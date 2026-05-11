CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX

UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。


实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。

完整的交易仪表盘

通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。


高级持仓管理

通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。


一键式投资组合控制

通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动或需要快速降低风险时，这些功能尤为宝贵。


自动止盈保护

可选的自动止盈功能可在头寸达到用户设定的点数盈利阈值后，自动将止损位移至入场价。这既能保护已实现的利润，又免去了手动调整多笔头寸止损位的繁琐操作。


回撤保护系统

该面板配备专业级风险管理功能，支持自定义每日及累计回撤限额。当触及限额时，系统可自动平仓所有持仓、删除挂单，并通过弹窗或通知发送警报。这一安全网能在市场不利条件下防止灾难性亏损，并强化交易纪律。


每日回撤限额会在每个交易日开始时自动重置，而累计回撤限额则需要手动调整限额才能恢复交易，从而确保对账户整体表现的负责。


绩效分析

跨三个时间维度（今日、每周、每月）追踪关键交易指标。仪表盘显示总交易笔数、盈利交易、亏损交易、胜率百分比、账户货币计价的净利润、增长百分比以及最大回撤。这种实时反馈有助于交易者无需借助外部追踪工具即可评估策略的有效性。


实时账户监控

查看关键账户指标，包括当前余额、权益、保证金、可用保证金、点差和K线计时器。浮动盈利显示同时呈现绝对值及相对于账户余额的百分比，便于即时风险评估。


技术规格

兼容所有 MetaTrader 5 交易品种，包括外汇、指数、大宗商品及加密货币


支持任意时间周期


可选魔术号码筛选功能，实现精准仓位管理


仅显示当前图表模式，助力专注交易


面板位置与颜色可自定义


优化更新间隔，CPU 占用率极低


适用人群

需要在不同交易品种间集中管理多重仓位的专业交易者


需要自动化回撤保护以执行交易规则的风险意识型交易者


需要全面业绩追踪的客户账户基金经理


从手动转向半自动仓位管理的交易者


希望提高交易执行速度并减少人为错误的任何人


为何选择 UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1

与基础仓位管理工具不同，本面板以易于使用的形式提供机构级功能。实时监控、单个交易品种控制、全局投资组合管理、自动盈亏平衡以及可配置的回撤保护相结合，构成了完整的交易基础设施。


