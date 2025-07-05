Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置

概述

Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。

1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？

无需额外购买任何指标

• 所有关键指标均已内置，开箱即用。

• 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。

全面覆盖所有主要市场

• 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。

• 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。

• 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。

高效、专业、便捷

• 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。

• 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。