InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5, который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно информация должна появляться на графике: сверху, снизу или прямо рядом с ценой. Таким образом, InfoXpert подстраивается под ваш стиль, а не наоборот. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, InfoXpert становится вашим компактным информационным дисплеем - точным, удобным и полностью бесплатным. Это незаменимый инструмент для трейдеров, которые ценят ясность, контроль и идеальный тайминг. InfoXpert сочетает функциональность и стиль - создан для трейдеров, которым важно видеть каждую деталь своего успеха.


Характеристики

  • Отображает ключевые торговые данные (key trading data) прямо на графике
  • ППрибыль и убыток в валюте и процентах в режиме реального времени
  • Отображение спреда
  • Оставшееся время свечи со встроенным обратным отсчётом
  • Полностью настраиваемый макет (Fully customizable layout) - выбирайте, что показывать
  • Гибкое размещение: сверху, снизу, слева, справа или рядом с ценой
  • Настраиваемые цвета, размер шрифта и стиль - лучшая читаемость
  • Мгновенное обновление в реальном времени (Instant real-time updates) - без задержек
  • Совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5
  • Мгновенное обновление в реальном времени без задержек
  • Лёгкий и нетребовательный к CPU
  • Идеален для трейдеров, которые ценят точность, ясность и правильный тайминг