交易者不再需要在多个工具之间切换，也不再依赖手动计算。专业交易管理所需的一切功能，都集成在一个组织有序且实时更新的单一界面中。

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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
作者的更多信息
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 即时关闭所有未结买单和卖单脚本是一款功能强大的工具，交易者只需执行一次操作，即可立即关闭所有活跃的市场头寸。该脚本是紧急交易管理的理想工具，可帮助交易者在剧烈波动、新闻事件或策略调整期间快速退出市场。 功能 关闭所有符号的所有未结买入和卖出头寸。 使用最新的买入价/卖出价，执行准确。 帮助交易者即时退出市场，只需极少的手动操作。 使用方法 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将扫描并关闭所有未平仓的买入和卖出头寸。 专家选项卡中将显示每个平仓订单的确认信息。 注意 该脚本不会删除挂单，只会关闭活跃的市场头寸。 它适用于所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 运行脚本前，请确保您要关闭所有仓位，因为脚本会立即执行。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UzFx 总止盈/止损与计时器 v3.0——一款功能全面的交易管理指标，显示以下内容： 总止盈——所有持仓的止盈值总和（以美元、点数或点为单位） 总止损——所有持仓的止损值总和（以美元、点数或点为单位） 浮动盈亏 - 包含掉期费用的实时盈亏（颜色标示：绿色表示盈利，红色表示亏损） K线计时器 - 倒计时至下一根K线收盘 获取专业交易员面板 [ 点击此处 ] 您的完整交易监控解决方案 主要功能： 止盈和止损可分别选择单位（点差或点数） 支持以货币（$）或点差/点数显示数值 仅计算已开仓交易（忽略挂单） 颜色、字体大小及图表位置均可完全自定义 布局简洁、间距合理，带有专业品牌标识 特别适合： 跨多头寸风险管理 快速掌握总风险敞口 利用K线计时器把握进出场时机 监控实时浮动盈亏 设置后无需操心——同时适用于所有交易品种！ “一目了然，掌握总风险与收益”
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
指标
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0是一款专业级市场分析工具，旨在精准清晰地识别高概率交易机会。该先进指标融合了精密的价格行为识别与动态风险管理可视化功能，直接在图表上呈现清晰的买入与卖出信号。 注意：结合使用 { LTL 164343 } 指标，可提高获胜信号的准确率。 利用 LTL 信号判断趋势，并以 Alpha 信号作为入场信号。 这种方法将最大限度地提高您的胜率，并有助于避免误判信号。 工作原理 该指标通过识别特定K线形态来分析市场结构，这些形态预示着潜在趋势反转或延续。当这些形态符合专有算法条件时，指标将生成清晰视觉信号： • 买入信号（蓝色箭头）出现在市场底部，表明看涨动能显现 • 卖出信号（红色箭头）出现在市场顶部，确认看跌压力形成 交易者核心优势 1. 清晰可执行的信号 无需解读猜测——信号位置直接在图表上显示箭头 色彩编码信号（买入蓝标/卖出红标）实现即时识别 可配置信号灵敏度以匹配您的交易风格 2. 完整交易管理可视化 信号出现时，指标自动绘制： 入场点位——最佳建仓价格 止损位——基于近期价格走势的保护性位 多级止盈位（1
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Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UZFX SWS {剥头皮盈利信号} Pro v1.0是由Usman Zabir（UZFX实验室）专为剥头皮交易者、日内交易者及波段交易者开发的强力无重绘指标，旨在快速波动市场中提供精准入场信号。特别适合追求可靠实时信号、拒绝延迟或虚假重绘的交易者。 我推荐*的最佳时间周期：30分钟及以上。 {1小时}是我的首选，其效果令人惊叹...！ 注意：与{ LTL 164343 }指标结合使用，可提高获胜信号率。 使用 LTL 信号判断趋势，利用 SWS 信号确定入场时机。 这种方法将最大化您的胜率，并有效规避虚假信号。 核心功能包括： 清晰的视觉箭头标示近期及历史信号（可选点状显示过往信号）。 自动计算并绘制交易线：入场点、止损位（基于近期震荡高低点）及多档止盈位（风险回报比1:1、2:1、3.5:1——完全可自定义）。 图表信息面板实时显示最新信号详情、入场价、止损位及止盈位。 全面警报系统：弹窗提示、声音提醒、推送通知及邮件提醒。 图表自定义选项（颜色、背景、K线样式）。 内置许可证过期系统保障安全分发（可通过更新日期续期）。 适用于所有货币对、大宗商品及时间周期，UZFX SWS
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
指标
LTL长趋势定位器v2.0 - 专业趋势交易指标 LTL长趋势定位器通过识别强劲持久的趋势，帮助交易者把握最佳进场与离场时机。当趋势启动或终结时，它会发出清晰信号，助您在正确时机顺势而为。该工具不仅能发现强劲市场趋势，更精准标注交易位置，明确显示入场点、止损位及止盈位。 核心功能： 清晰买卖信号：市场即将上涨或下跌时显示箭头提示 交易线标注：在图表绘制完整交易布局，所有关键位清晰标注 趋势区域：通过图表配色区分看涨（绿色）与看跌（粉色）周期 统计显示：呈现每段趋势持续的K线数量与点数 信息面板：实时更新趋势状态与最新信号时间 警报系统： 新信号出现时触发弹窗/邮件/声音提醒 单一信号仅触发一次警报（杜绝重复骚扰） 操作便捷： 信号以彩色箭头呈现（蓝箭买入/红箭卖出） 背景色标识活跃趋势区域 垂直线标记精确信号点 所有设置均可适配您的交易风格 适用人群： 新手交易者：简洁视觉信号助决策更轻松 资深交易者：高级过滤机制减少虚假信号 全周期适用：1分钟至月线图均可运行 全市场覆盖：适用于外汇、股票、指数、加密货币及大宗商品 核心优势： 节省时间：快速识别趋势行情 减少
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 所需保证金和最大手数脚本旨在帮助交易者快速确定开立 1 手头寸所需的保证金，并根据其当前账户净值计算可交易的最大手数。该工具对于风险管理和头寸大小至关重要，可帮助交易者有效规划交易。 功能 计算对所选符号开仓 1 手交易所需的保证金。 根据可用资金确定交易者可以开仓的最大手数。 使用当前卖出价精确计算保证金。 使用评论功能直接在图表上显示结果。 帮助交易者在管理杠杆和风险的同时优化仓位大小。 使用方法： 将脚本附加到所需交易符号的图表上。 脚本将计算并显示结果： 1 手所需保证金 基于可用资金的最大可交易手数 结果将显示在图表的左上角。 注意 脚本使用买入订单类型计算保证金。 最大手数是根据净值计算的，而不是自由保证金。 本脚本不进行交易；纯粹用于提供信息。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
