AutoXpert
- 实用工具
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Steve Rosenstock除了交易之外，我还曾担任软件开发人员多年，将市场洞察转化为定制化的算法策略和专业交易工具。
我是一位经验丰富的投资组合经理，也是一位充满热情的交易员，拥有超过十年的从业经验。
我既懂代码，也懂图表。请善用我的经验。请向我发送好友请求，以便我们交流想法。
https://mql5.com/zh/channels/autoxpert
- 版本: 1.0
- 激活: 20
集交易面板、交易管理器和自动交易于一体 - 直接在图表上显示。
一个好的交易面板能节省点击次数。一个非常好的交易面板则会告诉你何时点击才物有所值。 AutoXpert 将两者都带入图表中：包含 Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even 和 Partial Close 的完整面板，外加两条随动的信号线，使方向和时机变得清晰可见。慢线显示市场趋势的方向。快线则显示入场的最佳时机。如果两者一致，你就拥有了一个清晰的交易设置；如果两者矛盾，你就知道等待是更好的选择。你可以通过点击实时切换信号线的时间周期（Timeframe）和速度，因此同一个面板既适用于快速的日内交易，也适用于稳健的波段入场。如果你愿意，AutoXpert 可以自动管理你的持仓头寸：将止损移至保本位（Break-Even），在回调时获取部分利润，沿着趋势线追踪止损，以及在趋势反转时平仓。如果你对自己的交易设置充满信心，可以让内置的自动交易（Autotrader）接管，严格遵循“每次趋势变化只交易一次”的规则。结构化交易就是这么简单。
面板与交易管理器
- 直接在图表上进行一键交易：Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even, Partial Close
- 根据固定手数或风险百分比计算仓位大小
- 持仓交易管理器：带可调距离和触发阈值的保本（Break-Even），回调时的重复部分平仓，沿信号线的追踪止损，趋势反转时的自动平仓，可选的固定点数（Pips）TP/SL
- 可开启的每日亏损上限：当达到每日限额时，关闭所有自有仓位并暂停交易至午夜
- 清晰的图表界面，没有视觉干扰
信号与自动交易
- 用于趋势方向和时机的两条独立信号线
- 多时间周期 (Multi-Timeframe)：每条线都有自己的时间周期（从 M1 到 W1）和速度，可在面板上实时切换
- 线条之间的彩色信号区域：绿色表示做多 (Long) 设置，红色表示做空 (Short) 设置，黄色表示警告，灰色表示无有效设置。市场状态一目了然
- 适用于外汇、指数和大宗商品的预设，终端内的信号警报，可选推送或电子邮件，可调整的交易时间窗口
- 面板上带有 ON/OFF 开关的内置自动交易 (Autotrader)：每次确认趋势反转进场一次，没有盲目的频繁重新入场，不会在趋势运行中途建仓
- 自动交易、信号线和区域可以在策略测试器中完全测试。您可以使用免费的 AlgoXpert 实时体验面板本身