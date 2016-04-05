Ultimate Daily Zones Arrow
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文）
Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号。
它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。
指标主要功能
自动绘制每日上、下价格区间
-
指标会识别当天的重要高点和低点区域。
-
区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。
上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal）
当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：
指标会在图表上自动显示 红色向下箭头，提示可能的卖出机会。
下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal）
当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：
指标会显示 绿色向上箭头，提示潜在买入机会。
清晰直观、对新手友好
无需复杂设置，开图即用。
非常适合：
-
日内交易
-
区间反转策略
-
顺势与逆势结合交易
-
想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者
不重绘、不延迟
所有信号在满足条件后立即出现，不会重新计算或改变历史箭头。
为什么选择 Ultimate Daily Zone Arrow？
✔ 自动区域识别，无需手动分析
✔ 买卖箭头非常直观
✔ 可用于多品种、多周期
✔ 适合专业交易者，也适合新手
✔ 专为清晰度、准确性和实战交易设计