Telegram to MT5 MultiChannel Copier

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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。

本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。

设置指南和应用程序下载:https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

工作原理

Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。

整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。

  1. 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。
  2. 选择要监听的频道或话题。
  3. 按下 Start。EA 会处理其余的一切。

支持的信号格式

内置信号解析器可识别真实 Telegram 提供商使用的多种格式,无需配置。它同时检测英文和西班牙文关键词,还能处理带有大量装饰性表情符号、Unicode 粗体文本和多语言混合的消息。

可以正确读取美式和欧式数字表示法,并自动识别最常见的指数。

解析器还处理作为原始信号回复发送的更新消息:移动到保本、平仓或更改 SL 和 TP。当频道编辑信号以添加或修改数值时,EA 会将更新应用到正确的持仓。

内置智能过滤器:

  • 结果摘要:频道的表现和余额消息会被自动忽略,以免与新信号混淆。
  • 信息消息:目标达成的通知被识别为状态,永远不会作为持仓的价格变化处理。
  • 明确的保本指令:如果频道编辑信号使 SL 等于入场价,EA 会将其解释为移动至保本的指令。
  • OCR 支持:以图片形式发送信号的频道也受支持。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

智能品种解析

EA 包含一个涵盖外汇、金属、指数、石油和加密货币的别名表,并自动检测经纪商后缀。每种工具的常见变体无需任何配置即可解析。

对于非标准情况,应用程序包含 Custom Symbol Matches 对话框,您可以在其中将任何词语映射到您经纪商使用的确切品种名称。

风险管理

可选四种风险模式:

  • 固定手数 — 始终使用相同的手数交易。
  • 余额百分比 — 每笔交易冒固定百分比的风险。要求信号中有 SL。
  • 固定金额 — 每笔交易冒固定金额的风险。要求信号中有 SL。
  • 来自信号 — 直接使用提供商发送的手数。

如果信号没有 SL 而您使用百分比或金额模式,EA 会使用可配置的备用手数,以免跳过交易。

订单执行

市价单 vs 挂单。EA 根据信号价格与当前市场之间的距离自动决定开市价单还是挂单。阈值以点为单位可配置。

多重止盈。当信号包含多个 TP 水平时,您可以选择每个 TP 开一个持仓,或只使用第一个。您还可以限制使用的 TP 数量。

多重入场。当信号带来多个入场价时,您可以只使用一个,或为每个价格开独立订单。

默认 SL 和 TP。如果信号不包含止损,EA 会在入场价的可配置距离处应用一个。止盈同理。

丢弃规则。您可以选择忽略没有入场价或没有止损的信号。对 prop firm 规则很有用。

SL 和 TP 覆盖

有时频道的 SL 和 TP 不符合您的风险计划。Custom SL 和 Custom TP 允许您完全覆盖频道发送的内容,始终使用您自己的入场价固定距离(以点计)。

每个覆盖都是独立的 — 您可以强制使用自己的 SL 而保持频道的 TP,反之亦然。

这与默认 SL 和 TP 不同,后者仅在信号没有时作为备用。Custom SL/TP 始终覆盖。

交易管理

三个独立功能,您可以单独启用或组合使用,以管理持仓而无需等待频道的手动更新。

部分平仓 + 保本。当持仓达到一定点数盈利时,自动平掉一定百分比的仓位,然后将剩余部分的止损移到保本。

独立保本。当交易达到可配置的盈利时,将止损移动到入场价,不平掉任何部分。

Trailing stop。动态止损,在交易朝有利方向发展时以固定距离跟随价格。在可配置的阈值后激活并保持可配置的间距。两种可选行为:trailing 触发时取消同频道的相关挂单,或从持仓中移除 TP,让走势在 trail 保持期间继续运行。

过滤器

对 EA 执行的信号进行精细控制:

  • 允许的品种 — 仅交易特定工具。
  • 阻止的品种 — 忽略特定工具。
  • 允许的频道 — 仅交易特定频道的信号。
  • 阻止的频道 — 忽略特定频道的信号。

品种过滤器支持别名。频道过滤器使用部分匹配,也适用于论坛式频道的单个话题。

当您在不同终端上运行多个 EA 实例时,这些过滤器特别有用,每个实例处理不同的频道或工具集。

自定义关键词。在应用程序中,您可以为每个操作添加自己的关键词 — 对使用不寻常措辞或其他语言的提供商很有用。

多终端支持

Windows 应用程序检测您计算机上所有的 MT4 和 MT5 安装,并让您选择哪些终端接收信号。您可以使用默认共享模式,或将信号定向到特定终端 — 支持 MT4 和 MT5 的任意组合。

