CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX

UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。





实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。

完整的交易仪表盘

通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。





高级持仓管理

通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。





一键式投资组合控制

通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动或需要快速降低风险时，这些功能尤为宝贵。





自动止盈保护

可选的自动止盈功能可在头寸达到用户设定的点数盈利阈值后，自动将止损位移至入场价。这既能保护已实现的利润，又免去了手动调整多笔头寸止损位的繁琐操作。





回撤保护系统

该面板配备专业级风险管理功能，支持自定义每日及累计回撤限额。当触及限额时，系统可自动平仓所有持仓、删除挂单，并通过弹窗或通知发送警报。这一安全网能在市场不利条件下防止灾难性亏损，并强化交易纪律。





每日回撤限额会在每个交易日开始时自动重置，而累计回撤限额则需要手动调整限额才能恢复交易，从而确保对账户整体表现的负责。





绩效分析

跨三个时间维度（今日、每周、每月）追踪关键交易指标。仪表盘显示总交易笔数、盈利交易、亏损交易、胜率百分比、账户货币计价的净利润、增长百分比以及最大回撤。这种实时反馈有助于交易者无需借助外部追踪工具即可评估策略的有效性。





实时账户监控

查看关键账户指标，包括当前余额、权益、保证金、可用保证金、点差和K线计时器。浮动盈利显示同时呈现绝对值及相对于账户余额的百分比，便于即时风险评估。





技术规格

兼容所有 MetaTrader 5 交易品种，包括外汇、指数、大宗商品及加密货币





支持任意时间周期





可选魔术号码筛选功能，实现精准仓位管理





仅显示当前图表模式，助力专注交易





面板位置与颜色可自定义





优化更新间隔，CPU 占用率极低





适用人群

需要在不同交易品种间集中管理多重仓位的专业交易者





需要自动化回撤保护以执行交易规则的风险意识型交易者





需要全面业绩追踪的客户账户基金经理





从手动转向半自动仓位管理的交易者





希望提高交易执行速度并减少人为错误的任何人





为何选择 UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1

与基础仓位管理工具不同，本面板以易于使用的形式提供机构级功能。实时监控、单个交易品种控制、全局投资组合管理、自动盈亏平衡以及可配置的回撤保护相结合，构成了完整的交易基础设施。





交易者不再需要在多个工具之间切换，也不再依赖手动计算。专业交易管理所需的一切功能，都集成在一个组织有序且实时更新的单一界面中。