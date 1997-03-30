Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
- 实用工具
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Vladislav Andruschenko
- 版本: 26.529
- 激活: 10
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心
VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。
这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。
为什么交易者会选择这套面板
- 图表一键交易，并支持键盘快速操作
- 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓
- 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑
- 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动
- 减少重复操作 — 许多常用操作都可以在一个基于图表的工作区中完成。
- 更快做出决策 — 持仓、订单、利润、亏损、风险敞口和风险背景清晰可见，无需不断切换终端窗口。
- 执行更清晰 — 可从一个结构化面板中开仓、平仓、反向开仓、锁仓、保护和修改交易。
- 更强的可视化控制 — 可使用图表上的持仓信息、SL/TP 区域、部分平仓层级和计划交易区域。
- 更好的风险意识 — INFO、CLP、PART 和 AVG 模块帮助交易者不仅看到入场点，也能看到完整的管理计划。
- 更有纪律的流程 — 交易者可以使用预设层级、规则、过滤器和条件，而不是依靠情绪化点击。
- 更安全的准备 — 复杂操作可以先在策略测试器中研究，然后再用于真实交易。
- POS — 手动市场交易、Close、Reverse、Lock、SL、TP、追踪止损、保本和图表侧持仓控制。
- ORD — 挂单、Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 和 Magic Target 规划。
- CLP — 用于篮子级管理的 Close Profit、Close Loss 和 Profit Trailing。
- PART — 结构化部分平仓层级和分步骤持仓退出。
- AVG — 带有均价篮子保护的加仓均价和顺势加仓层级。
- ATM — 带有动作、条件和审核逻辑的高级规则化交易管理。
- SIG — 信号矩阵、警报、推送通知和可选信号权限。
- INFO — 点差、市场状态、风险敞口、回撤、SL/TP 目标和已平仓 P/L 统计。
为什么 PRO SE 比标准手动交易更高效
主要模块
专业交易工作流程
标准手动交易往往迫使交易者打开多个窗口、手动计算价位、在终端标签之间切换，并在压力下做出反应。VirtualTradePad PRO SE 将最重要的控制工具放入一个可视化环境中，让交易者可以专注于交易计划，而不是重复性操作。
该面板可用于快速手动交易、剥头皮交易、日内交易、挂单规划、篮子管理、部分平仓、均价层级控制、信号监控以及半自动交易管理场景。你可以只使用简单的手动功能，也可以逐步构建包含 CLP、PART、AVG、ATM 和 SIG 的更高级工作流程。
重要提示：VirtualTradePad PRO SE 是一款交易和交易管理工具。它不会预测市场，也不保证盈利。交易结果取决于你的策略、风险管理、经纪商条件、市场波动、执行质量和设置。
完整指南、截图、模块说明、测试流程和 VPS 说明可在这里查看：VirtualTradePad PRO SE 完整说明。
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