Telegram To MT5 Signal Trader

5

测试版发布

Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。


价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20

Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。

支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。

界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。

系统需求

由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。
安装程序可通过官方 安装指南 获取。

核心功能

  • 多提供者支持：从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户
  • 高级信号识别：关键词、模式和标签全面自定义
  • 逐提供者控制：可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等
  • 灵活风险管理：固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置
  • 可定制 SL/TP：覆盖信号中 SL/TP，手动设置多级 TP
  • 止损移动与追踪：达到 TP、SL 或盈亏目标后自动触发
  • Prop Firm 保护：设置入场偏差，避免与原信号完全一致
  • 资金保护：实现每日/周/月份盈亏限制后自动平仓与禁用交易
  • 交易次数限制：设置每日/周可开单数量上限
  • 时间过滤：允许/禁止特定时间段内交易，可配置周末自动平仓
  • 新闻过滤：宏观事件期间自动屏蔽信号（可匹配币种）
  • 消息通知：通过 Email、手机 App 或 Telegram 通知交易状态（开发中）
  • 截图功能：自动截图交易画面（开发中）

请查看截图和产品手册以了解更多信息。如果您有任何问题或反馈，请随时联系我，我很乐意为您提供支持！

系统要求

  • Windows 10 或更高版本

  • Windows Server 2016 及更高版本（推荐使用以获得完整的 WebView2 支持）。Windows Server 2012 R2 可以运行应用程序，但界面可能显示不正确

  • Microsoft Edge WebView2 运行时（需要最新版本）

评分 15
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

