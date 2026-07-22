AutoXpert

集交易面板、交易管理器和自动交易于一体 - 直接在图表上显示。


一个好的交易面板能节省点击次数。一个非常好的交易面板则会告诉你何时点击才物有所值。 AutoXpert 将两者都带入图表中：包含 Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even 和 Partial Close 的完整面板，外加两条随动的信号线，使方向和时机变得清晰可见。慢线显示市场趋势的方向。快线则显示入场的最佳时机。如果两者一致，你就拥有了一个清晰的交易设置；如果两者矛盾，你就知道等待是更好的选择。你可以通过点击实时切换信号线的时间周期（Timeframe）和速度，因此同一个面板既适用于快速的日内交易，也适用于稳健的波段入场。如果你愿意，AutoXpert 可以自动管理你的持仓头寸：将止损移至保本位（Break-Even），在回调时获取部分利润，沿着趋势线追踪止损，以及在趋势反转时平仓。如果你对自己的交易设置充满信心，可以让内置的自动交易（Autotrader）接管，严格遵循“每次趋势变化只交易一次”的规则。结构化交易就是这么简单。


面板与交易管理器

  • 直接在图表上进行一键交易：Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even, Partial Close
  • 根据固定手数或风险百分比计算仓位大小
  • 持仓交易管理器：带可调距离和触发阈值的保本（Break-Even），回调时的重复部分平仓，沿信号线的追踪止损，趋势反转时的自动平仓，可选的固定点数（Pips）TP/SL
  • 可开启的每日亏损上限：当达到每日限额时，关闭所有自有仓位并暂停交易至午夜
  • 清晰的图表界面，没有视觉干扰


信号与自动交易

  • 用于趋势方向和时机的两条独立信号线
  • 多时间周期 (Multi-Timeframe)：每条线都有自己的时间周期（从 M1 到 W1）和速度，可在面板上实时切换
  • 线条之间的彩色信号区域：绿色表示做多 (Long) 设置，红色表示做空 (Short) 设置，黄色表示警告，灰色表示无有效设置。市场状态一目了然
  • 适用于外汇、指数和大宗商品的预设，终端内的信号警报，可选推送或电子邮件，可调整的交易时间窗口
  • 面板上带有 ON/OFF 开关的内置自动交易 (Autotrader)：每次确认趋势反转进场一次，没有盲目的频繁重新入场，不会在趋势运行中途建仓
  • 自动交易、信号线和区域可以在策略测试器中完全测试。您可以使用免费的 AlgoXpert 实时体验面板本身


有新的想法或需求? 写信给我 – AutoXpert 始终保持专注，但灵活适应。
别忘了留下 评论. 

