de risco rigoroso, tudo isso simplificado para garantir estabilidade, clareza e robustez no longo prazo.
🔍 Como o EA funciona
-
Identifica máximas e mínimas de sessão usando ICT Killzones (horário de Nova York)
-
Aguarda o fim da sessão e então opera o rompimento
-
Lógica de rompimento invertida para maior consistência
-
Apenas UMA posição aberta por vez
-
Risco/Retorno fixo de 1:3
-
Validação automática de Stop Loss segura para corretoras
-
Otimizado para XAUUSD (Ouro) e principais pares Forex
🛡 Gestão de Risco Profissional
Este EA foi projetado para sobreviver em condições reais de mercado.
-
Lote padrão: 0.03 (totalmente ajustável)
-
Ouro (XAUUSD):
-
Stop Loss automaticamente limitado entre $5 – $15
-
-
Pares Forex:
-
Stop Loss calculado corretamente em pips
-
-
Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)
👉 Capital mínimo recomendado: 500€
Isso garante execução estável, uso correto da margem e controle de risco realista.
❌ O que este EA NÃO utiliza
-
❌ Martingale
-
❌ Grid
-
❌ Abuso de hedging
-
❌ Trading em notícias
-
❌ Lógica ajustada a curvas históricas
Este não é um robô de “enriquecimento rápido”.
É uma ferramenta de trading limpa, profissional e estruturada.
👤 Para quem é este EA
-
Traders que valorizam estrutura e disciplina
-
Iniciantes que querem um EA seguro e fácil de entender
-
Traders avançados buscando um sistema base limpo
-
Usuários cansados de robôs gratuitos agressivos que quebram contas
📌 Importante
Esta é uma versão LITE GRATUITA.
Ela foi propositalmente simplificada para manter transparência, estabilidade e valor educacional.
Se você entende por que o EA entra em uma operação,
então você já entende onde está sua vantagem.
✅ Baixe
✅ Teste corretamente
✅ Avalie pela lógica — não pelo hype
Desenvolvido por um trader financiado e programador de EAs em MQL5.
Criado para mercados reais, não para screenshots de marketing.