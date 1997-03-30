Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5

VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心

VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。

这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。

MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品

为什么交易者会选择这套面板

  • 图表一键交易，并支持键盘快速操作
  • 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓
  • 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑
  • 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动

    • 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高效

    • 减少重复操作 — 许多常用操作都可以在一个基于图表的工作区中完成。
    • 更快做出决策 — 持仓、订单、利润、亏损、风险敞口和风险背景清晰可见，无需不断切换终端窗口。
    • 执行更清晰 — 可从一个结构化面板中开仓、平仓、反向开仓、锁仓、保护和修改交易。
    • 更强的可视化控制 — 可使用图表上的持仓信息、SL/TP 区域、部分平仓层级和计划交易区域。
    • 更好的风险意识 — INFO、CLP、PART 和 AVG 模块帮助交易者不仅看到入场点，也能看到完整的管理计划。
    • 更有纪律的流程 — 交易者可以使用预设层级、规则、过滤器和条件，而不是依靠情绪化点击。
    • 更安全的准备 — 复杂操作可以先在策略测试器中研究，然后再用于真实交易。

    主要模块

    • POS — 手动市场交易、Close、Reverse、Lock、SL、TP、追踪止损、保本和图表侧持仓控制。
    • ORD — 挂单、Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 和 Magic Target 规划。
    • CLP — 用于篮子级管理的 Close Profit、Close Loss 和 Profit Trailing。
    • PART — 结构化部分平仓层级和分步骤持仓退出。
    • AVG — 带有均价篮子保护的加仓均价和顺势加仓层级。
    • ATM — 带有动作、条件和审核逻辑的高级规则化交易管理。
    • SIG — 信号矩阵、警报、推送通知和可选信号权限。
    • INFO — 点差、市场状态、风险敞口、回撤、SL/TP 目标和已平仓 P/L 统计。

    专业交易工作流程

    标准手动交易往往迫使交易者打开多个窗口、手动计算价位、在终端标签之间切换，并在压力下做出反应。VirtualTradePad PRO SE 将最重要的控制工具放入一个可视化环境中，让交易者可以专注于交易计划，而不是重复性操作。

    该面板可用于快速手动交易、剥头皮交易、日内交易、挂单规划、篮子管理、部分平仓、均价层级控制、信号监控以及半自动交易管理场景。你可以只使用简单的手动功能，也可以逐步构建包含 CLP、PART、AVG、ATM 和 SIG 的更高级工作流程。

    重要提示：VirtualTradePad PRO SE 是一款交易和交易管理工具。它不会预测市场，也不保证盈利。交易结果取决于你的策略、风险管理、经纪商条件、市场波动、执行质量和设置。

