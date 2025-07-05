Custom Alerts AIO MT5

5

Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置

概述
Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。

1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？

无需额外购买任何指标
• 所有关键指标均已内置，开箱即用。
• 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。

全面覆盖所有主要市场
• 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。
• 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。
• 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。

高效、专业、便捷
• 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。
• 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。

2. 如何使用 Custom Alerts AIO

安装与启动
• 将 Custom Alerts AIO 添加到任意图表中即可开始工作。
• 所有指标逻辑自动加载，无需任何其他设置。
• 若要启用实时交易量预警，请按照 FX Volume 常见问题第 2 部分 的说明安装免费工具 SI Connect

选择监控市场
• 直接在参数中勾选外汇、黄金、指数或加密货币，无需输入任何代码或符号。
• 若需监控个股，可通过字符串参数手动输入相应品种。

设置预警条件
• 自定义预警逻辑，例如成交量变化、强弱阈值、波动性或趋势变化等。
• 所有逻辑均内置，无需手动加载其他图表或指标。

3. 谁适合使用 Custom Alerts AIO？

高频与多品种交易者
• 一个图表即可实现多市场监控，大幅节省时间。

AI 策略或自动交易用户
• 结构清晰、执行稳定，是 AI 或自动化系统的理想配套工具。

VPS 用户与移动交易者
• 无图形元素，资源占用低，适合长期运行于服务器或后台。

4. 核心优势一览

• 所有指标已内置，无需购买

• 可监控外汇、黄金、指数与加密市场

• 个股支持可选（需手动输入）

• 简单易用，无需手动设置图表

• 高性能执行，不占用系统资源

• 完全兼容 Custom Alerts FAQ 中描述的逻辑

想要图形界面与更强自定义功能？
您也可以选择经典版本 Custom Alerts，支持图形输出与模块化加载：

5. 资源与技术支持

常见问题： 请参阅 Custom Alerts FAQ，了解所有可用预警类型及配置方式（含截图）。

用户社群： 加入我们的交易者交流群，分享策略、获取建议。

技术支持： 如需安装或使用方面的协助，我们随时为您提供服务。

现在就开始体验全自动多市场预警！
立即安装 Custom Alerts AIO，在一个图表中掌控所有市场动向，高效、安全、可靠。

此致，
Daniel & Alain

评分 1
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

推荐产品
PREngulfing
Slobodan Manovski
专家
PR EA - 吞没形态交易系统 自动识别吞没形态，均线确认信号 PR EA是一款MetaTrader 5专家顾问，专门用于识别并交易看涨/看跌吞没形态，并通过移动平均线过滤确认信号。优化适用于30分钟图表，同时兼容M15和H1时间框架。 核心功能: 形态识别 - 精准检测有效的吞没K线形态 趋势确认 - 238周期SMA过滤器（参数可调） 风险管理 - 自定义止损、止盈 + 可选追踪止损 时间框架优化 - 专为M30图表设计（兼容M15/H1） 仓位控制 - 同一时间仅持有一个仓位 推荐设置: 最佳表现：M30时间框架 不建议使用：高于H1的时间框架 自定义选项: 可调整交易手数 灵活设置止损/止盈值 追踪止损功能 均线周期调节 点差过滤，避免低效执行 适合以下交易者: 偏好自动K线形态交易 需要均线确认的反转策略 波段交易（30分钟-1小时图表） 规则明确的交易系统 "通过均线确认的吞没形态交易信号" MT5专用 • 需MetaTrader 5平台 • 兼容所有经纪商
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT4 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
CChart
Rong Bin Su
指标
