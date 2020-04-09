

InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5, который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно информация должна появляться на графике: сверху, снизу или прямо рядом с ценой. Таким образом, InfoXpert подстраивается под ваш стиль, а не наоборот. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, InfoXpert становится вашим компактным информационным дисплеем - точным, удобным и полностью бесплатным. Это незаменимый инструмент для трейдеров, которые ценят ясность, контроль и идеальный тайминг. InfoXpert сочетает функциональность и стиль - создан для трейдеров, которым важно видеть каждую деталь своего успеха.





Характеристики

Отображает ключевые торговые данные (key trading data) прямо на графике

Прибыль и убыток в валюте и процентах в режиме реального времени

Совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5

Лёгкий и нетребовательный к CPU

Идеален для трейдеров, которые ценят точность, ясность и правильный тайминг







Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга: https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller







