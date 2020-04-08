StrongXpert

StrongXpert 是你的全球外汇市场实时强弱监控工具。 它的设计目的是向你展示 资金实际流入的位置 - 以及资金流出的方向。 该指标测量 所有八大主要货币的相对强度（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD） 并将复杂的价格波动转化为简单、易读的可视化仪表板 - 直接在图表上显示。 几秒钟内即可识别最强和最弱的货币 - 非常适合用于确认交易设置、 过滤趋势方向或捕捉反转点。 不再猜测，不再推测 - 只有清晰的实时市场结构。 许多强弱指标只显示简单计算或延迟数据， 而 StrongXpert 通过连续实时分析动态适应市场阶段。 它每秒都会提供最新、精准的货币强弱关系图 - 无延迟、 无重绘、无妥协。 这让你能够在市场波动完全爆发之前快速做出反应。


规格

  • 实时计算 货币相对强度
  • 支持全部八大主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）
  • 显示强度 百分比或点数 
  • 颜色编码：绿色 - 强势，红色 - 弱势
  • 动态排序 根据当前强度自动排序
  • 可调整时间单位（适用于所有周期）
  • 多图表兼容 - 可在多个图表上同时运行
  • 可作为 趋势和动能策略过滤器 
  • 完全 可自定义（颜色、布局、刷新速度）
  • 与 AutoXpert & DashXpert 完美结合 - 提供完整的市场概览
  • 支持 手动和自动化策略 
  • 非常适用于 日内、波段和新闻交易者


获取更多 免费工具 助力您的交易:

https://mql5.com/zh/users/steverosenstock/seller


别忘了留下 评论. 如有疑问或需要帮助, 加入 与我们讨论.
有新的想法或需求? 写信给我 – StrongXpert 始终保持专注，但灵活适应。


作者的更多信息
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
指标
点击此处查看我所有免费产品 ZoneXpert 是你在 MetaTrader 5 上的可视化市场分析工具 - 专为 自动识别支撑区和阻力区 、以颜色标记并实时更新而设计。 该指标分析价格结构、高点、低点和成交量区域，向你展示市场真正会反应的位置 - 以及会突破的位置。 使用 ZoneXpert ，你可以一眼看到市场力量聚集的位置 - 并在真正产生决策的地方交易，而不是在随机波动的位置。 无需手动画线或比较旧的价格水平， ZoneXpert 为你提供一个动态、清晰的区域系统，直接显示在图表上。 每个区域都会自动设定边界并根据当前市场运动进行调整 - 非常适合规划进场与出场、控制风险并理解市场反应。 无论你交易 Forex、Gold 还是 Index， ZoneXpert 都能让你看到市场真正决策的那些不可见价格区域。 非常适合重视 结构、时机和视觉清晰度 的交易者。 规格 自动识别 支撑区和阻力区（实时） 动态调整 区域以匹配当前市场走势 自动识别价格结构、高点、低点和成交量区域 颜色标识 活跃区域、测试区域和突破区域 多周期分析 - 在所有周期上均可显示 灵敏度调节 - 可选择更
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
指标
点击此处查看我所有免费产品 当涉及识别完美的市场机会并精准交易突破时， RangeXpert 是市场上 最有效的工具之 。由我专为初学者和半专业交易者开发，它提供的分析质量通常只有在 银行、机构交易员和对冲基金使用的专业交易工具 中才能看到。 该指标识别经常导致强烈波动的市场区域，并将其标记得非常清晰和直观，即使是复杂结构也能立即显现。 RangeXpert 减少错误决策，改善你的时机判断，并实时显示区间何时结束以及真正的趋势何时开始。 对波动性的动态调整、多头仓位的强度以及智能利润分配，使其成为 当今交易者使用的最强大的突破指标之 。 规格 完美的入场区域  完美优化的图表显示  清晰可见的止盈/止损线 信号优化的移动止损 ，带点数显示 所有设置彼此完美匹配 提供直观的 颜色、图表和方向标识 强烈价格波动时的彩色K线 （ No Wick on Close ）可用 信号颜色变化作为即将到来的趋势反转的可能提示 提醒功能：弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 跟随EMA用于分析 趋势变化或保护订单 与MetaTrader中的 所有时间框架 及所有资产兼容 可在策略测试器中检查策略 个
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
程序库
点击此处查看我所有免费产品 SignalXpert 是我专为使用 RangeXpert 指标的交易者开发的一款强大的分析工具。 RangeXpert 作为系统的基础，可精确识别市场区域并提供数据， SignalXpert 会对这些数据进行实时分析，从而生成清晰且可执行的交易信号。 这使得系统能够在不同周期中同时监控多达 25 个不同的资产 ，并实时捕捉最重要的市场变化。得益于集成的提醒功能， 可以通过 alert、push 或 email 发送通知 ，确保你不会再错过任何交易机会。安装在 MetaTrader VPS 上后， SignalXpert 可 24/7 全天候运行，为你提供可靠的信号监控。无论你是在规划进场还是出场， SignalXpert 都能为你提供快速而精准的支持，帮助你在波动的市场中自信交易。 规格 与 RangeXpert 无缝集成 - 使用其数据对市场区域和区间进行实时分析。 同时监控多达 25 个资产 - 非常适合多资产和多周期分析。 兼容所有主要市场 - 外汇、货币、金属、股票和指数。 实时信号检测 - 自动识别突破、区间切换和趋势区域。 实时通知 -
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
程序库
点击此处查看我所有免费产品 NewsXpert 专为交易者设计，用于在图表上直接提供所有即将发布的经济事件的清晰、结构化概览。 你的 MetaTrader 5 实时新闻过滤器 。该指标会自动识别所选货币的所有相关新闻，并用颜色编码的线条标记（低、中、高影响）。因此你始终确切知道市场将 何时 、因 哪些新闻 而波动 - 无需打开外部日历或标签页。  NewsXpert 让经济不确定性变得可预测，因为它将所有相关市场信息准确地显示在你需要的位置 - 直接在图表上并实时呈现 。凭借清晰的可视化、精准的提前预警时间，以及仅过滤真正重要的货币和事件的能力，你的交易将变得更加冷静、有序和专业。通过 NewsXpert ，你不再被动反应，而是可以主动出击 - 充分准备、信息充足，并拥有一个能可靠保护你免受强烈市场波动的系统。它会在重要事件前为你提供实时信息、倒计时以及提醒 - 通过警报、推送或电子邮件发送。这样你不会再错过任何市场反应，并能精准控制风险。 规格 在图表上实时显示所有即将发布的经济新闻。 新闻影响等级颜色标识（LOW、MEDIUM、HIGH）。 可按货币过滤显示（如 USD、EU
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 ShowXpert 是你的 MetaTrader 5 可视化控制中心 。 ShowXpert 是一款智能工具，它会在图表中直接显示你所有已平仓的 Buy 和 Sell 交易 ，包括以 点数和货币 表示的结果。盈利以绿色显示，亏损以红色显示，清晰、直观且实时更新。通过一眼就能识别哪些策略有效，以及你当前的交易如何发展。无论是用于 策略分析、实时监控 ，还是让你的交易更加可视化。所有元素均可完全自定义：颜色、字体、线条样式和显示格式（点数或 USD）。最终你将获得 个精确、透明且具有激励作用的个人绩效面板。  ShowXpert 将原始数据转化为可见的结果，让交易真正可体验，并且是专业 Xpert-Series 系列的一部分，适用于有高要求的交易者。  ShowXpert 使你的交易比以往任何时候都更加清晰 - 一款可自定义的强大工具，让你的结果可视化，并帮助你以精确、结构和信心分析市场。 规格 在图表上直接显示所有 Buy 和 Sell 信号 ，清晰、可视化、并实时呈现 盈亏显示 支持以点数或 USD 展示 - 按你认为重要的方式 实时跟踪 未平仓交易
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 DashXpert 是一款完全免费的强大面板，适用于 MetaTrader 5 ，可将所有关键的 市场数据、账户信息和性能统计 直接显示在你的图表上。 无需在窗口和标签之间来回切换， DashXpert 为你提供一个 集中式、智能化的概览 - 经过优化，具有最大清晰度、最少干扰与专业外观。 它为你实时呈现 持仓、盈亏、胜率以及账户余额 的清晰概览。 这使得 DashXpert 不仅是一个实用的日常工具，也是一款 完整的性能监控面板 ，帮助你理解、改进并透明地可视化你的交易。 此外，该面板会自动显示最重要的 交易时段（Sydney、Tokyo、London、New York） 及其状态 - 让你即时看到 市场何时、何处正在波动 。 凭借其 现代、极简的设计 、清晰的配色方案以及在所有图表类型上的完美可读性， DashXpert 将你的 MetaTrader 打造成真正的 交易驾驶舱 - 清晰、专业且 100% 免费。 规格 Bid / Ask / High / Low / Spread 实时动态更新 当前余额、可用保证金和净值 - 始终可见 浮动盈亏（持
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 TimeXpert 是一款完全免费的 MetaTrader 5 工具，可将全球 交易时段 - Tokyo、Sydney、London、New York - 直接显示在你的图表上。 无需手动计算时间，你将获得一个 自动的、颜色编码的概览 ，可以一眼识别 市场何时开盘、重叠或收盘 。 这使你能够即时判断 波动性在哪里出现 、 流动性何时增强 ，以及哪些时段最适合你的交易策略。 所有元素都 完全可自定义  - 从颜色和线条样式到显示的会话数量，使 TimeXpert 成为每位交易者的灵活辅助工具。  TimeXpert 帮助你 完善交易时机  ，准确显示 市场何时开始移动以及哪些时段带来最强的市场冲击 - 这是任何专业交易系统的重要工具。 凭借其 干净、极简的设计  ， TimeXpert 将你的 MetaTrader 5 转变为 全球市场的可视化地图 - 精准、直观且 100% 免费。 规格 显示 全球交易时段 ：Tokyo、Sydney、London、New York 自动调整 至经纪商服务器时间和时区 颜色编码方块，明确区分每个交易时段 过去和未来的交
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
实用工具
点击此处查看我所有免费产品 InfoXpert 是 款免费的智能工具，适用于 MetaTrader 5 ，可将所有关键交易数据直接显示在图表上 - 实时、清晰且精确。 你可以立即看到你的盈亏（以货币和百分比显示）、点差以及当前蜡烛的剩余时间 - 非常适合在活跃交易中快速决策。 所有元素都 完全可自定义  - 你可以决定显示哪些数据、使用哪些颜色，以及信息出现在图表的什么位置：上方、下方或紧贴价格旁边。 这样一来， InfoXpert 会适应你的风格，而不是让你去适应它。 凭借其 现代且极简的设计 ， InfoXpert 成为你的轻量化交易信息面板 - 精确、高效，并且完全免费。 这是为重视清晰度、控制力和完美时机的交易者打造的必备工具。  InfoXpert 将功能性与风格相结合 - 为希望看到自己成功每个细节的交易者而设计。 规格 在图表上直接展示 关键交易数据 实时显示盈亏（货币与百分比） 显示点差 显示当前蜡烛剩余时间并带有倒计时 完全可自定义布局  - 选择你想显示的内容 灵活放置：顶部、底部、左侧、右侧或紧邻价格 可调节颜色、字体大小和样式 - 保证最佳可读性 即时实时
FREE