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实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
实用工具
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
实用工具
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
实用工具
Global Investing FX Terminal 是一款面向 MetaTrader 5 的一体化外汇仪表盘——涵盖央行政策利率、CFTC COT 持仓、利差排名、经济意外指数、期权偏斜、散户情绪与相关性，共十三个分析面板——以单一无闪烁画布呈现，每 10 秒从单个挂载 EA 刷新一次，无需任何外部软件。 专业外汇分析需要同时调取通常分散在不同平台的数据：利率衍生品、政府数据门户、券商掉期规格、期权台。此 EA 将所有这些整合到交易终端内的单一界面中，在您执行决策的地方完成分析。 仪表盘上显示的内容 市场概览 外汇对列表 — 所有 28 个 G10 货币对，加上当券商 Market Watch 中存在 NOK/SEK 交叉盘时显示的交叉盘——最多共 36 个货币对——的实时买卖价。每行显示点差、日度与周度变化、以点数表示的绝对区间，以及 ADR%——当前交易时段区间占 14 日平均日区间的百分比。ADR 达到 95% 的货币对已消耗其统计日内延伸空间；伦敦盘中场 ADR 仅 25% 的货币对仍有运行余地。颜色逐 Tick 实时更新。 货币对详情 — 点击列表中的任意行，即可打开该
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
实用工具
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
作者的更多信息
RangeXpert
Steve Rosenstock
5 (25)
指标
点击此处查看我所有免费产品 当涉及识别完美的市场机会并精准交易突破时， RangeXpert 是市场上 最有效的工具之 。由我专为初学者和半专业交易者开发，它提供的分析质量通常只有在 银行、机构交易员和对冲基金使用的专业交易工具 中才能看到。 该指标识别经常导致强烈波动的市场区域，并将其标记得非常清晰和直观，即使是复杂结构也能立即显现。 RangeXpert 减少错误决策，改善你的时机判断，并实时显示区间何时结束以及真正的趋势何时开始。 对波动性的动态调整、多头仓位的强度以及智能利润分配，使其成为 当今交易者使用的最强大的突破指标之 。 规格 完美的入场区域  完美优化的图表显示  清晰可见的止盈/止损线 信号优化的移动止损 ，带点数显示 所有设置彼此完美匹配 提供直观的 颜色、图表和方向标识 强烈价格波动时的彩色K线 （ No Wick on Close ）可用 信号颜色变化作为即将到来的趋势反转的可能提示 提醒功能：弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 跟随EMA用于分析 趋势变化或保护订单 与MetaTrader中的 所有时间框架 及所有资产兼容 可在策略测试器中检查策略 个
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SignalXpert
Steve Rosenstock
5 (3)
程序库
点击此处查看我所有免费产品 SignalXpert 是我专为使用 RangeXpert 指标的交易者开发的一款强大的分析工具。 RangeXpert 作为系统的基础，可精确识别市场区域并提供数据， SignalXpert 会对这些数据进行实时分析，从而生成清晰且可执行的交易信号。 这使得系统能够在不同周期中同时监控多达 25 个不同的资产 ，并实时捕捉最重要的市场变化。得益于集成的提醒功能， 可以通过 alert、push 或 email 发送通知 ，确保你不会再错过任何交易机会。安装在 MetaTrader VPS 上后， SignalXpert 可 24/7 全天候运行，为你提供可靠的信号监控。无论你是在规划进场还是出场， SignalXpert 都能为你提供快速而精准的支持，帮助你在波动的市场中自信交易。 规格 与 RangeXpert 无缝集成 - 使用其数据对市场区域和区间进行实时分析。 同时监控多达 25 个资产 - 非常适合多资产和多周期分析。 兼容所有主要市场 - 外汇、货币、金属、股票和指数。 实时信号检测 - 自动识别突破、区间切换和趋势区域。 实时通知 -
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AlgoXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
专家
点击此处查看我所有免费产品 AlgoXpert 是 款专为 MetaTrader 5打造的高级 半自动交易助手 ，旨在 消除 主观手动交易与算法市场分析之间的 隔阂 。本系统专为有抱负的散户交易者和半专业交易员设计，刻意规避了死板、全自动且容易让用户失去掌控的“黑盒”交易风险。相反，它扮演着 智能副驾驶 的角色，直接在您的实时图表上提供清晰的 结构化视角、视觉导向 以及基于客观数据的决策支持。 AlgoXpert 的核心采用 趋势、波动率与动能综合逻辑 ，对市场进行全天候分析，仅在 高质量条件 满足时才会提示交易机会。通过 过滤散户噪音 并聚焦于 机构订单流原理 ，它赋能您精准执行交易，同时让您对自己的投资组合保持 最终的主控权 。 规格 适用于头寸超短线（Scalp）与日内交易（Intraday） 支持从 M1 到 W1 的多周期控制 集合突破、趋势与结构交易于 体的综合系统 结合市场与波动率逻辑，锁定 精准入场区域 高级风险管理 ， 对活动订单进行持续监控 打造结构化、受控交易的 全方位框架 适配全球所有主要交易时段 集成交易面板，支持 Buy、Sell、保本点、部分平仓
