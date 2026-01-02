Trend Reversal Zone and Alert

专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号

Trend Reversal Zone and Alert 是一款不重绘（Non-Repainting）的专业市场结构指标，专为希望在机构级关键价位捕捉高概率趋势反转的交易者而设计。

该指标智能融合了高周期（H4 与 D1）的供给/需求区当日高低点的强势影线拒绝信号，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现精准进场

 为什么它如此强大

  多周期机构级供需区

  • 自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区

  • 清晰投射到低周期图表

  • 帮助交易始终顺应高周期资金方向

  • 区域稳定不重绘，仅在新交易日更新

 精准趋势反转识别

  • 实时监控当日最高价与最低价

  • 识别强势影线拒绝（Wick Rejection）

  • 仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头

  • 目标是抓住反转初期，而非追涨杀跌

 智能预警系统

  • 当出现以下情况时立即提醒：

    • 价格进入供给或需求区

    • 当日高/低点形成有效拒绝K线

  • 支持多种提醒方式：

    • 弹窗提示

    • 声音提醒

    • 手机推送通知

    • 邮件提醒

  • 每个品种每天只发出一次信号，有效避免噪音与过度交易

 专业级交易逻辑

非常适合以下类型的交易者：

  • 专注于关键价位的趋势反转

  • 结合高周期方向 + 低周期进场

  • 喜欢干净图表、不依赖滞后指标

  • 使用 Price Action / Smart Money 交易理念

 推荐使用方式

为了获得最佳效果：

  • 使用 M15 或 M30 图表

  • 将 H4 / D1 供需区视为决策区域

  • 仅在出现当日高低点拒绝箭头时入场

  • 在以下市场表现尤为出色：

    • 外汇主要货币对

    • 黄金（XAUUSD）

    • 指数

    • 加密货币市场

 完全可定制

  • 供需区颜色与厚度

  • 影线灵敏度

  • 提醒方式（声音 / 推送 / 邮件）

  • 箭头样式与颜色

所有参数清晰分组、易于调整，适合新手与专业交易者。

 不重绘 · 轻量 · 稳定

  • 不使用未来数据

  • 信号不会事后改变

  • 运行高效，占用资源极低

  • 兼容所有 MT4 / MT5 经纪商

 适合哪些交易者

 剥头皮交易者
 日内交易者
 波段交易者
 Smart Money / 价格行为交易者

如果你专注于机构级供需区域的趋势反转交易，这款指标将成为你交易系统中的核心工具


