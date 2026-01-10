Premium Supply and Demand Zones with Alerts
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS
Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标，将机构级供需区与多时间周期趋势直方图相结合，用于捕捉高置信度的价格回调与拒绝信号。
该指标会在主图上自动识别高质量供需区域，并通过强势影线拒绝逻辑确认进场信号。所有交易信号仅在主导趋势方向上触发，而该趋势由供需直方图清晰判定。
核心优势
直方图即趋势过滤器。
它直观显示在高时间周期中，需求还是供给占据主导，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。
区域质量控制（您的核心优势）
通过调节 SwingDepth 参数，交易者可以精准定义高质量（Premium）供需区域：
-
更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域
-
更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域
这使您能够有效过滤市场噪音，只专注于最佳价格结构，以机构级视角参与市场。
核心功能
-
主图显示高级供需区域
-
有效区域内的价格拒绝箭头
-
白色箭头 → 买入（需求区拒绝）
-
黄色箭头 → 卖出（供给区拒绝）
-
-
多区域检测引擎（多重市场结构）
-
供需直方图（趋势判定引擎）
-
多时间周期趋势确认（H4 与 D1）
-
基于影线的拒绝逻辑（收盘后不重绘）
-
报警与通知（弹窗 / 声音 / 推送）
-
完全可自定义参数
适合人群
-
Smart Money Concepts（聪明资金交易法）
-
供需区交易者
-
订单流与机构交易策略
-
剥头皮、日内及波段交易
定义您的高级供需区。
跟随直方图趋势。
只在真实价格拒绝时进场。