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NewsXpert
Steve Rosenstock
程序库
点击此处查看我所有免费产品 NewsXpert 专为交易者设计，用于在图表上直接提供所有即将发布的经济事件的清晰、结构化概览。 你的 MetaTrader 5 实时新闻过滤器 。该指标会自动识别所选货币的所有相关新闻，并用颜色编码的线条标记（低、中、高影响）。因此你始终确切知道市场将 何时 、因 哪些新闻 而波动 - 无需打开外部日历或标签页。  NewsXpert 让经济不确定性变得可预测，因为它将所有相关市场信息准确地显示在你需要的位置 - 直接在图表上并实时呈现 。凭借清晰的可视化、精准的提前预警时间，以及仅过滤真正重要的货币和事件的能力，你的交易将变得更加冷静、有序和专业。通过 NewsXpert ，你不再被动反应，而是可以主动出击 - 充分准备、信息充足，并拥有一个能可靠保护你免受强烈市场波动的系统。它会在重要事件前为你提供实时信息、倒计时以及提醒 - 通过警报、推送或电子邮件发送。这样你不会再错过任何市场反应，并能精准控制风险。 规格 在图表上实时显示所有即将发布的经济新闻。 新闻影响等级颜色标识（LOW、MEDIUM、HIGH）。 可按货币过滤显示（如 USD、EU
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ShowXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 ShowXpert 是你的 MetaTrader 5 可视化控制中心 。 ShowXpert 是一款智能工具，它会在图表中直接显示你所有已平仓的 Buy 和 Sell 交易 ，包括以 点数和货币 表示的结果。盈利以绿色显示，亏损以红色显示，清晰、直观且实时更新。通过一眼就能识别哪些策略有效，以及你当前的交易如何发展。无论是用于 策略分析、实时监控 ，还是让你的交易更加可视化。所有元素均可完全自定义：颜色、字体、线条样式和显示格式（点数或 USD）。最终你将获得 个精确、透明且具有激励作用的个人绩效面板。  ShowXpert 将原始数据转化为可见的结果，让交易真正可体验，并且是专业 Xpert-Series 系列的一部分，适用于有高要求的交易者。  ShowXpert 使你的交易比以往任何时候都更加清晰 - 一款可自定义的强大工具，让你的结果可视化，并帮助你以精确、结构和信心分析市场。 规格 在图表上直接显示所有 Buy 和 Sell 信号 ，清晰、可视化、并实时呈现 盈亏显示 支持以点数或 USD 展示 - 按你认为重要的方式 实时跟踪 未平仓交易
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ZoneXpert
Steve Rosenstock
3.67 (3)
指标
点击此处查看我所有免费产品 ZoneXpert 是你在 MetaTrader 5 上的可视化市场分析工具 - 专为 自动识别支撑区和阻力区 、以颜色标记并实时更新而设计。 该指标分析价格结构、高点、低点和成交量区域，向你展示市场真正会反应的位置 - 以及会突破的位置。 使用 ZoneXpert ，你可以一眼看到市场力量聚集的位置 - 并在真正产生决策的地方交易，而不是在随机波动的位置。 无需手动画线或比较旧的价格水平， ZoneXpert 为你提供一个动态、清晰的区域系统，直接显示在图表上。 每个区域都会自动设定边界并根据当前市场运动进行调整 - 非常适合规划进场与出场、控制风险并理解市场反应。 无论你交易 Forex、Gold 还是 Index， ZoneXpert 都能让你看到市场真正决策的那些不可见价格区域。 非常适合重视 结构、时机和视觉清晰度 的交易者。 规格 自动识别 支撑区和阻力区（实时） 动态调整 区域以匹配当前市场走势 自动识别价格结构、高点、低点和成交量区域 颜色标识 活跃区域、测试区域和突破区域 多周期分析 - 在所有周期上均可显示 灵敏度调节 - 可选择更
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StrongXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
指标
点击此处查看我所有免费产品 StrongXpert 是你的全球外汇市场 实时强弱监控工具 。 它的设计目的是向你展示 资金实际流入的位置 - 以及资金流出的方向 。 该指标测量 所有八大主要货币的相对强度 （USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD） 并将复杂的价格波动转化为简单、易读的可视化仪表板 - 直接在图表上显示。 几秒钟内即可识别最强和最弱的货币 - 非常适合用于确认交易设置、 过滤趋势方向或捕捉反转点。  不再猜测，不再推测 - 只有清晰的实时市场结构。  许多强弱指标只显示简单计算或延迟数据， 而 StrongXpert 通过 连续实时分析 动态适应市场阶段。 它每秒都会提供最新、精准的货币强弱关系图 - 无延迟、 无重绘、无妥协。 这让你能够在市场波动完全爆发之前快速做出反应。 规格 实时计算 货币相对强度 支持全部八大主要货币 （USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD） 显示强度 百分比或点数   颜色编码：绿色 - 强势，红色 - 弱势 动态排序 根据当前强度自动排序 可调整时间单位
