Moving Average of Supply and Demand

Moving Average of Supply and Demand 是一款功能强大且非常适合初学者使用的趋势跟随指标，旨在帮助交易者清晰地识别市场方向，并在交易中建立信心，即使没有深厚的技术分析基础也能轻松使用。

与传统基于价格计算的移动平均线不同，该指标将移动平均平滑技术应用于供需力量本身，并以动态图表直方图区的形式直接显示在价格图表上。

这种方式可以清楚直观地展示当前市场是由买方还是卖方主导，使趋势变化即使对新手交易者来说也一目了然。

指标的工作原理如下。
当需求占据主导时，指标会在价格下方绘制看涨的供需直方图。
当供应占据主导时，指标会在价格上方绘制看跌的直方图。
直方图经过平滑处理，有效减少市场噪音，使真实趋势更加突出。
当价格短暂进入直方图区并随后被拒绝返回时，通常意味着趋势有较高概率继续。

新手交易者无需预测市场。
只需等待趋势形成，然后顺势而为。

拒绝信号逻辑基于清晰而严格的规则。
买入拒绝信号出现在供需趋势为看涨状态时，价格向下刺破看涨区域，但蜡烛收盘重新回到区域之上。
卖出拒绝信号出现在供需趋势为看跌状态时，价格向上刺破看跌区域，但蜡烛收盘重新回到区域之下。

这些信号有助于交易者顺应趋势入场，而不是逆势操作。

该指标非常适合初学者使用，因为它不需要复杂的参数设置，不依赖多个指标组合，也不包含任何猜测成分。趋势方向清晰可见，并且适用于所有交易品种和时间周期。

即使是没有完整交易系统的交易者，也可以简单地等待趋势改变，跟随直方图方向，并在回调时寻找入场机会。

该指标适用于剥头皮交易、日内交易、波段交易以及趋势跟随策略。
当与支撑与阻力、市场结构分析以及简单的风险管理方法结合使用时，效果尤为显著。

该指标的主要特点包括平滑的供需移动平均直方图、基于已收盘蜡烛的非重绘逻辑、清晰的趋势跟随结构，以及直接显示在主图上的干净界面。无论是新手还是专业交易者，都可以从中受益。

Moving Average of Supply and Demand 的设计理念是让交易者始终站在市场正确的一侧。它不鼓励与价格对抗，而是强调耐心，先等待趋势出现，再等待回调，最后顺势跟随市场走势。