在外汇和金融市场中，快速反应和精准的决策至关重要。然而，常规的 MetaTrader 5 终端最低只支持 1 分钟图表，限制了交易者对市场波动的敏感度。为了解决这一问题，我们推出了全新的 秒级图表 K 线指标 ，让您在副图中轻松查看和分析 1 秒至 30 秒的市场动态。 主要功能 支持多种秒级周期 ：该指标允许您选择以下周期，满足不同交易策略的需求： S1 : 1 秒 S2 : 2 秒 S3 : 3 秒 S4 : 4 秒 S5 : 5 秒 S10 : 10 秒 S15 : 15 秒 S20 : 20 秒 S30 : 30 秒 实时更新 ：秒级图表将实时更新，确保您在每一刻都能获取到最新的市场信息，帮助您做出及时的交易决策。 用户友好的界面 ：该指标在副图中显示，直观易用，您可以轻松切换不同的时间周期，快速分析市场走势。 适用人群 短线交易者 ：适合高频交易和短线策略的交易者，通过秒级图表捕捉瞬息万变的市场机会。 技术分析师 ：为技术分析提供更细致的数据支持，帮助您识别潜在的买入和卖出信号。 如何使用 将指标添加到您的图表上。 选择您希望观察的秒级时间周期。 实时监控市场动向，利用丰富
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
实用工具
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
指标
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
AfriBold Cybernetic Affluence  Your Key to Autonated Trading In the dynamic world of financial markets, navigating the intricate patterns and making informed decisions can be a daunting task. Even seasoned traders face challenges in consistently outperforming the market. This is where the AfriBold Cybernetic Affluence emerges as a powerful tool, designed to automate your trading strategies. Harnessing the Power of AI The AfriBold Cybernetic Wealth Expert Advisor is a cutting-edge trading tool
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
专家
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
实用工具
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
实用工具
需要同时开立多个头寸/交易吗？我们已经为您创建了简单的解决方案。您现在可以一次输入多个仓位。您可以设置手数、持仓数量、止盈和止损。 例如：您想要购买 3、5、10 或任意数量的具有一定手数的头寸。 您现在只需点击“购买”按钮即可完成此操作。 或者 例如：您想要出售 3、5、10 或任意数量的具有一定手数的头寸。 您只需单击“出售”按钮即可完成此操作。 Xūyào tóngshí kāi lì duō gè tóucùn/jiāoyì ma? Wǒmen yǐjīng wèi nín chuàngjiànle jiǎndān de jiějué fāng'àn. Nín xiànzài kěyǐ yīcì shūrù duō gè cāngwèi. Nín kěyǐ shèzhì shǒushù, chícāng shùliàng, zhǐ yíng hé zhǐ sǔn. Lìrú: Nín xiǎng yào gòumǎi 3,5,10 huò rènyì shùliàng de jùyǒu yīdìng shǒu shǔ de tóucùn. Nín xiànzài zhǐ xū
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
专家
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
实用工具
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
实用工具
使用革命性的交易时间管理器轻松控制您的交易程序。这个强大的工具可以在指定时间自动执行订单，从而改变您的交易方式。 为不同的交易行为（从购买到设置订单）制定个性化任务列表，所有这些都无需人工干预。 交易时间管理器安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请将我们的 URL 添加到 MT4/MT5 终端（参见屏幕截图）。 MT4版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103715 告别人工监控，拥抱精简效率。直观的界面允许您设置精确的参数，包括交易品种、执行时间、价格、止损 (SL)、止盈 (TP) 点和手数大小。 该工具的灵活性通过与市场行为相匹配的适应性重复选项来凸显。通过视觉主题个性化您的体验，并减少长时间交易期间的眼睛疲劳。 摆脱手动交易程序，拥抱“交易时间管理器”的强大功能。提高交易的准确性、组织性和自由度。简化您的日常工作并重新体验交易。 主要特点： 自动订单执行：按指定时间间隔无缝自动执行订单，从而节省您的
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
专家
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
实用工具
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Jabidabi Sessions
