Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文）

Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号。

它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。

指标主要功能

自动绘制每日上、下价格区间

指标会识别当天的重要高点和低点区域。

区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。

上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal）

当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：

指标会在图表上自动显示 红色向下箭头，提示可能的卖出机会。

下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal）

当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：

指标会显示 绿色向上箭头，提示潜在买入机会。

清晰直观、对新手友好

无需复杂设置，开图即用。

非常适合：

日内交易

区间反转策略

顺势与逆势结合交易

想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者

不重绘、不延迟

所有信号在满足条件后立即出现，不会重新计算或改变历史箭头。

为什么选择 Ultimate Daily Zone Arrow？

✔ 自动区域识别，无需手动分析

✔ 买卖箭头非常直观

✔ 可用于多品种、多周期

✔ 适合专业交易者，也适合新手

✔ 专为清晰度、准确性和实战交易设计