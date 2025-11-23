Ultimate market move master trend

终极市场趋势大师

精准掌握市场方向的力量

Ultimate Market Master Trend 是一款为追求 清晰、精准与信心 的交易者打造的多功能市场趋势分析指标。

它融合了 智能趋势识别系统、多时间周期随机指标 以及 动态可视信号，帮助您轻松捕捉高胜率的买卖机会。

核心功能

1. 智能趋势系统（主图显示）

采用 LWMA200（线性加权移动平均线） 来确定市场主方向。

通过颜色区分趋势状态： 绿色云层 = 多头趋势（买入） 红色云层 = 空头趋势（卖出）

当价格与趋势线交互时显示 实时买卖箭头，帮助您及时识别趋势反转点。

2. 多时间周期随机指标面板（副窗口显示）

同时显示多个时间周期（如 M5、M15、M30）的随机指标信号。

每个时间周期以颜色代表动能方向： 绿色 → 上升动能 红色 → 下降动能 黄色 → 中性震荡

让您轻松确认主要趋势与当前周期的一致性，避免逆势操作。

3. 智能信号与提醒系统

仅在 趋势真正变化或确认交叉 时发送提醒。

启用 每日一次信号模式 ，避免重复提示。

适用于 手动交易者、信号服务提供者 与 EA 策略开发者。

4. 完全可调节参数

可根据个人风格调整趋势长度、随机参数、提醒方式。

兼容所有金融工具：外汇、指数、加密货币、商品期货 等。

使用方法

将指标加载到主图。 观察趋势线颜色，顺势操作。 通过副图随机指标的颜色确认趋势方向。 当趋势箭头出现时进入交易，以获取最佳入场时机。

推荐交易策略

买入信号 ：价格位于 LWMA200 之上，且随机指标为绿色。

卖出信号 ：价格位于 LWMA200 之下，且随机指标为红色。

建议结合 支撑/阻力位 或 市场结构区域 提升准确度。

优势

清晰简洁的趋势可视化

兼容所有时间周期与交易品种

支持短线与波段交易

美观且高性能的界面设计

总结

Ultimate Market Master Trend（终极市场趋势大师） 不仅仅是一个指标，更是一套 智能化的市场决策系统。

无论是 M5 短线交易还是 H1 趋势跟随，它都能帮助您看清真正的市场方向，精准出击。