这是一款为追求清晰度、信心和交易稳定性的交易者而打造的工具。


推荐产品
Trend Strength Pro
Andri Maulana
指标
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
指标
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
指标
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
GeoWprPro
Georgij Komarov
指标
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
指标
【ZhiBiCCI】指标适合所有的周期使用，也适合所有的市场品种。 【ZhiBiCCI】绿色实线是逆转看涨背离。绿色虚线是经典的看涨背离。 【ZhiBiCCI】向红色实线是反向看跌背离。红色虚线是古典看跌背离。 【ZhiBiCCI】可以在参数里面设置（Alert、Send mail、Send notification），设置为（true）就可以发送即时信号到警报窗口、电子邮件、即时消息。 参数设置说明： 【displayAlert】：这是警报开关，设置成true，如果出现箭头就会自动警报提示；设置成false，则不会警报提示。 【sendmail_NO_OFF】：这是发送邮件的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送邮件到你在MT4设置好的邮箱里面；设置成false，则不会发邮件。 【sendnotification_NO_OFF】：这是发送即时消息的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送消息到你的移动设备；设置成false，则不会发消息。 更多好用的指标网址： https://www.mql5.com/en/users/zhengqiuyang/seller
Fib Zone
Ezinne Judith Orji
指标
A Chart Analytics Program and helps in asset analysis using the Fibonacci Complex.  The primary Fibonacci numbers used in trading are 61.8% and 38.2%. 8% is derived from dividing any number in the Fibonacci sequence by its previous one. F n / F n-1 2% is derived by squaring 61.8 and alternatively by dividing any number in the sequence by the number two places to its right. F n  /F n+2 The second tier of Fibonacci numbers used in trading is 23.6%, 76.4%, and 78.6%. 6% is derived from dividing an
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
指标
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
指标
交易水平指标是一个交易系统，旨在确定入场点、持有仓位和趋势方向。 包括在一个复合体中工作的多种机制、趋势方向的波浪分析、构建信号时的水平分析、显示可能的 TP 和 SL 目标。 指标能力 信号箭头出现在当前蜡烛上并且不会重新着色。 使用特殊算法来搜索价格反弹的水平。 根据趋势进行工作。 该系统具有通用性，可适用于各种交易工具。 箭头警报有多种类型。 信号箭头的输入参数在自动模式下配置和运行。 根据时间范围更改“趋势波周期”参数 “目标水平 SL TP”参数是针对主要货币对定义的；用于其他交易工具时，可以增加 10 或更多。 指标如何工作 判断趋势，该指标有一条波浪线；如果它高于价格，则趋势看跌；如果低于价格，则趋势看涨。 红色信号箭头用于购买，黄色信号箭头用于销售。 水平虚线是构建信号的电平；构建该线时，信号处于活动状态。 目标水平 SL 和 TP 的存在是为了方便技术分析和选择趋势参数。
Riko Trend
Nadiya Mirosh
指标
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
指标
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
指标
Wave Wold MT4外汇指标旨在搜索狼波并将其显示在交易终端的当前窗口中。 对于在交易中使用狼波的交易者来说，这是一个很好的指标。 它在交易策略中的应用将显着提高其效率和盈利能力。 有关指标的信息 与其他Wolf wave指标不同，Wave Wold MT4外汇指标具有许多显着提高其有效性的功能: 第一个是打开的Windows5point参数（真值）提供信息支持，即扩展了狼波出现在其上的图表的窗口。 例如，如果EURUSD、AUDUSD和GBPUSD图表是开放的，并且每个图表都安装了Wave WOLD MT4指标，那么如果检测到欧元模型，相应的图表将自动被带到其他图表的顶部，这在交易大量工具时变得非常方便。  第二个功能是MACD上的内置发散分析，用户可以自己选择参数（默认设置（12,26,9））。 顺便说一下，通常振荡器的值不显示在工作窗口上，只反映在形成点（5）时的价格标签的颜色上，特别是，如果标签的颜色是蓝色，则没有发散，如果颜色是红 如何使用指标 Wave WOLD MT4指标显示第4个形成点的假设Wolf模型和第5个点的形成区域（所谓的甜区，以黄色显示）。 如
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
指标
This Supply & Demand indicator uses a unique price action detection to calculate and measures the supply & demand area. The indicator will ensure the area are fresh and have a significant low risk zone. Our Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. Trading idea You may set pending orders along the supply & demand area. You may enter a trade directly upon price hit the specific area (after a rejection confirmed). Input parameters Signal - Set
