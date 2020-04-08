Moving Average of Supply and Demand 是一款功能强大且非常适合初学者使用的趋势跟随指标，旨在帮助交易者清晰地识别市场方向，并在交易中建立信心，即使没有深厚的技术分析基础也能轻松使用。

与传统基于价格计算的移动平均线不同，该指标将移动平均平滑技术应用于供需力量本身，并以动态图表直方图区的形式直接显示在价格图表上。

这种方式可以清楚直观地展示当前市场是由买方还是卖方主导，使趋势变化即使对新手交易者来说也一目了然。

指标的工作原理如下。

当需求占据主导时，指标会在价格下方绘制看涨的供需直方图。

当供应占据主导时，指标会在价格上方绘制看跌的直方图。

直方图经过平滑处理，有效减少市场噪音，使真实趋势更加突出。

当价格短暂进入直方图区并随后被拒绝返回时，通常意味着趋势有较高概率继续。

新手交易者无需预测市场。

只需等待趋势形成，然后顺势而为。

拒绝信号逻辑基于清晰而严格的规则。

买入拒绝信号出现在供需趋势为看涨状态时，价格向下刺破看涨区域，但蜡烛收盘重新回到区域之上。

卖出拒绝信号出现在供需趋势为看跌状态时，价格向上刺破看跌区域，但蜡烛收盘重新回到区域之下。

这些信号有助于交易者顺应趋势入场，而不是逆势操作。

该指标非常适合初学者使用，因为它不需要复杂的参数设置，不依赖多个指标组合，也不包含任何猜测成分。趋势方向清晰可见，并且适用于所有交易品种和时间周期。

即使是没有完整交易系统的交易者，也可以简单地等待趋势改变，跟随直方图方向，并在回调时寻找入场机会。

该指标适用于剥头皮交易、日内交易、波段交易以及趋势跟随策略。

当与支撑与阻力、市场结构分析以及简单的风险管理方法结合使用时，效果尤为显著。

该指标的主要特点包括平滑的供需移动平均直方图、基于已收盘蜡烛的非重绘逻辑、清晰的趋势跟随结构，以及直接显示在主图上的干净界面。无论是新手还是专业交易者，都可以从中受益。

Moving Average of Supply and Demand 的设计理念是让交易者始终站在市场正确的一侧。它不鼓励与价格对抗，而是强调耐心，先等待趋势出现，再等待回调，最后顺势跟随市场走势。

这是一款为追求清晰度、信心和交易稳定性的交易者而打造的工具。