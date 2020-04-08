Follow the Labels Indicator
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Follow The Labels 指标 — 这是一个多功能 MT4 指标，旨在为交易者提供跨多个维度的市场状况综合可视化概览。它将趋势分析、前一日的价格水平、随机指标动量以及拒绝信号整合到一个易于阅读的界面中。
主要功能：
多时间框架 MA200 趋势滤波器 (H1→M15)
显示 MA200（LWMA）在三个时间框架上的对齐情况：H1、M30、M15。
显示整体趋势标签：看涨、看跌或混合。
当趋势对齐发生变化时，可选择弹窗、推送或邮件提醒。
前一日趋势 + 随机指标摘要 + 拒绝箭头
整体趋势：看跌。
标签 1：前一日价格上涨。
标签 2：前一日随机指标下跌。
分析前一日的价格走势和随机指标生成摘要。
标签显示前一日是看涨、看跌还是中性。
拒绝箭头（买入/卖出）每天仅绘制一次，基于蜡烛影线行为。
标签在图表上保持可见，方便快速参考。
Ultimate Levels：前一日高/低 + 中线 + 垂直线
绘制前一日的最高价、最低价和中线。
添加标记前一日开始和当日结束的垂直线。
价格突破或测试这些水平时提供警报（弹窗、推送、邮件）。
Ultimate Stochastics（独立子窗口）
在专用子窗口显示 %K 和 %D 随机指标线。
为了清晰，显示限制为最近 N 根 K 线。
参数完全可自定义：周期、平滑、MA 方法、价格类型以及显示的 K 线数量。
优点：
将趋势、价格水平和动量信息整合到一个可视化工具中。
无需单独检查多个指标。
提供可操作的关键市场事件警报。
标签、颜色、箭头代码和文本位置完全可自定义。
推荐使用：
非常适合寻求多时间框架趋势对齐的波段交易和日内交易者。
可与您偏好的交易管理策略结合使用。
适合视觉分析和快速决策，避免图表杂乱。
输入参数：
MTF MA200 趋势： 周期、方法、应用价格、标签位置、警报设置。
前一日趋势/随机/箭头： 颜色、字体大小、箭头代码、影线阈值。
Ultimate Levels： 颜色、线型、线宽、警报选项。
Ultimate Stochastics： %K、%D、平滑、MA 方法、价格类型、显示的 K 线数量。
买卖交易的可视信号推荐：
卖出条件 1：
整体趋势：看跌
标签 1：前一日价格上涨
标签 2：前一日随机指标下跌
卖出条件 2：
整体趋势：看跌
标签 1：前一日价格下跌
标签 2：前一日随机指标下跌
买入条件 1：
整体趋势：看涨
标签 1：前一日价格下跌
标签 2：前一日随机指标上涨
买入条件 2：
整体趋势：看涨
标签 1：前一日价格上涨
标签 2：前一日随机指标上涨