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
指标
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Stochastic Divergence
Oleksii Pidlubnyi
3 (2)
指标
The indicator displays divergence and convergence on all instruments. It works on all timeframes. After finding divergence/convergence, the indicator draws a Buy or a Sell arrow according to the detected signal.  Settings Buy - show buy signals Sell - show sell signals Divergence - show divergence on the chart Convergence - show convergence on the chart KPeriod, DPeriod, Slowing - Stochastic settings drawPriceTrendLines - draw a line (of divergence/covergence) on a price chart drawIndicatorTren
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
指标
介绍     Quantum Heiken Ashi PRO 图表 Heiken Ashi 蜡烛旨在提供对市场趋势的清晰洞察，以其过滤噪音和消除虚假信号的能力而闻名。告别令人困惑的价格波动，迎接更流畅、更可靠的图表表示。 Quantum Heiken Ashi PRO 的真正独特之处在于其创新公式，它将传统烛台数据转换为易于阅读的彩色条。红色和绿色条分别优雅地突出了看跌和看涨趋势，让您能够以非凡的精度发现潜在的进入和退出点。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 这一卓越的指标具有以下几个关键优势： 增强清晰度：通过平滑价格波动，Heiken Ashi 金条可以更清晰地反映市场趋势，使您更容易识别有利的交易机会。 减少噪音：告别经常导致错误信号的不稳定价格变动。 Quantum Heiken Ashi 指标可过滤噪音，使您能够做出更明智的交易决策 无缝集成：Heiken Ashi 指标专为 MetaTrader 开发，可无缝集成到您的交易平台中。它用户友好、高度可定制，并且与您的其他交易指标和过滤器兼容 无论您是寻求新优势的经验丰富的交易
RunwiseFX Multiple Indicator Matrix with Alert
Runwise Limited
5 (5)
指标
The indicator displays a matrix of indicators across multiple timeframes with a sum total and optional alert. Custom indicators can also be added to the matrix, in a highly configurable way. The alert threshold can be set to say what percentage of indicators need to be in agreement for an alert to happen. The alerts can turned on/off via on chart tick boxes and can be set to notify to mobile or sent to email, in addition to pop-up. The product offers a great way to create an alert when multiple
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
指标
The trading statistics indicator notifies the trader of the aggregate income of the trading account for different time intervals. The indicator has wide display settings on the graph. There is a choice of one of the two display languages on the chart- English and Russian. Settings Indicator language (ENG, RUS) - Select the language to display on the chart; To control the magic (-1: any magic) - Entering the Magic for control (-1: any Magic); Angle of indicator tie - Selecting the angle of the c
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
指标
FXC iMACD-DivergencE MT4 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
指标
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Fibo Trading System
Opengates Success International
指标
This indicator is for those trading Engulf Candles – Bearish and Bullish. It can also be used in conjunction with another trading system. What it does is that you can use it to measure a candle for a Risk Reward 1: 1 for an easily attainable target. When attached to a chart, it picks on any current candle on the chart but if you want to use it with another candle, you will have to change the ‘0’ default value for current candle in the parameter setting to any value to get the candle position beg
