Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。

支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。

界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。

系统需求

由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。

安装程序可通过官方 安装指南 获取。

核心功能

多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户

从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义

关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等

可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置

固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号中 SL/TP，手动设置多级 TP

覆盖信号中 SL/TP，手动设置多级 TP 止损移动与追踪： 达到 TP、SL 或盈亏目标后自动触发

达到 TP、SL 或盈亏目标后自动触发 Prop Firm 保护： 设置入场偏差，避免与原信号完全一致

设置入场偏差，避免与原信号完全一致 资金保护： 实现每日/周/月份盈亏限制后自动平仓与禁用交易

实现每日/周/月份盈亏限制后自动平仓与禁用交易 交易次数限制： 设置每日/周可开单数量上限

设置每日/周可开单数量上限 时间过滤： 允许/禁止特定时间段内交易，可配置周末自动平仓

允许/禁止特定时间段内交易，可配置周末自动平仓 新闻过滤： 宏观事件期间自动屏蔽信号（可匹配币种）

宏观事件期间自动屏蔽信号（可匹配币种） 消息通知： 通过 Email、手机 App 或 Telegram 通知交易状态（开发中）

通过 Email、手机 App 或 Telegram 通知交易状态（开发中） 截图功能：自动截图交易画面（开发中）