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Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
UZFX - 删除图表上的所有图形和对象是一个简单而功能强大的Metatrader 5（MT5）脚本，旨在立即从活动图表中删除所有绘图对象。该脚本对于需要从技术分析图，趋势线，斐波那契工具，文本标签和其他对象中快速清除图表的交易者很有用，而无需手动删除它们。 特征： 在活动图表上删除所有对象和图纸。 立即使用单个执行。 显示成功和失败删除的确认消息。 帮助交易者保持清洁无杂乱的图表以进行更好的分析。 用法： 将脚本连接到要删除所有对象的图表上。 脚本将自动循环遍历所有对象并删除它们。 专家选项卡中的一条消息将确认成功删除对象。 注意：此脚本不会影响图表上运行的开放订单，指标或专家顾问，而仅删除仅图形对象。 开发人员：Usman Zabir -UZFX 版本：1.00 年：2025年 网站：https：// www.mql5.com/en/users/forextycoons
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Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
实时交易与历史可视化工具是一款强大的MetaTrader 5指标，旨在通过清晰直观的视觉提示帮助交易者追踪持仓与平仓记录。无论您正在监控实时交易还是分析历史表现，该工具都能在图表上直接呈现直观可定制的入场/离场点位、盈亏状况及交易统计数据。 核心功能： 动态连线直观呈现活跃交易：连接入场点与当前价格 实时更新盈亏数据 历史交易可视化：带入场/出场标记及趋势线 一键查看交易详情（盈亏、盈亏点数、仓位规模） 按交易类型（买/卖）筛选并限定历史数据展示 可选摘要表：展示近期交易盈亏概览 简洁有序的布局，快速评估交易表现 智能刷新率控制，低CPU占用率 适用人群： 日内交易者与短线交易者——快速评估持仓与近期交易 波段交易者——回顾历史交易进行形态分析 所有策略类型——兼容任何交易风格 立即获取实时交易与历史可视化工具，让您的交易清晰明了！
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Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX 现代K线计时器数字时钟 v1.0 专为MetaTrader 5设计的、具备现代数字界面的专业倒计时器 UZFX现代K线计时器数字时钟将提升您的交易体验。这款简洁、精准且功能强大的指标专为重视图表清晰度与专业性的严肃交易者设计。 主要功能： 精准K线倒计时：实时显示当前K线收盘前的剩余时间，采用大号易读的数字格式（时:分）。 动态进度条：通过色彩编码的警报直观展示K线进展，随着K线接近结束，颜色将从绿色变为橙色，最终变为红色。 全面的市场信息：一目了然地显示当前交易品种、时间周期和实时点差。 浮动盈亏面板：监控并显示持仓的总浮动盈亏，采用清晰的正负色标区分。 专业日期显示：完整的工作日和日期信息，提升图表可读性。 现代且可自定义的用户界面：七种优雅主题，包括 UZFX 标志、青柠、水蓝、金、棕、灰和石板灰。 灵活定位：支持将时钟放置于左上、顶部中央、右上、左下或右下位置，并可调节 X 和 Y 偏移量。 性能优化：轻量级代码确保运行流畅，专业排版呈现高端视觉效果。 该指标非常适合短线交易者、日内交易者以及任何需要精准时间点来执行基于K线策略的交易者。简洁现代的设计确保其能完
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Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
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UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4指标旨在实时追踪所有已开仓及挂单交易的总止盈(TP)与止损(SL)值。此外，它还包含一个K线倒计时器，用于显示当前K线收盘的剩余时间。 核心功能： 自动计算所有活跃交易与挂单的预期盈亏总额。 显示当前K线收盘剩余时间，助力交易者高效管理进出场时机。 支持自定义文本颜色、字号及位置以提升可视性。 简约轻量化设计，不干扰图表布局。 用户设置： 可选择止盈/止损显示颜色。 自定义K线计时器文字颜色。 调整字体大小及图表位置。 应用场景： 适用于希望快速掌握风险回报水平而无需手动核查每笔订单的交易者。 适合依赖K线收盘时间精准执行交易的短线交易者和日内交易者。 通过直观监控潜在盈亏水平，强化风险管理能力。
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
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Check Your EA Performance PRO indicator MT5
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指标
Check Your EA Performance v1.0 - 专业级机构级 MT5 分析仪表盘 > > > > > 揭开您的 EA 表现背后的真相 < < < < < 将原始交易记录转化为清晰、可直接用于决策的绩效报告。 Check Your EA Performance v1.0 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，专为追求精准、清晰且具有实际操作价值的分析的交易者打造。无需再猜测自动交易系统是盈利还是风险过高，该工具直接在您的图表上提供完整的机构级分析。 它专为策略开发者、受资交易者以及严肃的系统用户设计，这些人需要的不仅仅是基本的盈利数字——他们需要的是绩效洞察。 为何需要此指标 大多数交易者仅依赖盈利等不完整的指标。这种方法掩盖了真实情况： 该策略是稳定还是过度拟合？ 风险是否随时间增加？ 亏损是否得到控制，还是在扩大？ 业绩在不同时间段内是否保持一致？ 本工具通过将交易历史转化为结构化的业绩智能，可即时解答所有这些问题。 您将获得 完整的EA业绩分解 每笔交易均经过分析，并归类为具有实际意义的统计数据： 已平仓交易总数（按买入/卖出分类） 盈利与亏损
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Delete Only Pending Orders
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程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 它适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 开发者： UZFX-LABS Version: 1.00 Year: 2025 下载 mt4 脚本 : 133840