Attila Csenge
指标
Jabidabi Session Indicator The Market Session Indicator is a powerful tool used by traders to identify and track different trading sessions within the forex and stock markets. It visually highlights key trading periods, such as the Asian, European, and North American sessions, directly on the trading chart. This indicator is especially useful for traders who follow ICT (Inner Circle Trader) strategies, which emphasize the significance of various market sessions for optimal trading opportunities.
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
指标
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
实用工具
Chart Walker X Engine | Machine-led instincts Powerful MT5 chart analysis engine equipped with a sophisticated neural network algorithm. This cutting-edge technology enables traders to perform comprehensive chart analysis effortlessly on any financial chart. With its advanced capabilities, Chart Walker streamlines the trading process by providing highly accurate trading entries based on the neural network's insights. Its high-speed calculations ensure swift and efficient analysis, empowering tra
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
实用工具
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
专家
AlphaGain AI – AI驱动的精确交易新纪元 AlphaGain AI 是一款功能强大的 MetaTrader 5 EA，结合人工智能及超过 10 年历史数据分析，帮助交易者持续捕捉高概率信号，适配不同市场环境自动调整策略。 主要功能： AI核心算法：基于蜡烛形态、波动区间及动能逻辑； 超过10年数据训练，发现稳定盈利模式； 智能进出场：动态止损止盈、追踪止损、止盈倍数根据波动率； 资金保护：控制最大回撤、账户卫士、最大点差过滤、交易时间过滤； 完全自动交易：无需人工干预； 低延迟执行：适配 ECN 类型账户，滑点极低。 推荐设置： 交易品种：EUR/USD 时间周期：15 分钟（M15） 最低均衡：100 美元 账户类型：推荐 ECN 或 Raw Spread 杠杆：1:100 或更高 为什么选择 AlphaGain AI？ 交付包：.ex5 执行文件、设置 .set、PDF 操作指南； 服务支持：终身更新、Telegram 与电子邮件支持； 透明演示：MyFxBook 验证结果，可提供免费演示版本及私人 Telegram 群组； 重要提示
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
专家
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
该产品的买家也购买
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
实用工具
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
实用工具
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
实用工具
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
实用工具
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
实用工具
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
实用工具
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
实用工具
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
实用工具
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
实用工具
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
