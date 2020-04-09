InfoXpert
- ユーティリティ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
InfoXpert は MetaTrader 5 のための無料でスマートなツールで、すべての主要な取引データをチャート上に直接表示します - ライブ、クリア、そして正確に。 利益または損失（通貨とパーセンテージ）、スプレッド、現在のローソク足の残り時間を即座に確認できます - アクティブなトレードで素早い判断を行うのに最適です。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能 です - どのデータを表示するか、どの色を使うか、そして情報をチャートのどこに配置するか（上、下、または価格の横）が自由に選べます。 このように、InfoXpert はあなたのスタイルに合わせて調整され、あなたがツールに合わせる必要はありません。 その モダンでミニマルなデザイン により、InfoXpert はあなたの取引情報パネルとして機能します - 正確で、効率的で、そして完全に無料です。 これは、明確さ、コントロール、そして完璧なタイミングを重視するトレーダーにとって欠かせないツールです。 InfoXpert は機能性とスタイルを融合したツールであり、自分の成功の細部まで把握したいトレーダーのために作られています。
仕様
- 主要な取引データ（key trading data） をチャート上に直接表示
- 利益と損失を通貨・パーセントでリアルタイム表示
- スプレッド表示
- 残りローソク時間とカウントダウン表示
- 完全にカスタマイズ可能なレイアウト（Fully customizable layout） - 表示内容を自由に選択
- 上・下・左・右 または価格横への柔軟な配置
- 色、フォントサイズ、スタイルが調整可能 - 最適な読みやすさ
- インスタントなリアルタイム更新（Instant real-time updates） - 遅延なし
- AutoXpert およびすべての MT5 EA と互換性あり
- 軽量で CPU に優しい設計
- 精度、明確さ、タイミングを重視するトレーダーに最適
さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう:
忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？ 私に書きなさい – InfoXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。