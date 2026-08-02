MTF Trend Dashboard aka No Market Noise
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
Triple Trend Meter Signal MT5
Triple Trend Meter Signal MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的机构级多时间框架趋势共振与多品种扫描系统。该系统基于高精度的 ATR 过滤追踪算法（支持可选的 Heikin-Ashi 平滑处理），能够有效过滤市场噪音，并通过严格要求三个核心时间框架（M5、M15 和 M30）的趋势一致性，精准识别高概率的势能突破入场点。
核心功能特点
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三擎多时间框架共振引擎： 同步计算三个独立的时间框架（M5、M15 和 M30）的波动率。仅当所有三个时间框架的方向完全一致时，才会在当前图表上绘制信号箭头，大幅减少假突破。
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集成式多品种扫描仪表盘： 内置屏幕仪表盘，可实时监控自定义品种列表（例如： EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, AUDJPY ）。仪表盘会自动将市场报价中的品种划分为 合格结构偏向（100% 共振）与 不合格/混合偏向，无需手动切换图表。
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一键切换图表： 点击仪表盘上的任意品种，即可在保持当前所选时间框架的同时，将 MT5 活动图表立即切换至该品种。
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侧边栏趋势矩阵： 在图表右侧边缘实时显示清晰的历史彩色方块矩阵，按 K 线逐根直观展示指定历史深度内 M5、M15 和 M30 的对齐状态。
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图表结构偏向水印： 实时显示直观的视觉横幅（ 仅限做多 / BUY TRADE ONLY 、 仅限做空 / SELL TRADE ONLY 或 条件未满足(混合偏向) ），准确反映当前市场结构。
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三重通知套件： 支持 MT5 弹窗警报、移动端 Push 推送通知（MetaQuotes ID）以及电子邮件警报，确保实时接收交易信号。
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无重绘（Non-Repainting）执行： 信号与箭头在 K 线收盘时即刻锁定，确保回测结果真实可靠，交易执行精准无误。
核心运行机制
本指标通过三个独立的计算引擎运行，覆盖日内短、中、高三层结构：
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波动率追踪通道： 每个引擎均计算基于 ATR 的追踪通道（ KeyValue $\times$ ATRPeriod ），并可选通过 Heikin-Ashi 合成价格（$(\text{Open} + \text{High} + \text{Low} + \text{Close}) / 4$）进行平滑处理。
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共振验证：
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做多触发（箭头 233）： 当 M5、M15 和 M30 引擎同时转为看涨（Bullish）状态时触发。
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做空触发（箭头 234）： 当 M5、M15 和 M30 引擎同时转为看跌（Bearish）状态时触发。
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输入参数说明
|参数名称
|默认值
|参数描述
|全局与仪表盘设置
|ShowDashboard
|true
|开启/关闭多品种扫描仪表盘。
|MonitoredPairs
|EURUSD,GBPUSD,AUDUSD...
|实时扫描的品种列表（用英文逗号分隔）。
|DashXOffset / DashYOffset
|30 / 40
|仪表盘在图表上的 X/Y 像素锚定坐标。
|ColWidth / RowSpacing
|160 / 22
|仪表盘布局网格的宽度与行间距。
|引擎 1 (M5 设置)
|KeyValue1
|10.0
|M5 引擎的波动率乘数。
|ATRPeriod1
|20
|M5 的 Average True Range（真实波动幅度均值）计算周期。
|UseHeikinAshi1
|true
|是否在 M5 上启用 Heikin-Ashi 价格平滑。
|引擎 2 (M15 设置)
|KeyValue2
|10.0
|M15 引擎的波动率乘数。
|ATRPeriod2
|20
|M15 的 Average True Range（真实波动幅度均值）计算周期。
|UseHeikinAshi2
|true
|是否在 M15 上启用 Heikin-Ashi 价格平滑。
|引擎 3 (M30 设置)
|KeyValue3
|10.0
|M30 引擎的波动率乘数。
|ATRPeriod3
|20
|M30 的 Average True Range（真实波动幅度均值）计算周期。
|UseHeikinAshi3
|true
|是否在 M30 上启用 Heikin-Ashi 价格平滑。
|侧边栏视觉矩阵
|BarsToShow
|20
|矩阵中显示的最近历史 K 线数量。
|BoxWidth / BoxHeight
|15 / 8
|独立时间框架方块的宽度与高度。
|ColumnSpacing / BoxSpacing
|5 / 2
|矩阵网格布局的列间距与块间距。
|通知警报功能
|EnableAlerts
|true
|启用 MetaTrader 终端弹窗警报。
|EnablePush
|true
|发送 Push 推送通知至 MetaTrader 移动端应用。
|EnableEmail
|false
|生成信号时发送电子邮件警报。
如何使用 Triple Trend Meter Signal MT5 进行交易
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确认市场偏向： 查看仪表盘上的 合格结构偏向 区域，或观察当前图表上的绿色 仅限做多 / 红色 仅限做空 水印。
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等待趋势共振： 仅在 M5、M15 和 M30 引擎完全对齐时入场。忽略在 条件未满足(混合偏向) 状态下出现的信号。
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执行交易信号： 在做多共振时，于信号 K 线下方的买入箭头处建立多头头寸；在做空共振时，于 K 线上方的卖出箭头处建立空头头寸。
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筛选交易品种： 密切观察仪表盘，捕获从 不合格 状态转变为 合格 状态的品种，以此抓取早期多时间框架突破机会。