    完整指南、截图、模块说明、测试流程和 VPS 说明可在这里查看：VirtualTradePad PRO SE 完整说明

    MetaQuotes VPS 指南 | 所有 Expforex 产品

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FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
实用工具
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
作者的更多信息
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
专家
TickSniper for MetaTrader 5 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据当前交易品种自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 5 适合希望获得快速、智能、几乎开箱即用交易系统的交易者，无需为每个货币对手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析报价流、Tick 到达速度、点差特征以及交易品种规格，并自动计算关键交易与持仓管理参数。这样，一套系统即可在不同货币对上运行，而无需频繁手动优化。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套成熟的自动化交易系统，建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上。 TickSniper for MetaTrader 4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
专家
The xCustomEA for MetaTrader 5 — 适用于自定义指标的通用交易 Expert Advisor 将几乎任何自定义指标快速转化为自动化交易系统。 The xCustomEA for MetaTrader 5 是一款通用型 Expert Advisor，能够读取您的自定义指标信号，并按照您设定的逻辑自动执行交易。 您只需要填写指标名称、信号缓冲区和关键参数，EA 就会基于这些数据完成自动执行。对于希望把自定义指标快速接入实盘交易、又不想为每一个新想法都重新编写一个机器人 的交易者和开发者来说，这是一个高效、灵活且可重复使用的交易引擎。 The xCustomEA 并不只是一个“信号转订单”的简单工具。它把自定义指标接入能力与 The X 产品线成熟的交易架构结合在一起，为您提供完整的进场、出场、过滤、保护和持仓管理环境。 The xCustomEA for MetaTrader 4 | 完整使用说明 + DEMO + PDF | 设置与输入参数说明 | PIPFINITE TREND PRO 策略示例 | The X — Universal EA 产品定位 这款
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
专家
基于波动模型的交易策略涉及下达两个相反的挂单，每笔交易手数增加。当市场价格朝某个方向移动时，其中一个订单被触发，而另一个订单的手数增加。 这种方法使交易者能够在最大限度地降低风险的同时获取利润，使其成为交易外汇、股票和商品的可靠方法。这种策略在金融交易中的使用已得到广泛认可，因为它能够促进明智的决策，尤其是在动荡的市场中。 其有效性归因于它能够识别市场趋势并加以利用，同时降低市场风险。因此，对于寻求优化交易绩效的交易者来说，它是一种受欢迎的选择。 ONLY for HEDGING account type EA 提供三种开仓挂单类型 (TypeofTrade) 下单后自动开仓（即时开仓自动交易） 手动开仓及之后的开仓管理（手动开仓ManualTrade） 根据最高/最低水平之间的距离开仓（过去条形图的最高最低点 TFTrade） OCO   （One-Cancels-the-Other）订单是一种条件订单，由两个订单组成。如果第二个订单被执行，第一个订单将自动取消 。 Swing - 完整描述 MT4 版本 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化  
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.64 (14)
实用工具
MetaTrader 5 用加仓均价系统 —— 专业的持仓均价与交易篮子管理工具 一款强大的 Expert Advisor，专为已经进入回撤的仓位进行均价管理而设计，并支持顺势追加开仓与逆势均价开仓。 这不是一个普通的加仓工具，而是一套灵活的持仓管理系统，用于控制交易篮子的平均入场价、整体盈亏平衡点以及统一盈利退出逻辑。 本产品并不是一套独立的全自动交易策略。它是一套专门用于管理已开仓交易的专业工具，通过均价、追加开仓以及整组持仓的统一追踪止损，帮助交易者更有效地管理已有仓位。 它特别适合那些使用手动交易、个人入场信号或第三方交易系统的交易者，并希望在一个工具中完成亏损持仓与发展中仓位的专业管理。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这款均价系统 在回撤中进行均价管理 ，通过额外开仓优化持仓结构 支持 顺势加仓 与 逆势均价 整组持仓统一追踪止损 管理平均入场价格与整组统一退出点 可灵活设置距离、手数增长、限制条件与管理逻辑 适合配合手动交易及其
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