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Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
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UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
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Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
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Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
专家
UZFX 日常交易守护专家顾问（EA）是一款简单直观且功能强大的 MetaTrader 4（MT4）账户与风险管理工具，旨在通过监控每日盈亏限额来保护您的交易账户。由（UZFX LABS）——一位值得信赖的外汇专家——创建，该专家顾问（EA）不会开仓交易，而是专注于执行您的风险管理规则，在达到限额时停止交易。它帮助所有级别的交易者专业管理资金，确保交易中的纪律性和安全性。 查看我所有的其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 关键功能 1. 监控每日盈亏限额 设置自定义每日盈利（默认：$200）和亏损（默认：-$150）限额。EA会主动跟踪账户表现，当达到限额时停止交易，关闭所有持仓并取消待处理订单以保护资金。 2. 交易时间控制 定义每日交易开始时间（默认:00:00）。这使EA与您的首选市场时段同步，确保交易仅在最佳时段（如伦敦或纽约时段）进行。 3. 专业资金管理 EA不执行交易，但监控账户以执行所有符号的限额。它阻止新交易，通过防止过度交易或冒险操作，确保资金的专业管理。 4. 实时警报与显示 在图表上查看实时账户统计数据，支持自定义文字大小、颜色及位置（例如左上角或右
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Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT5是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换功能，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日亏损限额监控——触及日亏损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
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UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
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Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
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UzFx-本地货币转换器-MT4是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日止损监控——触及日止损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
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Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
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适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 专家选项卡中将显示每个已删除订单的确认信息。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 该脚本适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。
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Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
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Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
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UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
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The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
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The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
F T M O Funded Account Saver
Muhammad Usman Siddique
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UZFX FTMO Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 账户监控指标，旨在帮助交易者安全地完成 FTMO 挑战，并自信地管理受托账户。 与专家顾问不同，该工具不会执行、修改或平仓交易。它作为实时交易助手，在您进行手动交易时持续监控您的账户，并计算每一项重要的 FTMO 规则。 仪表盘将所有关键账户统计数据集中展示，包括余额、净值、浮动盈亏、已平仓盈利、日盈利、总盈利、当前回撤、剩余回撤、盈利目标进度、交易天数以及整体挑战健康状况。 该指标自动支持： FTMO 两步标准模式 FTMO 两步波动模式 FTMO 一步挑战模式 它持续计算： 日回撤 最大回撤 静态回撤 追踪回撤（1步挑战） 盈利目标进度 剩余所需盈利 剩余每日亏损容许值 剩余最大回撤 已完成交易日 当前挑战状态 智能预警系统会在违规发生前提供实时通知。当交易者接近每日回撤限额、最大回撤限额、盈利目标或出现危险的浮亏时，系统会发出警报，使其能在违反挑战规则前采取行动。 仪表盘还提供了重要 FTMO 交易条件的快速参考，包括： 新闻交易规则 周末持仓规则 隔夜持仓规则 一致性要求 当前挑
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