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
指标
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
指标
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Sign
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
指标
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker 是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 / MT5 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 --> $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
指标
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
指标
该仪表盘显示所选符号的最新可用谐波形态，因此您可以节省时间并提高效率 /  MT5 版本 。 免费指标:  Basic Harmonic Pattern 指标列 Symbol: 显示所选符号 Trend:   看涨或看跌 Pattern:  形态类型（Gartley、蝴蝶、蝙蝠、螃蟹、鲨鱼、Cypher 或 ABCD） Entry:   入口价格 SL： 止损价 TP1： 第一止盈价 TP2： 第二次获利价格 TP3： 第三次获利价格 Current price:  当前价格 Age (in bars): 最后绘制的模式的年龄 主要输入 Symbols : 从 "28 种主要货币对 "或 "选定符号 "中选择。 Selected Symbols : 希望监控的符号，用逗号分隔（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。如果您的经纪商为货币对设置了后缀或前缀，您必须在以下两个参数中添加（货币对前缀或货币对后缀）。 Max Iteration: 调整模式的最大迭代次数（如果该值越小，则模式越少，性能越快；如果该值越大，则模式越多，性能越慢）。事实上，它的工作原理如下：如果该值
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
指标
价格水平细分、高级统计、止盈计算和 3 种通知类型。 好处： 不要重绘你的结果 严格在蜡烛收盘时发出信号 假击穿过滤算法 它适用于任何趋势策略。 适用于所有工具和时间序列 手册和说明 ->   这里 / 问题解决 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易 只需三个简单的步骤即可使用 AW Breakout Catcher 进行交易： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略 3：根据相反信号平仓 统计模块 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2 Hit - 达到 TP2 的信号百分比 ExitProfit - 未达到 TP1 的信号百分比，但通过新信
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
作者的更多信息
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
指标
Trend Reversal Zone and Alert 专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号 Trend Reversal Zone and Alert 是一款 不重绘（Non-Repainting） 的专业市场结构指标，专为希望在 机构级关键价位 捕捉 高概率趋势反转 的交易者而设计。 该指标智能融合了 高周期（H4 与 D1）的供给/需求区 与 当日高低点的强势影线拒绝信号 ，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现 精准进场 。  为什么它如此强大   多周期机构级供需区 自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区 清晰投射到低周期图表 帮助交易始终 顺应高周期资金方向 区域 稳定不重绘 ，仅在新交易日更新  精准趋势反转识别 实时监控 当日最高价与最低价 识别 强势影线拒绝（Wick Rejection） 仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头 目标是 抓住反转初期 ，而非追涨杀跌  智能预警系统 当出现以下情况时立即提醒： 价格进入供给或需求区 当日高/低点形成有效拒绝K线 支持多种提醒方式： 弹窗提示 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒 每个品
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
指标
多时间框架供需直方图 描述： 多时间框架供需直方图是一款强大且简洁的指标，可显示多个时间框架（特别是 H4 和 D1）下的市场供需强度。它通过直方图突出显示买方或卖方的主导地位，使交易者能够快速识别关键的市场压力区域。 主要特点： H4 与 D1 直方图： 清晰展示高时间框架的市场力量。 直方图变化提醒： 可选通知，当供需发生变化时提醒交易者。 图表整洁： 仅关注最重要的信号，避免杂乱。 可自定义显示： 可启用或禁用各时间框架的直方图，可选择是否接收提醒。 推荐使用 15 分钟图表： 非常适合日内波段交易设置。 与 Ultimate Scalpers Zone 指标结合效果最佳： 多重确认交易信号。 优势： 快速识别高概率支撑和阻力区域。 一眼掌握多时间框架的市场动量。 为活跃交易者提供清晰、精确且可操作的见解。
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
指标
Scalpers Zone – 终极供需区 + 随机指标反转 & 三次触碰指标 Scalpers Zone 专为寻找高概率短线入场点的交易者设计。它能够识别日线和7日的供需区，并突出显示这些区域完美重合的地方，标示出最强的潜在反转点。对于波动性大的资产，如加密货币和黄金，可增加区域厚度以提高可见性和精确度。 主要功能： 重合区检测： 日线和7日供需区重叠 → 高概率入场点。 随机指标反转提示： 确认关键区域的超买/超卖反应。 三次触碰反转检测： 在强支撑/阻力位进行重复触碰，提供额外确认。 自定义提示与可视化： 彩色箭头与厚实阴影区域，支持声音、邮件和推送通知。 可调节区域厚度： 特别适用于波动性大的资产，如加密货币和黄金。 为什么选择 Scalpers Zone： 在重合区交易最强的反转点。 通过随机指标和三次触碰确认，过滤虚假信号。 非常适合外汇、加密货币和黄金的短线交易。