2 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 5 —— 为精准交易而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 5 打造的智能交易机器人，适合希望获得更高效率、更强逻辑和更专业自动化交易体验的交易者。 它将高级市场分析逻辑、自适应交易机制与精确的入场判断相结合，帮助您在高波动市场中更高效地捕捉 BUY 和 SELL 交易机会。 AI Sniper 是一套具备自我优化能力的 MT5 智能交易系统，能够实时分析市场，快速响应价格变化，并以更高的效率、逻辑性和精准度执行交易。 AI Sniper 并不是普通的自动交易程序。它建立在更深入的市场评估基础之上，通过技术分析、策略过滤与持续运算，在每一次价格变化中寻找更有价值的交易位置。 凭借超过 15 年的交易市场与程序开发经验，我们将真实交易中最重要的核心要素整合到这一系统之中：智能识别、结构化判断、严格执行以及稳定运行。 机器人会持续评估当前市场环境，搜索更优的入场区域，并根据多空趋势变化作出有逻辑的交易决策。它追求的不是频繁而随意的进场，而是建立在概率、结构与信号一致性基础上的精准执行。 AI Snipe
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
专家
Tick Hamster for MetaTrader 5 — 适用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor 无需复杂设置即可开始交易。 Tick Hamster for MetaTrader 5 是一款面向希望快速启动、减少手动配置并获得自动化交易体验的用户而设计的 Expert Advisor。它能够针对不同交易品种自动优化内部逻辑，让交易流程更加直接、高效。 这款产品尤其适合不想花时间研究大量参数、希望尽快开始使用自动交易系统的交易者。将其安装到图表中，设置好手数后，其余核心交易逻辑将由系统自动处理。 Tick Hamster 采用与 TickSniper 相同的核心交易理念，但以更简洁的形式呈现，几乎移除了所有复杂的手动设置。对于希望获得自动化、同时避免频繁微调参数的用户来说，这是一个更轻量、更易上手的解决方案。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的全部产品 为什么选择 Tick Hamster 全自动交易 ，启动流程极简 适合不想处理
Exp5 Trail Partial Close PRO MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的高级部分平仓与跟踪止损辅助 EA。 在回撤期间自动关闭部分盈利仓位，并通过智能跟踪逻辑继续管理剩余仓位。 Exp Trail Partial Close PRO for MT5 是一款专业的交易管理 Expert Advisor，专为逐步保护浮动利润而设计。 该 EA 会跟踪已打开的盈利仓位，在价格继续向盈利方向移动时固定利润控制级别，等待受控回撤，然后关闭所选部分仓位，并继续管理剩余交易。 该算法帮助交易者逐步锁定利润，而不是一次性关闭整个仓位。 它尤其适合趋势交易、波段交易，以及需要纪律化离场管理的手动仓位。 Exp Trail Partial Close FREE for MT4 完整说明 +PDF   如何购买   如何安装       如何获取 Log 文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 该 Expert Advisor 监控已打开的仓位。 当价格朝盈利方向移动时，EA 会固定第一个利润控制级别。 如果市场继续向盈利方向运行，回撤级别会进一步上移。 当价格按指定距离回撤时，EA 会关闭部分仓位。 部分平
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 5 —— 单终端内的专业持仓复制系统 这是一款面向专业交易者的可靠 Expert Advisor，用于在 MetaTrader 5 中自动复制已经打开的持仓、放大总仓位、应用自定义手数规则，并按照明确的逻辑管理复制出来的持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望在同一个终端内更灵活地管理已有持仓的用户。 Duplicator for MT5 并不会依靠自己的交易策略主动开仓。它的职责是监控 MetaTrader 5 账户中已经存在的持仓，并根据你的设置创建对应副本，包括复制次数、手数、Stop Loss、Take Profit、注释以及额外的管理条件。 如果你需要的是 同一个 MetaTrader 5 终端内部 的持仓复制工具，而不是不同平台或不同终端之间的复制系统，那么 MT5 版 Duplicator 正是为这种需求而设计。 MT4 版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间 的交易复
Exp5 SafetyLock PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — 高级保护锁定与风险管理系统 SAFETYLOCK for MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业工具，可为已经打开的仓位自动创建反向保护性挂单。 当交易者或其他 Expert Advisor 打开仓位后，SAFETYLOCK 可以在指定距离放置保护性 Buy Stop 或 Sell Stop。如果市场朝原始仓位的不利方向移动，该挂单将被激活，并形成可控的 safety lock 结构。 这不是普通的 hedge，也不是无规则的加仓。SAFETYLOCK 可帮助您提前准备 recovery 场景：监控已开仓位、激活保护订单、使用手数倍数、管理保护仓位，并根据预设规则执行后续操作。 重要提示： SAFETYLOCK 不保证盈利，也不能消除市场风险。它是一款用于控制已开仓位并在复杂市场环境中构建保护逻辑的专业工具。 MetaTrader 4 版本 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装 如何获取 Log 文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 SAFETYLOCK 的功能 监控 MetaTra
