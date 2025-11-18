SignalXpert
- 程序库
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
SignalXpert 是我专为使用 RangeXpert 指标的交易者开发的一款强大的分析工具。RangeXpert 作为系统的基础，可精确识别市场区域并提供数据，SignalXpert 会对这些数据进行实时分析，从而生成清晰且可执行的交易信号。这使得系统能够在不同周期中同时监控多达 25 个不同的资产，并实时捕捉最重要的市场变化。得益于集成的提醒功能，可以通过 alert、push 或 email 发送通知，确保你不会再错过任何交易机会。安装在 MetaTrader VPS 上后，SignalXpert 可 24/7 全天候运行，为你提供可靠的信号监控。无论你是在规划进场还是出场，SignalXpert 都能为你提供快速而精准的支持，帮助你在波动的市场中自信交易。
规格
- 与 RangeXpert 无缝集成 - 使用其数据对市场区域和区间进行实时分析。
- 同时监控多达 25 个资产 - 非常适合多资产和多周期分析。
- 兼容所有主要市场 - 外汇、货币、金属、股票和指数。
- 实时信号检测 - 自动识别突破、区间切换和趋势区域。
- 实时通知 - 通过 alert、push 或 email，在新信号出现时即时推送。
- 兼容 MetaTrader VPS - 24/7 不间断运行。
- 与市场波动性和流动性自动同步。
- 可调节周期 - 从 M1 到 D1 按照你的交易策略自由选择。
- 用户友好的界面 - 结构清晰、操作直观，无需编程知识。
- 灵活的提醒过滤器 - 自由选择你想监控和提醒的信号类型。
- 与 AutoXpert 与 DashXpert 完美组合 - 构建完整的分析与交易系统。
- 适用于手动与半自动策略 - 支持多种交易风格。
获取更多 免费工具 助力您的交易:
别忘了留下 评论. 如有疑问或需要帮助, 加入 与我们讨论.
有新的想法或需求? 写信给我 – SignalXpert 始终保持专注，但灵活适应。
用户没有留下任何评级信息