实用工具
This is a multipurpose indicator and has the following indicators in it with dashboard ( scanner) and chart indicator on multi time frames . Divergent Bar Market Profile  ( Daily Weekly Monthly Intraday and Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars  Higher High Higher Close and Lower Low and Lower Close  Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more  See for your self Who am I? - https://www.linkedin.com/in/adnanreh
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
作者的更多信息
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
专家
释放 SIEA PRO NG 的力量：智能的下一代交易 EA SIEA PRO NG 不仅仅是一次升级，更是一次革命性的飞跃。SIEA PRO NG 采用最先进的技术开发而成，以五年的专有实盘数据为后盾，旨在帮助您比以往任何时候都更智能、更快速、更有效地进行交易。无论您是经验丰富的交易员，还是自动交易系统的新手，这款 EA 都能为您提供值得信赖的精确度和性能。 为什么选择 SIEA PRO NG？ 经过验证的均值回复策略 ：在多年市场数据的支持下，只交易最佳机会。 基于真实交易量洞察 ：由五年独特的真实交易量数据提供支持，具有无与伦比的准确性。 风险管理 ：每笔交易都有固定的止损和止盈，确保有纪律地计算风险。 高效交易 ：平均交易持续时间少于 48 小时，是活跃交易者的理想选择。 无危险策略 ：没有网格，没有马丁格尔，只有智能、可持续的交易。 高度可定制 ：微调设置以满足您的交易偏好，同时受益于专家平衡的默认参数。 精心挑选的货币对 ：只交易最赚钱的货币对，经过五年严格测试。 多符号交易 ：通过单一图表处理所有交易，实现最高效率。 实时表现： 在此查看我们的实时信号： 实时信号
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
指标
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 和 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得我们独家交易聊天的个人邀请 FX趋势 实时显示所有时间框架的趋势方向、持续时间、强度和由此产生的趋势评级。 您将一目了然地看到趋势在哪个方向运行，它们持续多长时间以及它们有多强大。 所有这些使它成为初学者、高级和专业交易者的易于使用的趋势交易系统 。 分析功能 所有时间框架的实时趋势分析 所有时间框架的计算结果完全相同 配置您个人的时间框架集 可定制的趋势计算参数 图形功能 在紧凑模式、细节模式和仪表板模式之间一键切换 紧凑模式在一个缩小的面板中提供基本的趋势信息 细节模式提供相关符号的深入趋势分析 仪表板模式涵盖了所有主要的或你最喜欢的交易符号 只需在面板内点击一下，就可以访问所有的时间框架和符号 可移动的外汇趋势显示（通过拖放）。 适用于高分辨率的QHD、UHD和4K显示器 不需要重新画图 一般特征 自动的终端配置 针对平板电脑和触摸屏的使用进行了优化 通过电子邮件、信息和手机通知发出警报 为EA请求提供可访问的缓冲区
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
指标
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 和 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得我们独家交易聊天的个人邀请 FX趋势 实时显示所有时间框架的趋势方向、持续时间、强度和由此产生的趋势评级。 您将一目了然地看到趋势在哪个方向运行，它们持续多长时间以及它们有多强大。 所有这些使它成为初学者、高级和专业交易者的易于使用的趋势交易系统 。 分析功能 所有时间框架的实时趋势分析 所有时间框架的计算结果完全相同 配置您个人的时间框架集 可定制的趋势计算参数 图形功能 在紧凑模式、细节模式和仪表板模式之间一键切换 紧凑模式在一个缩小的面板中提供基本的趋势信息 细节模式提供相关符号的深入趋势分析 仪表板模式涵盖了所有主要的或你最喜欢的交易符号 只需在面板内点击一下，就可以访问所有的时间框架和符号 可移动的外汇趋势显示（通过拖放）。 适用于高分辨率的QHD、UHD和4K显示器 不需要重新画图 一般特征 自动的终端配置 针对平板电脑和触摸屏的使用进行了优化 通过电子邮件、信息和手机通知发出警报 为EA请求提供可访问的缓冲区
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
实用工具