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.53 (30)
实用工具
该实用程序允许您在策略测试器中手动测试您的策略。在可视化图表上一键交易。 策略测试器现在也提供了方便且完整的测试交易技能的功能。 复盘大师 Pad 是一款用于策略测试的交易模拟器。使用指标进行交易。 我们实用程序的主要功能 MT4版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 适用于 MetaTrader 策略测试程序 4 和 5； 交易、头寸和订单管理； 可以使用任何指标； 止损、止盈、追踪止损、订单网格； EAPAD PRO 图表友好的仪表板； 一键单击即可控制速度、暂停和图表控制。等等。 警告：此面板供策略测试人员使用！ 对于实时图表上的一键交易，您可以下载我们的实用程序 VirtualTradePad for MetaTrader 4 和 VirtualTradePad for MetaTrader 5   。 结合我们 EA 通用面板 EAPADPRO 的优点和 VirtualTradePad交易实用程序的强大功能， 我们创建了产品 Exp - Tester PAD   ，
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
实用工具
自动设置、止损、止盈、追踪止损、盈亏平衡水平，实现 虚拟 止损和止盈。 经验助理 将帮助您组织职位维护。 该程序（EA 交易）旨在自动设置 真实或虚拟   交易时您的仓位的 止损和止盈 水平。 您可以从图表上的控制面板轻松管理 EA 交易的所有操作。 如果您在为未平仓头寸设置止损、止盈、 追踪止损 或 盈亏平衡 时遇到任何困难 ，或者如果您更喜欢手动交易，您可以使用助手。 它将自动执行必要的操作，例如为您的交易设置止损和获利、打开追踪止损以及在需要时将止损移至盈亏平衡。 该助手还具有基于 抛物线 Sar 指标的追踪止损功能。 MT4 版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 我们的助手的9个主要功能： 打开买入卖出； 止损/止盈集； 设置追踪止损； 一套收支平衡； 抛物线追踪止损； 虚拟止损和止盈； 虚拟栏杆止损和盈亏平衡； 显示当前柱的结束时间； 显示有关帐户的有用信息； 对于实时图表上的一键交易，您可以下载实用程序 VirtualTradePad for MetaTrade
FREE
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 5 — 按总盈利或总亏损自动平仓的专业工具 这是一款适用于 MetaTrader 5 的专业风险管理工具，可以在账户、交易品种、交易方向或单独持仓达到设定的总盈利或总亏损时，自动执行平仓操作。 EA 会持续监控当前持仓的浮动盈亏，并可根据您的设置进行利润跟踪、风险限制和自动平仓。 这不是一个简单的“全部平仓”脚本，而是一个完整的盈利控制、亏损控制、回撤控制和浮动结果管理工具。它可以帮助交易者提前设定清晰的退出规则，减少手动操作中的犹豫、延迟和情绪影响。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略、剥头皮策略以及多品种交易组合一起使用。 该工具支持按 账户货币、点数、百分比或回撤 来关闭盈利或亏损持仓，并且可以使用 Trailing Profit 利润跟踪 功能，在盈利达到目标后继续跟随市场走势，尝试保留更多利润空间。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
程序库
EAPADPRO Library for MetaTrader 5 是一个免费的专业界面库，用于为您的 Expert Advisor 添加现代化的信息面板。 该库专为 MQL5 开发者设计，适合希望让自己的交易程序在 MetaTrader 5 图表上拥有更清晰、更专业、更有信息价值的视觉呈现。 MetaTrader 5 的 Expert Advisors 通常包含更复杂的逻辑、多组设置、Magic number 过滤、订单执行规则以及内部策略数值。EAPADPRO 可以将这些信息整理到一个结构化面板中，让用户更快、更直观地理解程序当前状态。 EAPADPRO for MT5 是一个免费库。 您可以使用它来提升 Expert Advisor 的界面、信息输出和整体视觉质量。 完整的分步集成说明： LIB - EAPADPRO 分步集成教程 EAPADPRO 面板详细说明： EAPADPRO 信息面板 MetaTrader 4 版本： EAPADPRO Library for MT4 MQL5   Channel  https://www.mql5.com/en/channels/expf
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Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
