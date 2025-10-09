DashXpert
- 实用工具
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
DashXpert 是一款完全免费的强大面板，适用于 MetaTrader 5，可将所有关键的 市场数据、账户信息和性能统计 直接显示在你的图表上。 无需在窗口和标签之间来回切换，DashXpert 为你提供一个 集中式、智能化的概览 - 经过优化，具有最大清晰度、最少干扰与专业外观。 它为你实时呈现 持仓、盈亏、胜率以及账户余额 的清晰概览。 这使得 DashXpert 不仅是一个实用的日常工具，也是一款 完整的性能监控面板，帮助你理解、改进并透明地可视化你的交易。 此外，该面板会自动显示最重要的 交易时段（Sydney、Tokyo、London、New York） 及其状态 - 让你即时看到 市场何时、何处正在波动。 凭借其 现代、极简的设计、清晰的配色方案以及在所有图表类型上的完美可读性，DashXpert 将你的 MetaTrader 打造成真正的 交易驾驶舱 - 清晰、专业且 100% 免费。
规格
- Bid / Ask / High / Low / Spread 实时动态更新
- 当前余额、可用保证金和净值 - 始终可见
- 浮动盈亏（持仓盈亏）以货币与点数显示
- 总交易数、总盈利、总亏损和净利润
- 胜率 ，包含盈利和亏损数据
- 掉期费、佣金和净利润 - 自动计算
- Sydney、Tokyo、London、New York 交易时段状态显示（开启/关闭）
- 符号与时间框信息，包括点值、手数和点值计算
- 波动时期的点差监控，带颜色警报
- 实时刷新 - 所有数值毫无延迟地更新
- 每笔交易性能统计图表 - 适合 EA 跟踪与回测
- 余额曲线可视化 - 用于性能分析
- 颜色编码快速导航（绿色、红色、黄色）
- 完全兼容 AutoXpert 及所有 MT5 EA
- 轻量化设计 - 最低 CPU 占用
获取更多 免费工具 助力您的交易:
别忘了留下 评论. 如有疑问或需要帮助, 加入 与我们讨论.
有新的想法或需求? 写信给我 – DashXpert 始终保持专注，但灵活适应。
Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !