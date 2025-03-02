MACD LevelTrader MT5

Go Long EA实现了基于系统性日间交易原则的高级日内交易策略，具有多重技术确认。虽然许多交易者寻求复杂的算法，但该EA将简单而有效的概念与复杂的风险管理和多重技术过滤器相结合。 该EA每天在特定时间开仓，但仅在市场条件符合多个技术指标时才会执行。这种系统性方法有助于捕捉日内行情，同时避免过夜持仓成本侵蚀利润。EA会在预设时间自动平仓，这对想要避免过夜风险的交易者来说是理想之选。 该EA的特别之处在于其自适应风险管理系统。持仓规模根据多个因素自动调整： - 基础资金和风险百分比设置 - 技术指标条件（均线、RSI、MACD等） - 在条件特别有利时增加持仓规模的特殊乘数 该EA包含多个可启用/禁用的技术过滤器： - 移动平均线（MA）过滤器，带价格关系检查 - RSI超卖条件和乘数 - MACD趋势确认 - ATR波动率过滤器 - 布林带位置验证 - ADX趋势强度确认 - 动量确认 - 随机指标超卖条件 - 一目均衡表云图位置验证 - 摆动模式识别 <资金管理设置> 基础资金：风险计算的基础资金 风险百分比：每笔交易基础资金的风险百分比 获利百分比：止盈距离（0 = 禁

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