TickSniper for MetaTrader 4 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据不同货币对自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 4 专为希望获得快速、智能且几乎开箱即用交易系统的交易者而设计，无需为每个品种手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析当前报价、Tick 到达速度、品种规格、点差行为以及其他实时市场因素，并自动计算交易与持仓管理所需的关键参数。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上的成熟自动化交易系统。 TickSniper for MetaTrader 5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根据每个货币对自动适配工作参数 高速
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (28)
专家
这是MetaTrader 5的通用自动EA交易，用于标准指标。 UniversalEA 构造函数EA提供了大量函数。 您可以选择20个信号中的一个来开仓，20个过滤器中的5个用于挑选MetaTrader包中包含的标准指标的信号。 此外，您可以调整指标参数，选择时间范围并为每个信号指定信号条。 注意！新的通用贸易顾问 Exp - xCustomEA 致力于自定义指标： Exp   MetaTrader 5   的xCustomEA Exp   MetaTrader 4   的xCustomEA Description on English 如果您想购买自动交易顾问，请查看我们的 TickSniper  ！ EA包含以下功能：  反趋势平均， 在趋势方向上的额外开放， 追踪止损， 收支平衡， 以总利润或亏损结算， 虚拟止损，获利和追踪止损， 能够使用头寸或挂单/限价单， 鞅， 抛物线追踪止损， 缩编限制功能， 按时间和周日交易 和许多其他人.... 您也可以下载X EA for MetaTrader 4终端 The X for MT4 有关EA设置的完整手册和说明，请访问 我们的博客
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.43 (63)
专家
它使用称为 Swinger (Pendulum, Cheburashka) 的著名策略模型 - 交替放置增加手数的挂单。 策略在于放置两个相反的挂单。当价格向某个方向移动时，触发一个挂单，同时增加另一个订单的手数。 EA 提供三种类型的挂单（TypeofTrade） 放置后自动开仓（即时开仓AutoTrade） 手动开仓后的开仓管理（Manual opening ManualTrade） 按高/低水平开盘（过去的 TFTrade 柱线的高低） OCO（一个取消另一个）订单是一种由两个订单组成的条件订单。如果第二个订单被执行，第一个订单就会自动取消。 Swing - 完整说明 MT5 version 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 这个怎么运作？ 开始时，EA 发出两个订单 - 买入止损 和 卖出止损 ，距离当前价格的距离为 StopOrderDeltaifUSE。 如果 Buy Stop 触发，则 Sell Stop 将被删除，并且将放置一个交易量为 BuyStop   *   Martin 的 Sel
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Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.42 (12)
实用工具
Exp5 - COPYLOT MASTER 是 МetaТrader 5 和 MetaTrader 4 的交易复制器。它从任何账户复制外汇交易。 安装 这个 Expert Advisor 是一个复制大师。在您想要复制交易的终端中安装“EA 交易”。 将任何文本标签名称指定为 pathWrite，例如，“COPY”。 在您想要复制交易的终端上安装 COPYLOT MASTER for MT5。 然后在您要复制到 的 MT4  终端上安装 COPYLOT Client MT4。 或 MetaTrader 5 的 Copylot 客户端 MT5 您也可以下载 COPYLOT MASTER for MT COPYLOT - 完整说明和手册 注意：可以在“注释”选项卡上找到设置列表。 EA 需要设置为 1 个图表！默认情况下，我们的顾问会从您的账户复制所有头寸和订单！ 订单在激活时被复制（头寸）并复制到客户账户。 不支持部分关闭！订单只能在与打开时相同的批次中关闭！如果您的主人使用不同的批次进行关闭，那么复印机可能会失败！ # 它是当今最好的 MT5 到 MT4 贸易复印机之一。 # 独特
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Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 4 —— 单终端内的专业交易与订单复制系统 这是一款面向专业交易者的强大 Expert Advisor，用于自动复制已经存在的交易、放大或调整仓位，并按照你的规则管理复制出的订单与持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望对现有仓位进行更灵活管理的用户。 Duplicator 本身并不会按自己的交易策略主动开仓。它的核心任务是监控 MetaTrader 4 终端中已经存在的仓位和订单，然后按照你的设定创建精确副本，包括复制次数、手数、止损、止盈、过滤条件以及后续管理逻辑。 如果你需要的是 同一个终端内部 的智能交易复制模块，而不是不同终端之间的复制工具，那么 Duplicator 正是为此而设计。 MT5版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间的交易复制工具，请查看： COPYLOT 为什么交易者会选择 Duplicator 可复制手动开立的交易、其他 Expert Advisor 开立
