TimeXpert 是一款完全免费的 MetaTrader 5 工具，可将全球 交易时段 - Tokyo、Sydney、London、New York - 直接显示在你的图表上。 无需手动计算时间，你将获得一个 自动的、颜色编码的概览，可以一眼识别 市场何时开盘、重叠或收盘。 这使你能够即时判断 波动性在哪里出现流动性何时增强，以及哪些时段最适合你的交易策略。 所有元素都 完全可自定义 - 从颜色和线条样式到显示的会话数量，使 TimeXpert 成为每位交易者的灵活辅助工具。 TimeXpert 帮助你 完善交易时机 ，准确显示 市场何时开始移动以及哪些时段带来最强的市场冲击 - 这是任何专业交易系统的重要工具。 凭借其 干净、极简的设计 TimeXpert 将你的 MetaTrader 5 转变为 全球市场的可视化地图 - 精准、直观且 100% 免费。


规格

  • 显示 全球交易时段：Tokyo、Sydney、London、New York
  • 自动调整 至经纪商服务器时间和时区
  • 颜色编码方块，明确区分每个交易时段
  • 过去和未来的交易时段，帮助更好地准备市场
  • 可单独开启或关闭 每个交易时段
  • 手动或自动设置开始时间，实现最大灵活性
  • 可自定义颜色、线条宽度和样式（虚线、点线、实线）
  • 检测交易时段重叠，用于识别高波动区域
  • 交易中精准时机与时段意识的必备工具
  • 与 AutoXpert 及所有 MT5 EA 完全兼容
  • 轻量化设计 - 极低 CPU 占用


评分 2
Jan Paul Divina Dela Cruz
178
Jan Paul Divina Dela Cruz 2025.10.25 15:50 
 

thank you for the freebies!

Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.18 03:14 
 

Hi Steve, good indicator. May I request that you incorporate it with the RangeXpect on the lighter mod