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RangeXpert Plus
Steve Rosenstock
指标
The Premium RangeXpert Extension with Multi-Timeframe Trading Signals for Forex, Gold & Bitcoin RangeXpert+ is the premium extension of the well-known RangeXpert — one of the Top-10 free indicators on the market, with over 10,000 downloads and an extremely active community. While the free version delivers precise breakout signals on a single chart, RangeXpert+ provides exactly what professional traders demand: a complete multi-timeframe cockpit directly in your chart, perfectly optimized for h
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (3)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 TimeXpert 是一款完全免费的 MetaTrader 5 工具，可将全球 交易时段 - Tokyo、Sydney、London、New York - 直接显示在你的图表上。 无需手动计算时间，你将获得一个 自动的、颜色编码的概览 ，可以一眼识别 市场何时开盘、重叠或收盘 。 这使你能够即时判断 波动性在哪里出现 、 流动性何时增强 ，以及哪些时段最适合你的交易策略。 所有元素都 完全可自定义  - 从颜色和线条样式到显示的会话数量，使 TimeXpert 成为每位交易者的灵活辅助工具。  TimeXpert 帮助你 完善交易时机  ，准确显示 市场何时开始移动以及哪些时段带来最强的市场冲击 - 这是任何专业交易系统的重要工具。 凭借其 干净、极简的设计  ， TimeXpert 将你的 MetaTrader 5 转变为 全球市场的可视化地图 - 精准、直观且 100% 免费。 规格 显示 全球交易时段 ：Tokyo、Sydney、London、New York 自动调整 至经纪商服务器时间和时区 颜色编码方块，明确区分每个交易时段 过去和未来的交
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DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 DashXpert 是一款完全免费的强大面板，适用于 MetaTrader 5 ，可将所有关键的 市场数据、账户信息和性能统计 直接显示在你的图表上。 无需在窗口和标签之间来回切换， DashXpert 为你提供一个 集中式、智能化的概览 - 经过优化，具有最大清晰度、最少干扰与专业外观。 它为你实时呈现 持仓、盈亏、胜率以及账户余额 的清晰概览。 这使得 DashXpert 不仅是一个实用的日常工具，也是一款 完整的性能监控面板 ，帮助你理解、改进并透明地可视化你的交易。 此外，该面板会自动显示最重要的 交易时段（Sydney、Tokyo、London、New York） 及其状态 - 让你即时看到 市场何时、何处正在波动 。 凭借其 现代、极简的设计 、清晰的配色方案以及在所有图表类型上的完美可读性， DashXpert 将你的 MetaTrader 打造成真正的 交易驾驶舱 - 清晰、专业且 100% 免费。 规格 Bid / Ask / High / Low / Spread 实时动态更新 当前余额、可用保证金和净值 - 始终可见 浮动盈亏（持
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InfoXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 InfoXpert 是 款免费的智能工具，适用于 MetaTrader 5 ，可将所有关键交易数据直接显示在图表上 - 实时、清晰且精确。 你可以立即看到你的盈亏（以货币和百分比显示）、点差以及当前蜡烛的剩余时间 - 非常适合在活跃交易中快速决策。 所有元素都 完全可自定义  - 你可以决定显示哪些数据、使用哪些颜色，以及信息出现在图表的什么位置：上方、下方或紧贴价格旁边。 这样一来， InfoXpert 会适应你的风格，而不是让你去适应它。 凭借其 现代且极简的设计 ， InfoXpert 成为你的轻量化交易信息面板 - 精确、高效，并且完全免费。 这是为重视清晰度、控制力和完美时机的交易者打造的必备工具。  InfoXpert 将功能性与风格相结合 - 为希望看到自己成功每个细节的交易者而设计。 规格 在图表上直接展示 关键交易数据 实时显示盈亏（货币与百分比） 显示点差 显示当前蜡烛剩余时间并带有倒计时 完全可自定义布局  - 选择你想显示的内容 灵活放置：顶部、底部、左侧、右侧或紧邻价格 可调节颜色、字体大小和样式 - 保证最佳可读性 即时实时
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