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
实用工具
SAFETYLOCK for MetaTrader 4 是一款高级交易保护工具，可在市场突然反转时自动放置反向安全订单，从而保护已开仓位。 一旦交易者或 Expert Advisor (EA) 开立仓位， SAFETYLOCK for MT4 就会在相反方向创建对应的挂单（Buy Stop 或 Sell Stop）。 如果市场朝着原始交易的不利方向运行，该挂单将被触发并形成保护锁仓，帮助交易者控制回撤，更高效地组织恢复逻辑。 该 Expert Advisor 允许您灵活管理仓位：关闭原始交易、对已激活的安全仓位进行追踪、以更大的手数扩展锁仓，或根据市场条件组合多种安全管理方案。 SAFETYLOCK for MT4 还支持动态移动挂单价格，使保护结构能够实时跟随市场，并在价格走势变化时保持有效。 使用 SAFETYLOCK 升级您的 MetaTrader 4 保护逻辑——这是一款面向 2026 的高级解决方案，可实现更智能的锁仓、更清晰的恢复管理以及更强的交易控制。 Exp5 SafetyLock PRO for MT5 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买    如何安装 如何
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.77 (35)
实用工具
这是一个统计小组，提供MetaTrader 5交易账户的分析。 分析结果实时显示在图表上。 多币种交易非常受欢迎。但是，交易量越大，分析每个交易的盈利能力就越困难。按月分析交易并计算每笔交易的统计数据是更具挑战性的任务。 MT4版本 详细描述 +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 然而，交易量越大，分析每笔交易的盈利能力就越困难。 按月分析交易和计算每笔交易的统计数据更是具有挑战性的任务。 如果您想全面了解交易系统的表现，有多种工具可以帮助您实现这一目标。 其中一些工具包括报告、统计、myfxbook、交易日志、账户分析、性能统计、分析和创新的仪表盘。 利用这些工具，您可以详细分析自己交易系统的表现，并获得有关优势领域和潜在弱点的宝贵见解。 无论您是希望提高业绩的新交易员，还是希望优化交易策略的经验丰富的交易员，这些工具都能为您提供所需的信息，帮助您做出明智的决策，实现您的财务目标。 该面板提供了一种有效的解决方案，可以分析您的帐户并实时准备详细的统计数据 亲爱的朋友和我们的EA用户 Expfor
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Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
实用工具
МetaТrader的交易复印机4.它复制任何账户的外汇交易，头寸，订单。 这是МТ5↔️МТ4今天贸易复印机的最佳 МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 。 独特的复制算法将所有交易从主账户复制到您的客户账户。运行速度快。严格的错误处理。一组强大的功能。 所有这些品质都合并在一个程序中 - EXP - COPYLOT。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 在一个账户上交易的各种投资者账户中将其用作交易的同步器， - COPYLOT会将您的交易复制到其他终端。 安装 CopyLot Master - 要在帐户上安装的专家，您要从中复制职位和订单。 在终端中安装此专家，您可以从中将位置复制到投资帐户。 将任何文本标签名称指定为pathWrite（pathRead），例如“COPY”。 EA需要设置为1图表！默认情况下，我们的顾问会复制您帐户中的所有头寸和订单！ 要复制您需要在第二个帐户或 Copylot客户端MT5 上安装 COPYLOT客户端MT4 的位置 注意：设置列表在我们的 特征   从有利可图的投
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Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
指标
INFOPad是一个信息面板，用于在MetaTrader 5终端中创建所选货币对的信息。 该指标有5个功能： 显示所选符号的主要和主要信息：询问BID，点差，止损水平，掉期，刻度值，佣金价格; 显示SL目标和TP目标的未来目标（已建立的止损和获利点数，美元金额）; 它显示了期间收到的利润：今天，周，月，年，所选货币的总利润; 它显示当前的未平仓头寸，其手数（交易量），头寸数量，头寸头寸的利润，美元，百分比; 显示有关未结交易的图表的其他信息。它显示了止损和获利水平以及这些止损水平的目标; 在符号上打开事务，关闭事务，修改事务时，将信息写入日志文件; 在开始交易，完成交易，修改交易时播放声音文件; 打开交易，关闭交易，修改交易时，向手机发送信息性消息（PUSH通知）。 INFOPAD for Metatrader 4 一键式交易面板：  VirtualTradePad 亲爱的朋友和我们的顾问用户，在 评论 部分添加您的评分 。 我们的外汇软件的所有更新都是 免费的  ！ 主要特征 货币对的名称，符号上存在未平仓头寸，其类型和手数。 English  /  Русский / 中国 / 
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