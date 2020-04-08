StrongXpert
- 指标
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
StrongXpert 是你的全球外汇市场实时强弱监控工具。 它的设计目的是向你展示 资金实际流入的位置 - 以及资金流出的方向。 该指标测量 所有八大主要货币的相对强度（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD） 并将复杂的价格波动转化为简单、易读的可视化仪表板 - 直接在图表上显示。 几秒钟内即可识别最强和最弱的货币 - 非常适合用于确认交易设置、 过滤趋势方向或捕捉反转点。 不再猜测，不再推测 - 只有清晰的实时市场结构。 许多强弱指标只显示简单计算或延迟数据， 而 StrongXpert 通过连续实时分析动态适应市场阶段。 它每秒都会提供最新、精准的货币强弱关系图 - 无延迟、 无重绘、无妥协。 这让你能够在市场波动完全爆发之前快速做出反应。
规格
- 实时计算 货币相对强度
- 支持全部八大主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）
- 显示强度 百分比或点数
- 颜色编码：绿色 - 强势，红色 - 弱势
- 动态排序 根据当前强度自动排序
- 可调整时间单位（适用于所有周期）
- 多图表兼容 - 可在多个图表上同时运行
- 可作为 趋势和动能策略过滤器
- 完全 可自定义（颜色、布局、刷新速度）
- 与 AutoXpert & DashXpert 完美结合 - 提供完整的市场概览
- 支持 手动和自动化策略
- 非常适用于 日内、波段和新闻交易者
获取更多 免费工具 助力您的交易:
别忘了留下 评论. 如有疑问或需要帮助, 加入 与我们讨论.
有新的想法或需求? 写信给我 – StrongXpert 始终保持专注，但灵活适应。