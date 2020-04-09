InfoXpert

InfoXpertMetaTrader 5 를 위한 무료이자 스마트한 도구로, 모든 주요 트레이딩 데이터를 차트에 직접 표시합니다 - 실시간, 명확하고 정확하게. 수익 또는 손실(통화 및 퍼센트), 스프레드, 현재 캔들의 남은 시간을 즉시 확인할 수 있습니다 - 적극적인 트레이딩에서 빠른 결정을 내리기에 최적입니다. 모든 요소는 완전히 사용자 정의 가능 합니다 - 어떤 데이터를 보여줄지, 어떤 색상을 사용할지, 정보를 차트의 어느 위치(위, 아래 또는 가격 옆)에 둘지 직접 선택할 수 있습니다. 이렇게 InfoXpert 는 당신의 스타일에 맞춰 조정되며, 당신이 도구에 맞출 필요는 없습니다. 그 모던하고 미니멀한 디자인 덕분에 InfoXpert 는 정확하고 효율적이며 100% 무료인 당신의 핵심 정보 패널이 됩니다. 이는 명확성, 통제력, 그리고 완벽한 타이밍을 중시하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. InfoXpert 는 기능성과 스타일을 결합한 도구로, 자신의 성공을 구성하는 모든 세부 요소를 보고 싶어하는 트레이더를 위해 제작되었습니다.


사양

  • 차트에서 핵심 트레이딩 데이터 를 직접 표시
  • 통화 및 퍼센트 기준의 실시간 손익 표시
  • 스프레드 표시
  • 남은 캔들 시간 및 카운트다운 표시
  • 완전 사용자 정의 레이아웃  - 표시할 내용을 자유롭게 선택
  • 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 또는 가격 옆 등 유연한 배치
  • 색상, 글꼴 크기 및 스타일 조정 가능 - 최적의 가독성
  • 즉각적인 실시간 업데이트 - 지연 없음
  • AutoXpert 및 모든 MT5 EA 와 호환
  • 가볍고 CPU 친화적인 설계
  • 정확성, 명확성, 타이밍을 중요하게 여기는 트레이더에게 이상적


거래에 활용할 수 있는 무료 도구를 더 찾아보세요:

https://mql5.com/ko/users/steverosenstock/seller


잊지 마세요! 리뷰. 질문이 있거나 도움이 필요하시면, 함께하세요 우리와 함께 토론하세요.
요청?  나에게 편지를 써 – InfoXpert 집중하면서도 적응력을 유지한다.