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 ， 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得您的个人邀请，参加我们的独家交易聊天 该交易管理器 是所有喜欢使用全自动交易管理的 FX趋势 用户的理想补充。 它立即检测您手动开启的交易，并沿FX趋势线自动管理其止损。 完全自由地浏览所有时间框架而不影响你的订单。 你的交易是根据你在交易经理属性中设置的固定计算设置来管理的。 一个非常特殊和强大的功能是检测和管理由外部专家顾问开出的订单。 设置正确的EA魔法号码，你就能够按照你的个人趋势交易风格管理这些EA订单 。 功能 介绍 自动检测有效订单 自动设置初始止损 自动跟踪止损 自动检测活跃的专家顾问订单 自动管理活跃的专家顾问订单 反趋势交易的安全止损 可选择使用盈亏平衡止损 可选择设置止盈 一些交易操作的通知选项 在所有种类的交易符号上运行，如外汇、股票、商品、债券等。 在所有种类的离线图表上运行，如Renko和范围条形图 主要设置 时间框架。从下拉列表中选择用于计算趋势线的时间框架 外汇趋势周期。选择你喜欢的趋势线计算的
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Crosshair MT5
Daniel Stein
实用工具
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
实用工具
你想成为一个持续盈利的五星级外汇交易商吗？ 1. 阅读我们简单的 交易系统 的基本描述 ， 以及它在2020年的主要策略更新 2. 发送您的购买截图，以获得您的个人邀请，参加我们的独家交易聊天 该交易管理器 是所有喜欢使用全自动交易管理的 FX趋势 用户的理想补充。 它立即检测您手动开启的交易，并沿FX趋势线自动管理其止损。 完全自由地浏览所有时间框架而不影响你的订单。 你的交易是根据你在交易经理属性中设置的固定计算设置来管理的。 一个非常特殊和强大的功能是检测和管理由外部专家顾问开出的订单。 设置正确的EA魔法号码，你就能够按照你的个人趋势交易风格管理这些EA订单 。 功能 介绍 自动检测有效订单 自动设置初始止损 自动跟踪止损 自动检测活跃的专家顾问订单 自动管理活跃的专家顾问订单 反趋势交易的安全止损 可选择使用盈亏平衡止损 可选择设置止盈 一些交易操作的通知选项 在所有种类的交易符号上运行，如外汇、股票、商品、债券等。 在所有种类的离线图表上运行，如Renko和范围条形图 主要设置 时间框架。从下拉列表中选择用于计算趋势线的时间框架 外汇趋势周期。选择你喜欢的趋势线计算的
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
专家
用 Taurus 为您的交易带来一致性和信心 Taurus 代表着均值回复交易创新和完善的顶峰，由我们独有的真实交易量数据提供支持。Taurus 的设计旨在实现风险与回报之间的卓越平衡，在精确、谨慎地处理交易的同时，确保无压力的交易体验。 为什么选择 Taurus？ 先进的均值回复策略 ：基于专有的真实交易量数据，Taurus 以无与伦比的准确性识别高概率机会。 无压力风险管理 ：没有网格、马丁格尔或有风险的平均技术--只有直接的、经过计算的交易。 精准覆盖 28 种外汇货币对 ：使用优化的特定符号设置交易所有主要符号，实现最佳性能。 每个 符号只做一笔交易，固定 止损点：每笔交易都包含预定义止损点，确保严格的风险管理。 可定制风险 ：每笔交易的风险完全可调，适合每位交易者的风格和风险承受能力。 合规就绪 ：100%兼容先进先出（FIFO），并获得 PROP 公司批准，适合旨在满足机构标准的交易者。 使用 Taurus 快速入门 设置连接 ： 将这些 URL 添加到您的终端允许的 URL 中： 交易量数据: https://stein.investments 新闻模块: htt
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间仅为4天。 新闻处理 SIEA ZEN 有一个内置的新闻过滤器，可以在央行新闻事件前后停止新的交易头寸。 所有
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 MT4不能够在其策略测试器中执行多符号策略。我们建议使用 SIEA MT5 版本来运行现实的真实点位多符号回测。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
专家
释放 SIEA PRO NG 的力量：智能的下一代交易 EA SIEA PRO NG 不仅仅是一次升级，更是一次革命性的飞跃。SIEA PRO NG 采用最先进的技术开发而成，以五年的专有实盘数据为后盾，旨在帮助您比以往任何时候都更智能、更快速、更有效地进行交易。无论您是经验丰富的交易员，还是自动交易系统的新手，这款 EA 都能为您提供值得信赖的精确度和性能。 为什么选择 SIEA PRO NG？ 经过验证的均值回复策略 ：在多年市场数据的支持下，只交易最佳机会。 基于真实交易量洞察 ：由五年独特的真实交易量数据提供支持，具有无与伦比的准确性。 风险管理 ：每笔交易都有固定的止损和止盈，确保有纪律地计算风险。 高效交易 ：平均交易持续时间少于 48 小时，是活跃交易者的理想选择。 无危险策略 ：没有网格，没有马丁格尔，只有智能、可持续的交易。 高度可定制 ：微调设置以满足您的交易偏好，同时受益于专家平衡的默认参数。 精心挑选的货币对 ：只交易最赚钱的货币对，经过五年严格测试。 多符号交易 ：通过单一图表处理所有交易，实现最高效率。 实时表现： 在此查看我们的实时信号： 实时信号
筛选:
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

回复评论