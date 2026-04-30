Power Candles Scanner

Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器

Power Candles策略扫描器采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。

本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。

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您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。





为何您需要此工具

大多数多标的扫描器仅展示价格波动。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。





自动优化器 · 适用于每个标的

针对每个股票代码，扫描器会基于最近一千根K线运行超过3,000次交易模拟——涵盖两种策略（动量与反转），三个信号强度阈值，以及完整的止损/止盈网格。交易设置按风险调整后的评分进行排序，该评分优先考虑既盈利又稳定的配置，而非因交易次数过少而产生的偶然结果。获胜组合会在面板中实时显示，并在每根K线收盘时重新评估。

这正是驱动“Power Candles”指标的核心引擎。绝无模拟，绝无近似。





两种警报类型 · 一用于研究，一用于行动

1. 发现有潜力的新标的

当某标的经过优化的盈利因子（PF）达到您的阈值时（默认PF >= 2.0），系统将触发一次警报。利用此功能，您可以及时发现此前表现平平的标的何时开始值得关注。

2. 新信号

触发 当某只已具备优化潜力的标的出现实际动量或反转入场信号时触发。这将使扫描器转变为被动式后台监控工具——仅在当下存在可交易机会时发出提示。

这两种警报类型均通过弹出窗口、推送（移动端）和声音通道发送。每个通道都有其独立的图表内开关。





实时多符号面板

每个被扫描的标的均会显示其当前最佳策略，并支持排序和筛选：

标的 · 推荐 策略 （动量或反转）

· 推荐 （动量或反转） 止损率（SL%） · 止盈率（TP%） ——以价格区间百分比表示的优化止损和止盈

· ——以价格区间百分比表示的优化止损和止盈 胜率% · 盈亏比 · 点数 - 优化配置的绩效指标

· · - 优化配置的绩效指标 信号 · 最近 - 样本量及距最近信号的时间

有潜力的行（回撤率高于您的阈值）将以绿色高亮显示。点击任意列标题进行排序。点击任意符号，即可将当前图表切换至该符号在扫描时间周期的图表。





图表内设置面板

右下角的齿轮图标可打开面板内的“设置”页面。偏好设置可即时生效，无需重新打开EA参数窗口：

仅显示有潜力的行 - 隐藏所有低于 PF 阈值的行，以获得简洁的监控视图

- 隐藏所有低于 PF 阈值的行，以获得简洁的监控视图 主警报 + 各通道开关（弹窗 / 推送 / 声音）

+ 各通道开关（弹窗 / 推送 / 声音） 警报：出现新潜在机会时 - 当符号突破PF阈值时触发

- 当符号突破PF阈值时触发 警报：新信号触发 - 当有潜力的符号上出现新的交易信号时触发





“强力蜡烛”指标的完美搭档

策略扫描器是发现层——它告诉您何时关注哪个标的。Power Candles指标是执行层——它会在图表上为活跃信号绘制实时入场、止损和止盈线，并在K线收盘时触发方向感知型警报。扫描器负责发现标的；指标则精确显示入场的时间和位置。

扫描器就是雷达。 “强力蜡烛”指标则是驾驶舱。 二者专为协同运作而设计。





建议工作流程

扫描器向您发送提示——例如：EURUSD刚刚发出新的反转信号，止损位250% / 止盈位290%，风险回报比为2.40。 您点击扫描器面板中的欧元/美元行。图表会立即切换至欧元/美元15分钟K线图。 该图表上的“Power Candles”指标会根据扫描器检测到的精确价格，实时绘制入场、止损和止盈线。是否入场由您决定。





核心功能一览

自适应优化引擎：每种交易品种提供3,000多种交易组合，并持续更新

支持按列排序及列内排名的实时多符号面板

高期望值-PF高亮显示，并可选“仅显示高期望值”过滤器

两种独立警报类型：PF阈值变化与新信号触发

三种提醒渠道（弹窗、推送、声音），支持图表内切换

点击跳转导航：点击任意行即可切换至该符号的图表

按个股控制周期（8小时、1天、1周及其他分析窗口）

针对庞大市场观察列表的分页功能

图表内设置页面（齿轮图标，无需输入对话框）

可配置的扫描时间周期（默认M15）、最大符号数量、刷新率及盈利因子阈值

内置FX Power和IX Power逻辑——无需配套指标

支持外汇、黄金、指数、加密货币及差价合约

兼容MetaTrader 5





支持的市场

适用于经纪商通过市场观察窗口提供的任何交易品种：

外汇 · 28种主要货币对及交叉货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、EURJPY、GBPAUD等）

· 28种主要货币对及交叉货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、EURJPY、GBPAUD等） 指数 · US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225、AUS200、STOXX50

· US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225、AUS200、STOXX50 贵金属 · 黄金（XAUUSD 及交叉盘）

· 黄金（XAUUSD 及交叉盘） 加密货币 · BTCUSD、ETHUSD及主要山寨币交易对

默认扫描周期为M15。支持从M1到月线的任何周期。





入门指南

将“强力K线策略扫描器”添加至任意图表 数秒内，面板将自动填充来自您的“市场观察”中的交易品种，每个品种都在后台运行其专属的自动优化器 首次扫描大约每35个符号耗时两分钟（默认上限；若观察列表较大，可酌情提高上限，扩展呈线性关系） 此后扫描器将持续运行——每当K线收盘时重新优化，并对有潜力的标的及新信号发出警报 点击任意股票行查看其图表；点击齿轮图标即可切换提醒偏好设置，无需重新打开参数输入界面





输入参数

扫描器在默认参数下即可正常运行。所有参数均为可选的精细调整项：

扫描器设置 · 扫描周期（默认M15）、符号筛选、最大符号数、刷新间隔、分页设置

· 扫描周期（默认M15）、符号筛选、最大符号数、刷新间隔、分页设置 自动优化器设置 · 历史数据深度、最小止损（默认 ATR 的 100% 以过滤噪音止损）、最小交易次数、最小风险回报比

· 历史数据深度、最小止损（默认 ATR 的 100% 以过滤噪音止损）、最小交易次数、最小风险回报比 警报设置 · 有前景的PF阈值（默认2.0）、主开关 + 通道切换（弹窗 / 邮件 / 推送 / 声音）、事件触发（新有前景信号时 / 新信号出现时）





“强力K线策略扫描器”专为希望拥有一款被动监控工具的交易者打造，该工具可代其监控整个市场，提供经过数学验证的交易设置和实时通知——并支持一键操作，对任何引起注意的交易品种立即采取行动。