

InfoXpert は MetaTrader 5 のための無料でスマートなツールで、すべての主要な取引データをチャート上に直接表示します - ライブ、クリア、そして正確に。 利益または損失（通貨とパーセンテージ）、スプレッド、現在のローソク足の残り時間を即座に確認できます - アクティブなトレードで素早い判断を行うのに最適です。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能 です - どのデータを表示するか、どの色を使うか、そして情報をチャートのどこに配置するか（上、下、または価格の横）が自由に選べます。 このように、InfoXpert はあなたのスタイルに合わせて調整され、あなたがツールに合わせる必要はありません。 その モダンでミニマルなデザイン により、InfoXpert はあなたの取引情報パネルとして機能します - 正確で、効率的で、そして完全に無料です。 これは、明確さ、コントロール、そして完璧なタイミングを重視するトレーダーにとって欠かせないツールです。 InfoXpert は機能性とスタイルを融合したツールであり、自分の成功の細部まで把握したいトレーダーのために作られています。





仕様

主要な取引データ（key trading data） をチャート上に直接表示

をチャート上に直接表示 利益と損失を通貨・パーセントでリアルタイム表示

スプレッド表示



残りローソク時間とカウントダウン表示



完全にカスタマイズ可能なレイアウト（Fully customizable layout） - 表示内容を自由に選択



- 表示内容を自由に選択 上・下・左・右 または価格横への柔軟な配置



色、フォントサイズ、スタイルが調整可能 - 最適な読みやすさ



- 最適な読みやすさ インスタントなリアルタイム更新（Instant real-time updates） - 遅延なし



- 遅延なし AutoXpert およびすべての MT5 EA と互換性あり



軽量で CPU に優しい設計



精度、明確さ、タイミングを重視するトレーダーに最適









さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう: 取引ツールを見つけましょう: https://mql5.com/ja/users/steverosenstock/seller







