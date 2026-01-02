Trend Reversal Zone and Alert
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Trend Reversal Zone and Alert
专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号
Trend Reversal Zone and Alert 是一款不重绘（Non-Repainting）的专业市场结构指标，专为希望在机构级关键价位捕捉高概率趋势反转的交易者而设计。
该指标智能融合了高周期（H4 与 D1）的供给/需求区与当日高低点的强势影线拒绝信号，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现精准进场。
为什么它如此强大
多周期机构级供需区
-
自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区
-
清晰投射到低周期图表
-
帮助交易始终顺应高周期资金方向
-
区域稳定不重绘，仅在新交易日更新
精准趋势反转识别
-
实时监控当日最高价与最低价
-
识别强势影线拒绝（Wick Rejection）
-
仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头
-
目标是抓住反转初期，而非追涨杀跌
智能预警系统
-
当出现以下情况时立即提醒：
-
价格进入供给或需求区
-
当日高/低点形成有效拒绝K线
-
-
支持多种提醒方式：
-
弹窗提示
-
声音提醒
-
手机推送通知
-
邮件提醒
-
-
每个品种每天只发出一次信号，有效避免噪音与过度交易
专业级交易逻辑
非常适合以下类型的交易者：
-
专注于关键价位的趋势反转
-
结合高周期方向 + 低周期进场
-
喜欢干净图表、不依赖滞后指标
-
使用 Price Action / Smart Money 交易理念
推荐使用方式
为了获得最佳效果：
-
使用 M15 或 M30 图表
-
将 H4 / D1 供需区视为决策区域
-
仅在出现当日高低点拒绝箭头时入场
-
在以下市场表现尤为出色：
-
外汇主要货币对
-
黄金（XAUUSD）
-
指数
-
加密货币市场
-
完全可定制
-
供需区颜色与厚度
-
影线灵敏度
-
提醒方式（声音 / 推送 / 邮件）
-
箭头样式与颜色
所有参数清晰分组、易于调整，适合新手与专业交易者。
不重绘 · 轻量 · 稳定
-
不使用未来数据
-
信号不会事后改变
-
运行高效，占用资源极低
-
兼容所有 MT4 / MT5 经纪商
适合哪些交易者
剥头皮交易者
日内交易者
波段交易者
Smart Money / 价格行为交易者
如果你专注于机构级供需区域的趋势反转交易，这款指标将成为你交易系统中的核心工具。