Telegram To MT5 Signal Trader
测试版发布
Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。
价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20。
Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。
支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。
界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。
系统需求
由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。
安装程序可通过官方 安装指南 获取。
核心功能
- 多提供者支持：从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户
- 高级信号识别：关键词、模式和标签全面自定义
- 逐提供者控制：可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等
- 灵活风险管理：固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置
- 可定制 SL/TP：覆盖信号中 SL/TP，手动设置多级 TP
- 止损移动与追踪：达到 TP、SL 或盈亏目标后自动触发
- Prop Firm 保护：设置入场偏差，避免与原信号完全一致
- 资金保护：实现每日/周/月份盈亏限制后自动平仓与禁用交易
- 交易次数限制：设置每日/周可开单数量上限
- 时间过滤：允许/禁止特定时间段内交易，可配置周末自动平仓
- 新闻过滤：宏观事件期间自动屏蔽信号（可匹配币种）
- 消息通知：通过 Email、手机 App 或 Telegram 通知交易状态（开发中）
- 截图功能：自动截图交易画面（开发中）
请查看截图和产品手册以了解更多信息。如果您有任何问题或反馈，请随时联系我，我很乐意为您提供支持！
系统要求
Windows 10 或更高版本
Windows Server 2016 及更高版本（推荐使用以获得完整的 WebView2 支持）。Windows Server 2012 R2 可以运行应用程序，但界面可能显示不正确
Microsoft Edge WebView2 运行时（需要最新版本）
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.