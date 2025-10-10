TimeXpert
- 实用工具
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
TimeXpert 是一款完全免费的 MetaTrader 5 工具，可将全球 交易时段 - Tokyo、Sydney、London、New York - 直接显示在你的图表上。 无需手动计算时间，你将获得一个 自动的、颜色编码的概览，可以一眼识别 市场何时开盘、重叠或收盘。 这使你能够即时判断 波动性在哪里出现、流动性何时增强，以及哪些时段最适合你的交易策略。 所有元素都 完全可自定义 - 从颜色和线条样式到显示的会话数量，使 TimeXpert 成为每位交易者的灵活辅助工具。 TimeXpert 帮助你 完善交易时机 ，准确显示 市场何时开始移动以及哪些时段带来最强的市场冲击 - 这是任何专业交易系统的重要工具。 凭借其 干净、极简的设计 ，TimeXpert 将你的 MetaTrader 5 转变为 全球市场的可视化地图 - 精准、直观且 100% 免费。
规格
- 显示 全球交易时段：Tokyo、Sydney、London、New York
- 自动调整 至经纪商服务器时间和时区
- 颜色编码方块，明确区分每个交易时段
- 过去和未来的交易时段，帮助更好地准备市场
- 可单独开启或关闭 每个交易时段
- 手动或自动设置开始时间，实现最大灵活性
- 可自定义颜色、线条宽度和样式（虚线、点线、实线）
- 检测交易时段重叠，用于识别高波动区域
- 交易中精准时机与时段意识的必备工具
- 与 AutoXpert 及所有 MT5 EA 完全兼容
- 轻量化设计 - 极低 CPU 占用