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器 TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期 上的高质量趋势交易品种。 该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为： 上升趋势（Trending UP） 下降趋势（Trending DOWN） 震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade） 通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率 ，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。 如何使用 TrendSeeker 作为独立工具使用 TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者： 一眼识别当前的趋势交易品种 避开低概率的震荡市场 在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL） 即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。 与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果） 为了获得更高
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
指标
终极市场趋势大师 精准掌握市场方向的力量 Ultimate Market Master Trend 是一款为追求 清晰、精准与信心 的交易者打造的多功能市场趋势分析指标。 它融合了 智能趋势识别系统 、 多时间周期随机指标 以及 动态可视信号 ，帮助您轻松捕捉高胜率的买卖机会。  核心功能 1. 智能趋势系统（主图显示） 采用 LWMA200（线性加权移动平均线） 来确定市场主方向。 通过颜色区分趋势状态： 绿色云层 = 多头趋势（买入） 红色云层 = 空头趋势（卖出） 当价格与趋势线交互时显示 实时买卖箭头 ，帮助您及时识别趋势反转点。 2. 多时间周期随机指标面板（副窗口显示） 同时显示多个时间周期（如 M5、M15、M30）的随机指标信号。 每个时间周期以颜色代表动能方向：  绿色 → 上升动能  红色 → 下降动能  黄色 → 中性震荡 让您轻松确认主要趋势与当前周期的一致性，避免逆势操作。 3. 智能信号与提醒系统 仅在 趋势真正变化或确认交叉 时发送提醒。 启用 每日一次信号模式 ，避免重复提示。 适用于 手动交易者 、 信号服务提供者 与 EA 策略开发者 。 4. 完
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
指标
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
指标
Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文） Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号 。 它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。  指标主要功能  自动绘制每日上、下价格区间 指标会识别当天的重要高点和低点区域。 区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。  上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal） 当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会在图表上自动显示 红色向下箭头 ，提示可能的卖出机会。  下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal） 当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会显示 绿色向上箭头 ，提示潜在买入机会。  清晰直观、对新手友好 无需复杂设置，开图即用。 非常适合： 日内交易 区间反转策略 顺势与逆势结合交易 想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者  不重绘、不延迟 所有信号在满足
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
Buy & Sell Levels with Alerts 是一款强大的综合交易指标，将随机指标（Stochastics）、前一天关键价格水平、多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）以及蜡烛反转检测整合在一起。它帮助交易者快速识别重要支撑/阻力区域、市场趋势方向以及高概率反转信号，并通过可视化箭头和自动提醒提供辅助。 主要功能： 随机指标（Stochastic Oscillator）： 在独立窗口中显示快速线 (%K) 和慢速线 (%D) 帮助识别超买与超卖行情区域 前一天价格水平（Previous Day Levels）： 在图表上绘制前一天的最高价、最低价和中间线 当价格突破、回测或接近关键水平时给出提醒 反转信号箭头（Rejection Arrows）： 利用影线长度、实体大小和 Pin Bar（针形线）形态检测买卖反转 绘制买/卖箭头并发送提醒，提示潜在反转机会 多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）： 使用 LWMA 显示 M5、M15、M30 周期的趋势方向 快速判断市场是偏多还是偏空 自定义提醒与通知： 当价格触达关键水平或反转区域时自动通知 可开启或
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
指标
Follow The Labels 指标 — 这是一个多功能 MT4 指标，旨在为交易者提供跨多个维度的市场状况综合可视化概览。它将趋势分析、前一日的价格水平、随机指标动量以及拒绝信号整合到一个易于阅读的界面中。 主要功能： 多时间框架 MA200 趋势滤波器 (H1→M15) 显示 MA200（LWMA）在三个时间框架上的对齐情况：H1、M30、M15。 显示整体趋势标签：看涨、看跌或混合。 当趋势对齐发生变化时，可选择弹窗、推送或邮件提醒。 前一日趋势 + 随机指标摘要 + 拒绝箭头 整体趋势：看跌。 标签 1：前一日价格上涨。 标签 2：前一日随机指标下跌。 分析前一日的价格走势和随机指标生成摘要。 标签显示前一日是看涨、看跌还是中性。 拒绝箭头（买入/卖出）每天仅绘制一次，基于蜡烛影线行为。 标签在图表上保持可见，方便快速参考。 Ultimate Levels：前一日高/低 + 中线 + 垂直线 绘制前一日的最高价、最低价和中线。 添加标记前一日开始和当日结束的垂直线。 价格突破或测试这些水平时提供警报（弹窗、推送、邮件）。 Ultimate Stochastics（独立子窗
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
指标
利用 H4 & M30 Turning Point PRO 最大化您的趋势交易！ 告别猜测和混乱的图表。这个高级指标结合了高时间框架的趋势检测与精确的短期转折点信号，为您提供清晰的买入和卖出机会。 交易者为何喜爱它： H4 EMA200 趋势偏向： 一目了然地掌握主导趋势，仅按趋势方向交易。 M30 执行箭头： 等待高概率转折点，由趋势、结构和波动性确认。 智能标签： 始终知道何时等待 BUY 或 SELL 箭头——无混乱，无遗漏信号。 可选提醒： 弹出窗口、推送通知和邮件每个设置仅触发一次，避免提醒过载。 可自定义线条与视觉效果： 显示或隐藏 H4 & M30 EMA 线，并附清晰标签，实现专业图表布局。 Swing + ATR 过滤器： 仅在强劲市场结构时触发信号——自信交易！ 适用人群： 希望按趋势入场的外汇、贵金属及差价合约交易者。 需要可靠 M30 执行信号的活跃交易者。 希望通过清晰视觉提示交易而不造成图表混乱的新手。 推荐时间框架： H4： 决定趋势偏向 M30： 执行与转折点 专业提示： 配合适当的风险管理以最大化成功。仅当 M30 转折点箭头与 H4 趋势一致时入场。
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
指标
Trade the Range – H4 区间市场检测器与每日支撑/阻力区及烛芯反转提醒 概述： “Trade the Range” 是一款专为希望 专注于高概率区间市场 的交易者设计的精密工具。 与其盲目跟随每一个趋势，这个指标能够 自动识别 H4 时间框架的盘整阶段 ，并帮助您自信地在区间的顶部和底部进行交易。 主要功能： H4 区间检测： 自动识别 H4 时间框架是处于区间还是趋势状态。 在 左上角显示清晰标签 ： H4 区间 → 显示副标题，引导您在区间的顶部和底部进行交易。 H4 趋势 → 标签更新为趋势方向，区间交易建议隐藏。 每日支撑和阻力区： 绘制前一日高点和低点区域，可配置厚度。 高亮显示 中线 、 前一日开盘价 和 当前收盘价 ，提高精度。 区域颜色编码，便于视觉识别： 绿色表示支撑，红色表示阻力 。 烛芯反转箭头： 在每日支撑/阻力水平检测强烈烛芯反转，用于确认潜在反转点。 买入/卖出箭头会自动出现在反转烛上，减少猜测。 提醒与通知： 可配置提醒：MT4 弹窗、移动通知、电子邮件及自定义声音。 提醒仅在新确认时触发，避免重复信号。 可视化清晰与易用性： 主标签和
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Pro —— 终极趋势与拐点交易仪表盘 + H4 区间识别器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard（终极趋势与拐点仪表盘） 是一套完整的多时间框架市场决策系统，旨在帮助交易者始终顺势而为，过滤低概率的震荡行情，并以高度自信捕捉精准的拐点入场机会。 这 不仅仅是一个指标 ——它是一套完整的交易框架，在你下单之前清晰回答三个核心问题： 市场是在 趋势中 还是 震荡中 ？ H4 高时间框架 的市场方向（Bias）是什么？ 最安全、最可靠的拐点入场位置 在哪里？ 1️⃣ 智能多品种趋势仪表盘（基于 H4） 内置的趋势仪表盘会自动扫描 所有可用交易品种 ，并基于 H4 时间框架的 EMA、ADX 与 ATR 逻辑，对每一个品种进行即时分类。 每个交易品种都会清晰显示： PAIR —— 交易品种 TREND → UP / DOWN / RANGE（上涨 / 下跌 / 震荡） BIAS → BUY / SELL（做多 / 做空） ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE（等待做多 / 等待做空
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
专家
Trend Reversal Zone and Alert EA 智能供需区趋势反转交易系统 Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、 不重绘（Non-Repainting） 的智能交易系统（EA），专为捕捉 机构级供需区域中的高概率趋势反转 而设计，并通过 日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为 进行确认。 该 EA 将 多时间周期的市场结构 与 精准的入场时机 相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。  核心交易逻辑 本 EA 采用 三重确认机制 ： 1. 高时间周期供需区域 自动识别以下时间周期中的关键 摆动高点与低点 ： H4（4 小时） D1（日线） 这些区域代表 机构级决策区间 。 只有当价格位于 有效的供给区或需求区内 时，才允许开仓。 2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认 EA 持续监控 当日最高价（High）与最低价（Low） 。 只有在出现以下条件时才会触发交易： 明显而强烈的 影线拒绝 清晰的 看涨或看跌蜡烛形态结构 此机制可有效避免 追高/追低 和 假突破 。 3. 每
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标 ，将 机构级供需区 与 多时间周期趋势直方图 相结合，用于捕捉 高置信度的价格回调与拒绝信号 。 该指标会在主图上自动识别 高质量供需区域 ，并通过 强势影线拒绝逻辑 确认进场信号。所有交易信号 仅在主导趋势方向上触发 ，而该趋势由 供需直方图清晰判定 。 核心优势 直方图即趋势过滤器。 它直观显示在高时间周期中， 需求还是供给占据主导 ，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。 区域质量控制（您的核心优势） 通过调节 SwingDepth 参数 ，交易者可以精准定义 高质量（Premium）供需区域 ： 更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域 更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域 这使您能够有效 过滤市场噪音 ，只专注于 最佳价格结构 ，以 机构级视角 参与市场。 核心功能 主图显示 高级供需区域 有效区域内的 价格
筛选:
无评论
回复评论