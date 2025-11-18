NewsXpert

NewsXpert 专为交易者设计，用于在图表上直接提供所有即将发布的经济事件的清晰、结构化概览。 你的 MetaTrader 5 实时新闻过滤器。该指标会自动识别所选货币的所有相关新闻，并用颜色编码的线条标记（低、中、高影响）。因此你始终确切知道市场将 何时、因 哪些新闻 而波动 - 无需打开外部日历或标签页。 NewsXpert 让经济不确定性变得可预测，因为它将所有相关市场信息准确地显示在你需要的位置 - 直接在图表上并实时呈现。凭借清晰的可视化、精准的提前预警时间，以及仅过滤真正重要的货币和事件的能力，你的交易将变得更加冷静、有序和专业。通过 NewsXpert，你不再被动反应，而是可以主动出击 - 充分准备、信息充足，并拥有一个能可靠保护你免受强烈市场波动的系统。它会在重要事件前为你提供实时信息、倒计时以及提醒 - 通过警报、推送或电子邮件发送。这样你不会再错过任何市场反应，并能精准控制风险。


规格

  • 在图表上实时显示所有即将发布的经济新闻。
  • 新闻影响等级颜色标识（LOW、MEDIUM、HIGH）。
  • 可按货币过滤显示（如 USD、EUR、GBP、JPY、AUD 等）。
  • 与全球经济日历自动同步。
  • 新闻事件倒计时（分钟）。
  • 通过警报、推送通知或电子邮件发送提醒。
  • 可自定义提前时间（如提前 5、10 或 30 分钟通知）。
  • 可按货币与影响力度进行选择性过滤。
  • 自由选择颜色、字体与线型。
  • 兼容所有时间周期和交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币）。
  • 性能优化 - 无卡顿、无延迟。
  • 可与 AutoXpertRangeXpertSignalXpert 完美结合。
  • 适合用于波动率过滤、新闻交易策略和风险管理。
  • 也可显示过去新闻，用于分析历史市场反应。


