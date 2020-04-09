InfoXpert
InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5, который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно информация должна появляться на графике: сверху, снизу или прямо рядом с ценой. Таким образом, InfoXpert подстраивается под ваш стиль, а не наоборот. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, InfoXpert становится вашим компактным информационным дисплеем - точным, удобным и полностью бесплатным. Это незаменимый инструмент для трейдеров, которые ценят ясность, контроль и идеальный тайминг. InfoXpert сочетает функциональность и стиль - создан для трейдеров, которым важно видеть каждую деталь своего успеха.
Характеристики
- Отображает ключевые торговые данные (key trading data) прямо на графике
- ППрибыль и убыток в валюте и процентах в режиме реального времени
- Отображение спреда
- Оставшееся время свечи со встроенным обратным отсчётом
- Полностью настраиваемый макет (Fully customizable layout) - выбирайте, что показывать
- Гибкое размещение: сверху, снизу, слева, справа или рядом с ценой
- Настраиваемые цвета, размер шрифта и стиль - лучшая читаемость
- Мгновенное обновление в реальном времени (Instant real-time updates) - без задержек
- Совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5
- Лёгкий и нетребовательный к CPU
- Идеален для трейдеров, которые ценят точность, ясность и правильный тайминг
