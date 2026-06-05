AlgoXpert
- 专家
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Steve Rosenstock除了交易之外，我还曾担任软件开发人员多年，将市场洞察转化为定制化的算法策略和专业交易工具。
我是一位经验丰富的投资组合经理，也是一位充满热情的交易员，拥有超过十年的从业经验。
我既懂代码，也懂图表。请善用我的经验。请向我发送好友请求，以便我们交流想法。
https://mql5.com/zh/channels/autoxpert
- 版本: 2.0
- 更新: 28 七月 2026
AlgoXpert 是 款专为 MetaTrader 5打造的高级半自动交易助手，旨在消除主观手动交易与算法市场分析之间的隔阂。本系统专为有抱负的散户交易者和半专业交易员设计，刻意规避了死板、全自动且容易让用户失去掌控的“黑盒”交易风险。相反，它扮演着智能副驾驶的角色，直接在您的实时图表上提供清晰的结构化视角、视觉导向以及基于客观数据的决策支持。AlgoXpert 的核心采用趋势、波动率与动能综合逻辑，对市场进行全天候分析，仅在高质量条件满足时才会提示交易机会。通过过滤散户噪音并聚焦于机构订单流原理，它赋能您精准执行交易，同时让您对自己的投资组合保持最终的主控权。
规格
- 适用于头寸超短线（Scalp）与日内交易（Intraday）
- 支持从 M1 到 W1 的多周期控制
- 集合突破、趋势与结构交易于 体的综合系统
- 结合市场与波动率逻辑，锁定精准入场区域
- 高级风险管理，对活动订单进行持续监控
- 打造结构化、受控交易的全方位框架
- 适配全球所有主要交易时段
- 集成交易面板，支持 Buy、Sell、保本点、部分平仓、键平仓与反向开仓
- 享有算法辅助的同时，保有完全的手动控制权
- 清晰的图表界面，无视觉噪音干扰
- 支持外汇（Forex）、期货（Futures）、加密货币（Cryptocurrencies）、贵金属（Metals）、股票（Stocks）及股指（Indices）
- 完美兼容低点差的 ECN、NDD、Raw 和 Razor 账户
- 经纪商独立性兼容所有 MetaTrader 5 经纪商
高精度 AutoXpert 现在向所有人开放！专为希望实现自动化盈利的交易者而设计。
该专家系统将结构化的市场逻辑与受控的自动化相结合。
https://www.mql5.com/zh/market/product/139296
https://mql5.com/zh/channels/autoxpert
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