与 EA 的频道和品种过滤器相结合,这使您可以在不同账户上运行独立的策略。

许可证覆盖每次购买 5 次 MT4/MT5 终端激活。

性能面板

直接在图表上呈现的可视化面板显示每个信号源的实时统计信息:交易次数、胜率、净结果和总点数。面板随着交易开仓和平仓自动更新。

交互式周期按钮让您一键切换分析窗口。

当您监听论坛式频道时,每个话题都显示为自己的一行。

更新和平仓管理

当频道发送关于之前信号的更新时,EA 会自动将其应用到正确的持仓。如果更新作为原始 Telegram 消息的回复发送,匹配是精确的。否则,EA 通过比较品种和价格来找到正确的持仓。

持仓和挂单都会被管理:平仓命令将关闭市价持仓并删除同一信号的挂单。

可靠的订阅。如果频道管理员在 Telegram 中重命名了频道,您的订阅会自动保留。变得无法访问的频道在刷新时会被清理。

Support Bundle

应用程序中的一键按钮将日志、当前配置和 EA 最近的日志打包到单个 ZIP 文件中,可附加到支持消息。敏感数据在创建文件之前会被去除或屏蔽。

要求

  • Windows 10 或更高版本(也可在任何 Windows VPS 上运行)
  • 启用 AutoTrading 的 MetaTrader 5 终端
  • 个人 Telegram 账户(非机器人)
  • 来自 my.telegram.org 的 Telegram API 凭据 — 免费,2 分钟即可获得

您将获得

Windows 应用程序是必需的 — 它是连接到 Telegram 并向 EA 提供信号的组件。

常见问题

可以与任何 Telegram 频道一起使用吗?是的。应用程序使用您的个人 Telegram 账户,因此可以读取您订阅的任何频道,包括私人和 VIP 频道。无需机器人令牌。

是否支持带有多个话题的论坛式频道?是的。每个话题在应用程序中单独显示,并在性能面板中单独跟踪。

是否可以处理发送图片的频道?是的。在 Setup 选项卡中启用 OCR。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

可以同时监听多个频道吗?是的。您可以在不停止监听的情况下添加和删除频道。每个信号都会标记来源频道或话题。

如果我的经纪商使用不同的品种名称怎么办?EA 在大多数情况下会自动解析。对于非标准情况,使用 Custom Symbol Matches 对话框将词语映射到您经纪商使用的确切品种。

如果我需要故障排除帮助怎么办?使用应用程序中的 Support Bundle 按钮生成包含日志和配置的 ZIP,并通过我的 MQL5 个人资料附加到消息中。

一个许可证可以使用多少个账户?每次在 MQL5 Market 购买可激活 5 个不同的 MT4/MT5 终端。

我的 Telegram 账户安全吗?是的。应用程序通过您自己的凭据使用官方 Telegram API。不与第三方共享数据。您的会话保存在您的计算机本地。

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评分 4
GuyAndersonTrading
19
GuyAndersonTrading 2026.08.09 19:45 
 

Wow what a product, everything works as expected and Sergios even added a new feature which cancels any pending orders on a BE message Sergios a credit to this community and this software is worth every penny

Russ Jones
23
Russ Jones 2026.07.05 21:34 
 

Awesome program with fantastic personalized support ! Thank You

Joanpare
139
Joanpare 2026.06.19 20:39 
 

En resumen, Telegram to MT5 es un producto excelente: fiable, rápido, fácil de configurar y con múltiples opciones que permiten ajustarlo exactamente a las necesidades de cada usuario. Muy recomendable para cualquiera que quiera automatizar la recepción y ejecución de señales de trading.

