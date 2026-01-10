PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标，将机构级供需区与多时间周期趋势直方图相结合，用于捕捉高置信度的价格回调与拒绝信号。

该指标会在主图上自动识别高质量供需区域，并通过强势影线拒绝逻辑确认进场信号。所有交易信号仅在主导趋势方向上触发，而该趋势由供需直方图清晰判定。

核心优势

直方图即趋势过滤器。

它直观显示在高时间周期中，需求还是供给占据主导，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。

区域质量控制（您的核心优势）

通过调节 SwingDepth 参数，交易者可以精准定义高质量（Premium）供需区域：

更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域

更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域

这使您能够有效过滤市场噪音，只专注于最佳价格结构，以机构级视角参与市场。

核心功能

主图显示 高级供需区域

有效区域内的 价格拒绝箭头 白色箭头 → 买入（需求区拒绝） 黄色箭头 → 卖出（供给区拒绝）

多区域检测引擎 （多重市场结构）

供需直方图（趋势判定引擎）

多时间周期趋势确认 （H4 与 D1）

基于影线的拒绝逻辑 （收盘后不重绘）

报警与通知 （弹窗 / 声音 / 推送）

完全可自定义参数

适合人群

Smart Money Concepts（聪明资金交易法）

供需区交易者

订单流与机构交易策略

剥头皮、日内及波段交易

定义您的高级供需区。

跟随直方图趋势。

只在真实价格拒绝时进场。