

InfoXpert é uma ferramenta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que exibe todos os dados essenciais de trading diretamente no seu gráfico - ao vivo, de forma clara e precisa. Você pode ver instantaneamente seu lucro ou prejuízo (em moeda e porcentagem), o spread e o tempo restante da vela atual - perfeito para decisões rápidas no trading ativo. Todos os elementos são totalmente personalizáveis (fully customizable) - você decide quais dados mostrar, quais cores usar e onde a informação aparece no seu gráfico: acima, abaixo ou diretamente ao lado do preço. Dessa forma, InfoXpert se adapta ao seu estilo, e não o contrário. Com seu design moderno e minimalista (modern, minimalist design), InfoXpert se torna o painel principal das suas informações de trading - preciso, eficiente e 100% gratuito. É uma ferramenta essencial para traders que valorizam clareza, controle e timing perfeito. InfoXpert combina funcionalidade e estilo - criado para traders que desejam ver cada detalhe do próprio sucesso.





Especificações

Exibe dados-chave de trading (key trading data) diretamente no gráfico

diretamente no gráfico Lucro e prejuízo em tempo real, em moeda e porcentagem

Exibição do spread



Tempo restante da vela com contagem regressiva



Layout totalmente personalizável (Fully customizable layout) - escolha exatamente o que mostrar



- escolha exatamente o que mostrar Posicionamento flexível: acima, abaixo, à esquerda, à direita ou ao lado do preço



Cores, tamanho e estilo da fonte ajustáveis - melhor legibilidade



- melhor legibilidade Atualizações instantâneas em tempo real (Instant real-time updates) - sem atraso



- sem atraso Compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5



Leve e otimizado para CPU



Essencial para traders que valorizam precisão, clareza e timing perfeito









Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações: Contre mais ferramentaspara as suas negociações: https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller







