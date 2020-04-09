InfoXpert

CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS


InfoXpert é uma ferramenta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que exibe todos os dados essenciais de trading diretamente no seu gráfico - ao vivo, de forma clara e precisa. Você pode ver instantaneamente seu lucro ou prejuízo (em moeda e porcentagem), o spread e o tempo restante da vela atual - perfeito para decisões rápidas no trading ativo. Todos os elementos são totalmente personalizáveis (fully customizable) - você decide quais dados mostrar, quais cores usar e onde a informação aparece no seu gráfico: acima, abaixo ou diretamente ao lado do preço. Dessa forma, InfoXpert se adapta ao seu estilo, e não o contrário. Com seu design moderno e minimalista (modern, minimalist design), InfoXpert se torna o painel principal das suas informações de trading - preciso, eficiente e 100% gratuito. É uma ferramenta essencial para traders que valorizam clareza, controle e timing perfeito. InfoXpert combina funcionalidade e estilo - criado para traders que desejam ver cada detalhe do próprio sucesso.


Especificações

  • Exibe dados-chave de trading (key trading data) diretamente no gráfico
  • Lucro e prejuízo em tempo real, em moeda e porcentagem
  • Exibição do spread
  • Tempo restante da vela com contagem regressiva
  • Layout totalmente personalizável (Fully customizable layout) - escolha exatamente o que mostrar
  • Posicionamento flexível: acima, abaixo, à esquerda, à direita ou ao lado do preço
  • Cores, tamanho e estilo da fonte ajustáveis - melhor legibilidade
  • Atualizações instantâneas em tempo real (Instant real-time updates) - sem atraso
  • Compatível com AutoXpert e todos os EAs do MT5
  • Leve e otimizado para CPU
  • Essencial para traders que valorizam precisão, clareza e timing perfeito


Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações:

https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller


NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos?  Escreva-me – ShowXpert mantém o foco, mas é adaptável.