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交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
实用工具
神速EA跟单（TradeMirror）是一款专为MT4/MT5平台设计的本地化订单复制工具，支持实时同步交易操作。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 产品优势 基于金融软件对安全性、稳定性与隐私保护的高标准要求，我们在三大核心维度进行了深度优化： 简洁直观的图形界面，轻松实现零门槛操作 强化隐私保护机制，满足金融场景的敏感数据隔离需求 毫秒级订单同步，确保信号分发精准无延迟 全面兼容MT4/MT5双平台，无缝适配各类交易环境 智能系统监测结合邮件通知，实时保障交易稳定性 核心功能特性 产品搭载以下专业级跟单功能： 多账户并行连接 邮件实时推送 自定义手数调节 信号筛选机制 反向交易模式 止盈止损重置 免费体验流程 正式购买前，您可通过以下步骤免费试用完整功能： 点击页面中的「免费演示」按钮 勾选「确认已安装MetaTrader 4/5」选项 授权浏览器启动MT4/MT5客户端 在平台内导航至「专家顾问/市场/TradeMirror」并启动测试模式 启用「复盘显示」功能（确保GUI界面可视化） 点击「开始」按钮 通过图表窗口查看TradeMirror交互界面
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
作者的更多信息
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
AutoJournal MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含开仓和平仓两笔成交的佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操
QuickBar Pro MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 随 Aureon Multi Strategy Portfolio I 免费附赠： 购买   Aureon Multi Strategy Portfolio I   的用户可免费获得 QuickBar Pro，适用于 1 个交易账户。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入
AutoJournal MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操作。 交互式仪表盘
QuickBar Pro MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 随 Aureon Multi Strategy Portfolio I 免费附赠： 购买   Aureon Multi Strategy Portfolio I   的用户可免费获得 QuickBar Pro，适用于 1 个交易账户。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入
Aureon NASDAQ
Sergio Marquez Uroz
专家
面向纳斯达克100指数的耐心型、规则化趋势交易系统。每次仅持有一个仓位,每笔交易均设置真实止损,不使用马丁格尔。 Aureon NASDAQ 是一款面向纳斯达克100指数(NAS100 / US100 / USTEC)的全自动EA(智能交易系统)。它在H1图表上只做多,并由更高时间框架H4的过滤器进行确认;每次仅持有一个仓位,每笔交易都由服务器端的真实止损和止盈保护。该系统采用 步进式(样本外)验证 开发,以降低曲线拟合风险,优先选择具有泛化能力的交易逻辑。 首发价:$299 — 每售出10份价格上调$100。最终价格:$999。 提供租用选项:$79 / 3个月 · $149 / 1年 首发福利: 购买后留下真实评价并联系我,即可免费获得   AutoJournal MT5 (价值$45),适用于1个交易账户。 该策略也已收录在   Aureon Multi Strategy Portfolio I   中,与其他三个相关性较低的市场组合运行。如果您追求单一市场的专注与精准,这款EA适合您;如果您希望分散投资,可以了解一下组合版。 不使用马丁格尔 不使用网格 不使用逆势加仓摊平
Aureon Multi Strategy Portfolio I
Sergio Marquez Uroz
专家
一个EA。四个低相关性策略。一套风险设置。 Aureon Multi-Strategy Portfolio I 将四个独立的 Aureon 策略整合到一个EA（智能交易系统）中，每个策略以自己的逻辑和自己的魔术号交易自己的市场。没有任何单一品种能左右您整月的表现。目标是 分散投资 ：通过将风险分散到相关性较弱的货币对和股指上，资金曲线往往比单一策略更加平滑。 首发价格：$499 — 每售出10份，价格上调$100。最终价格：$1,999。 提供租用选项：$120 / 3个月 · $249 / 1年 首发福利： 购买后留下真实评价并与我联系，您将免费获得   QuickBar Pro （价值$49），可用于1个交易账户。 无马丁格尔 无网格 无逆势加仓摊平 每笔交易都有真实的止损和止盈（挂在服务器端，而非隐藏式） 每个策略仅持有1个仓位，最多同时持有4个仓位 支持对冲（Hedging）和净持仓（Netting）账户 为什么选择组合而不是单一市场的EA？ 大多数EA用一个策略交易一个品种。当该市场的特性发生变化时，资金曲线也会随之改变。Aureon Portfolio I 采取相反的思
筛选:
GuyAndersonTrading
19
GuyAndersonTrading 2026.08.09 19:45 
 

Wow what a product, everything works as expected and Sergios even added a new feature which cancels any pending orders on a BE message Sergios a credit to this community and this software is worth every penny

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.08.09 21:54
Thank you very much for your comments and suggestions on how to improve the app!
Russ Jones
23
Russ Jones 2026.07.05 21:34 
 

Awesome program with fantastic personalized support ! Thank You

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Thank you very much!
Joanpare
139
Joanpare 2026.06.19 20:39 
 

En resumen, Telegram to MT5 es un producto excelente: fiable, rápido, fácil de configurar y con múltiples opciones que permiten ajustarlo exactamente a las necesidades de cada usuario. Muy recomendable para cualquiera que quiera automatizar la recepción y ejecución de señales de trading.

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Muchas gracias!
Amelio
151
Amelio 2026.06.05 21:57 
 

The tool does exactly what it promises — reads Telegram signals and executes trades on MT5 within seconds. Good configuration options and a useful per-channel performance panel. Highly recommended. The developer support alone is worth 5 stars.

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Thank you very much!
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