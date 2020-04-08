Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts 是一款强大的综合交易指标，将随机指标（Stochastics）、前一天关键价格水平、多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）以及蜡烛反转检测整合在一起。它帮助交易者快速识别重要支撑/阻力区域、市场趋势方向以及高概率反转信号，并通过可视化箭头和自动提醒提供辅助。

主要功能：

随机指标（Stochastic Oscillator）：

  • 在独立窗口中显示快速线 (%K) 和慢速线 (%D)

  • 帮助识别超买与超卖行情区域

前一天价格水平（Previous Day Levels）：

  • 在图表上绘制前一天的最高价、最低价和中间线

  • 当价格突破、回测或接近关键水平时给出提醒

反转信号箭头（Rejection Arrows）：

  • 利用影线长度、实体大小和 Pin Bar（针形线）形态检测买卖反转

  • 绘制买/卖箭头并发送提醒，提示潜在反转机会

多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）：

  • 使用 LWMA 显示 M5、M15、M30 周期的趋势方向

  • 快速判断市场是偏多还是偏空

自定义提醒与通知：

  • 当价格触达关键水平或反转区域时自动通知

  • 可开启或关闭提醒，适应你的交易风格

可自定义视觉效果：

  • 可调整颜色、线型、箭头大小以及影线/实体阈值

  • 让你的图表更清晰、更直观

优势：

  • 使用可视化信号快速发现关键反转区域

  • 自动提醒让你不会错过重要行情机会

  • MTF 趋势仪表帮助快速判断市场方向

  • 支撑/阻力、趋势与反转信号合为一体


