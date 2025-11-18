SignalXpert

ShowXpert Steve Rosenstock 实用工具

点击此处查看我所有免费产品 ShowXpert 是你的 MetaTrader 5 可视化控制中心 。 ShowXpert 是一款智能工具，它会在图表中直接显示你所有已平仓的 Buy 和 Sell 交易 ，包括以 点数和货币 表示的结果。盈利以绿色显示，亏损以红色显示，清晰、直观且实时更新。通过一眼就能识别哪些策略有效，以及你当前的交易如何发展。无论是用于 策略分析、实时监控 ，还是让你的交易更加可视化。所有元素均可完全自定义：颜色、字体、线条样式和显示格式（点数或 USD）。最终你将获得 个精确、透明且具有激励作用的个人绩效面板。 ShowXpert 将原始数据转化为可见的结果，让交易真正可体验，并且是专业 Xpert-Series 系列的一部分，适用于有高要求的交易者。 ShowXpert 使你的交易比以往任何时候都更加清晰 - 一款可自定义的强大工具，让你的结果可视化，并帮助你以精确、结构和信心分析市场。 规格 在图表上直接显示所有 Buy 和 Sell 信号 ，清晰、可视化、并实时呈现 盈亏显示 支持以点数或 USD 展示 - 按你认为重要的方式 实时跟踪 未平仓交易