InfoXpert
- 实用工具
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
InfoXpert 是 款免费的智能工具，适用于 MetaTrader 5，可将所有关键交易数据直接显示在图表上 - 实时、清晰且精确。 你可以立即看到你的盈亏（以货币和百分比显示）、点差以及当前蜡烛的剩余时间 - 非常适合在活跃交易中快速决策。 所有元素都 完全可自定义 - 你可以决定显示哪些数据、使用哪些颜色，以及信息出现在图表的什么位置：上方、下方或紧贴价格旁边。 这样一来，InfoXpert 会适应你的风格，而不是让你去适应它。 凭借其 现代且极简的设计，InfoXpert 成为你的轻量化交易信息面板 - 精确、高效，并且完全免费。 这是为重视清晰度、控制力和完美时机的交易者打造的必备工具。 InfoXpert 将功能性与风格相结合 - 为希望看到自己成功每个细节的交易者而设计。
规格
- 在图表上直接展示 关键交易数据
- 实时显示盈亏（货币与百分比）
- 显示点差
- 显示当前蜡烛剩余时间并带有倒计时
- 完全可自定义布局 - 选择你想显示的内容
- 灵活放置：顶部、底部、左侧、右侧或紧邻价格
- 可调节颜色、字体大小和样式 - 保证最佳可读性
- 即时实时更新 - 无延迟
- 兼容 AutoXpert 及所有 MT5 EA
- 轻量并且 CPU 友好
- 非常适合注重精确性、清晰度和完美时机的交易者