Produtos recomendados
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilitários
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
Utilitários
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitários
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitários
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitários
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitários
Já sentiu falta de algumas ferramentas ou atalhos no Meta Trader? Coisas simples que facilitariam muito seu dia a dia? Temos a solução para você! Nosso Trade Panel (painel de negociação) ou, como o pessoal da Bovespa conhece, Boleta . Essa é uma ferramenta em forma de EA (Expert Advisor) que, se configurada para controlar todos os ativos, precisa ser carregada ser carregada apenas uma vez. Essa é a versão Lite (gratuita) da nossa ferramenta. Versão profissional:   https://www.mql5.com/pt/market/
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitários
Esse robô envia notificações no Telegram baseado nas regras de coloração do indicador Platinum Candle. Exemplo de mensagem para venda de ativos: [WING21][M15] PLATINUM DE VENDA 11:45. Exemplo de mensagem para compra de ativos : [PETR4][M15] PLATINUM DE COMPRA 11:45. Antes de habilitar as notificações por Telegram, você precisa criar um bot, obter a API Key e descobrir qual o chatId do seu usuário no Telegram. Não é possível enviar mensagens para grupos ou canais. Você só pode enviar mensagens p
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitários
Esta pequena ferramenta ajuda você a definir seu gerenciamento de riscos com um simples arrastar de linha no gráfico. Ele mostra o tamanho real do lote calculado na% da conta ou no valor fixo em dinheiro diretamente na linha. Tudo o que você precisa fazer é ativar a linha pressionando a tecla “t” do teclado e arrastar a linha até o ponto de stop loss. É isso. Nas configurações você pode definir a cor e a largura da linha e do texto, também o espaço do texto a linha e à direita e pode definir o
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitários
Objetivo: Abre automaticamente os gráficos de todos os símbolos do Market Watch usando o template default.tpl no timeframe atual (TF) , fechando todos os outros gráficos (exceto o ativo). Perfeito para análise rápida de múltiplos ativos sem trabalho manual! Funcionalidades: Automação: Abre dezenas de gráficos com um clique. Segurança: Fecha gráficos desnecessários, mantendo o atual ativo. Flexibilidade: Usa seu template default.tpl (configure-o previamente!). Timeframe atual: Gráf
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
Indicadores
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
Handy Renko Chart
Handy Ban
Utilitários
This indicator creates a Renko-based custom symbol in MetaTrader 5. Renko charts are built using price movement only, not time, making them useful for analyzing trends and filtering noise. Features Customizable brick size in points. Option to calculate brick size using ATR (adaptive). Ability to show or hide wicks. Creates and updates a custom Renko chart symbol. Automatically opens the chart window (optional). Maintains a limited bar history for performance. Inputs BrickSizePoints – brick size
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitários
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitários
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitários
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitários
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Market Phase Analyzer
Mattia Impicciatore
4 (2)
Indicadores
Descrição geral Sinais claros e regras simples para identificar as três fases-chave do mercado. Este indicador detecta em tempo real uma fase de acumulação baseada na sessão asiática, identifica possíveis varridas de liquidez durante a fase de manipulação e confirma a fase direcional na distribuição. Mostra setas verdes para a fase de alta e vermelhas para a fase de baixa, desenha a caixa asiática com cor e borda personalizáveis e, opcionalmente, a linha de abertura diária para um contexto intr
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Utilitários
## Version 2.50 I created this EA with the intention of making it free for everyone to use. It serves as a tool to assist in trading with money management, entering order lots according to a percentage of the account balance, and automatically setting TP/SL based on high/low prices. In Version 2.50, The Auto TP/SL feature adjusts from the Line In (entry point), and Auto price in this version only shifts the entry line to the current price. Input settings: Ato update SL/TP Line >>> In version
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitários
Painel de negociação simples e fácil de usar.  Substitui o painel padrão do Meta Trader 5. Este novo painel permite adicionar stop loss e take profit (em pontos). Também permite clicar e arrastar para qualquer lugar na tela, facilitando a visualização e a operação. Redesenhado para focar no controle de risco, com um limite na margem que pode ser usada e um limite na possível perda por stop loss. Com a possibilidade de definir apenas o stop loss, o EA calcula automaticamente o tamanho do lote per
FREE
QuickClose EA
Peechanat Chatsermsak
Utilitários
QuickClose EA: Manage Trades Quickly and Efficiently QuickClose EA is a tool designed to help traders manage orders on the current chart easily and quickly. It provides full control over your trading status with clear feedback. Key Features of QuickClose EA: User-Friendly Control Panel: Clearly displays essential information such as the current symbol name, total profit/loss for Buy and Sell positions, and open lot sizes, giving you an immediate overview of your trading status. Precise Lot Size
FREE
Levels tool
Sergei Kiriakov
Utilitários
Just a panel for drawing levels. Minimal but very useful thing. This is a reimagining of Color Levels Pro. ---- 4 types of customized levels. support for rectangle and line levels. The indicator parameters are very simple and are divided into blocks. For any update idea please contact me here. ---- Extension version " Levels tool pro " ---- don't suffer don't suffer ---- Enjoy your work!!!!!!!! ----
FREE
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Utilitários
Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total. Principais recursos • Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente. • Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop. • Cálculo f
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitários
Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel . Antes de comprar, você pode testar a versão Demo em uma conta demo. Demonstração aqui . Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos obje
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Mais do autor
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência , marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert , vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões rea
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds . O indicador identifica áreas de mercado que freque
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes , detectando em tempo real os movimentos
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert   é um painel totalmente gratuito e poderoso para   MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de   mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho   diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas,   DashXpert   oferece uma   visão centralizada e inteligente   - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas   pos
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS ShowXpert é o seu centro visual de controle para MetaTrader 5. ShowXpert é uma ferramenta inteligente que exibe todas as suas operações fechadas Buy e Sell diretamente no gráfico , incluindo o resultado em pontos e moeda . Operações lucrativas aparecem em verde, operações com perda em vermelho, tudo de forma clara, intuitiva e em tempo real. Com um único olhar, você vê quais setups funcionaram e como sua operação atual está se desenvolvendo
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, luc
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores , que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham . Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade , quando a liquidez aumen
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado . O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segun
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário