Power Candles Scanner

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Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器

Power Candles策略扫描器采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。

本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。 

随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。 
立即认识他: https://stein.investments

您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。


为何您需要此工具

大多数多标的扫描器仅展示价格波动。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。


自动优化器 · 适用于每个标的

针对每个股票代码，扫描器会基于最近一千根K线运行超过3,000次交易模拟——涵盖两种策略（动量与反转），三个信号强度阈值，以及完整的止损/止盈网格。交易设置按风险调整后的评分进行排序，该评分优先考虑既盈利又稳定的配置，而非因交易次数过少而产生的偶然结果。获胜组合会在面板中实时显示，并在每根K线收盘时重新评估。

这正是驱动“Power Candles”指标的核心引擎。绝无模拟，绝无近似。


两种警报类型 · 一用于研究，一用于行动

1. 发现有潜力的新标的
当某标的经过优化的盈利因子（PF）达到您的阈值时（默认PF >= 2.0），系统将触发一次警报。利用此功能，您可以及时发现此前表现平平的标的何时开始值得关注。

2. 新信号
触发 当某只已具备优化潜力的标的出现实际动量或反转入场信号时触发。这将使扫描器转变为被动式后台监控工具——仅在当下存在可交易机会时发出提示。

这两种警报类型均通过弹出窗口、推送（移动端）和声音通道发送。每个通道都有其独立的图表内开关。


实时多符号面板

每个被扫描的标的均会显示其当前最佳策略，并支持排序和筛选：

  • 标的 · 推荐策略（动量或反转）
  • 止损率（SL%）· 止盈率（TP%）——以价格区间百分比表示的优化止损和止盈
  • 胜率% · 盈亏比 · 点数 - 优化配置的绩效指标
  • 信号 · 最近 - 样本量及距最近信号的时间

有潜力的行（回撤率高于您的阈值）将以绿色高亮显示。点击任意列标题进行排序。点击任意符号，即可将当前图表切换至该符号在扫描时间周期的图表。


图表内设置面板

右下角的齿轮图标可打开面板内的“设置”页面。偏好设置可即时生效，无需重新打开EA参数窗口：

  • 仅显示有潜力的行 - 隐藏所有低于 PF 阈值的行，以获得简洁的监控视图
  • 主警报 + 各通道开关（弹窗 / 推送 / 声音）
  • 警报：出现新潜在机会时 - 当符号突破PF阈值时触发
  • 警报：新信号触发 - 当有潜力的符号上出现新的交易信号时触发

“强力蜡烛”指标的完美搭档

策略扫描器是发现层——它告诉您何时关注哪个标的。Power Candles指标执行层——它会在图表上为活跃信号绘制实时入场、止损和止盈线，并在K线收盘时触发方向感知型警报。扫描器负责发现标的；指标则精确显示入场的时间和位置。

扫描器就是雷达。
“强力蜡烛”指标则是驾驶舱。
二者专为协同运作而设计。

建议工作流程

  1. 扫描器向您发送提示——例如：EURUSD刚刚发出新的反转信号，止损位250% / 止盈位290%，风险回报比为2.40。
  2. 您点击扫描器面板中的欧元/美元行。图表会立即切换至欧元/美元15分钟K线图。
  3. 该图表上的“Power Candles”指标会根据扫描器检测到的精确价格，实时绘制入场、止损和止盈线。是否入场由您决定。

核心功能一览

  • 自适应优化引擎：每种交易品种提供3,000多种交易组合，并持续更新
  • 支持按列排序及列内排名的实时多符号面板
  • 高期望值-PF高亮显示，并可选“仅显示高期望值”过滤器
  • 两种独立警报类型：PF阈值变化与新信号触发
  • 三种提醒渠道（弹窗、推送、声音），支持图表内切换
  • 点击跳转导航：点击任意行即可切换至该符号的图表
  • 按个股控制周期（8小时、1天、1周及其他分析窗口）
  • 针对庞大市场观察列表的分页功能
  • 图表内设置页面（齿轮图标，无需输入对话框）
  • 可配置的扫描时间周期（默认M15）、最大符号数量、刷新率及盈利因子阈值
  • 内置FX Power和IX Power逻辑——无需配套指标
  • 支持外汇、黄金、指数、加密货币及差价合约
  • 兼容MetaTrader 5

支持的市场

适用于经纪商通过市场观察窗口提供的任何交易品种：

  • 外汇 · 28种主要货币对及交叉货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、EURJPY、GBPAUD等）
  • 指数 · US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225、AUS200、STOXX50
  • 贵金属 · 黄金（XAUUSD 及交叉盘）
  • 加密货币 · BTCUSD、ETHUSD及主要山寨币交易对

默认扫描周期为M15。支持从M1到月线的任何周期。


入门指南

  1. 将“强力K线策略扫描器”添加至任意图表
  2. 数秒内，面板将自动填充来自您的“市场观察”中的交易品种，每个品种都在后台运行其专属的自动优化器
  3. 首次扫描大约每35个符号耗时两分钟（默认上限；若观察列表较大，可酌情提高上限，扩展呈线性关系）
  4. 此后扫描器将持续运行——每当K线收盘时重新优化，并对有潜力的标的及新信号发出警报
  5. 点击任意股票行查看其图表；点击齿轮图标即可切换提醒偏好设置，无需重新打开参数输入界面

输入参数

扫描器在默认参数下即可正常运行。所有参数均为可选的精细调整项：

  • 扫描器设置 · 扫描周期（默认M15）、符号筛选、最大符号数、刷新间隔、分页设置
  • 自动优化器设置 · 历史数据深度、最小止损（默认 ATR 的 100% 以过滤噪音止损）、最小交易次数、最小风险回报比
  • 警报设置 · 有前景的PF阈值（默认2.0）、主开关 + 通道切换（弹窗 / 邮件 / 推送 / 声音）、事件触发（新有前景信号时 / 新信号出现时）

“强力K线策略扫描器”专为希望拥有一款被动监控工具的交易者打造，该工具可代其监控整个市场，提供经过数学验证的交易设置和实时通知——并支持一键操作，对任何引起注意的交易品种立即采取行动。

评分 1
Anatoly GRenkov
96
Anatoly GRenkov 2026.06.27 14:14 
 

Hello, traders, I can say that the indicator is really worth the money. If you make the settings more sensitive to the price, you will get a fantastic result that will be adapted to your strategy. The main thing is that there are always updates, which means that the indicator will become even more technologically advanced and improved.

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AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
实用工具
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
实用工具
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
作者的更多信息
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
专家
Yukon · 先读懂市场，再交易黄金的 EA Yukon 3.1 在一个市场状态层之下运行 XAUUSD 的三套引擎： Yukon 每天读取黄金市场的状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才允许相应引擎交易。原版 Grid Classic、分层式 Pattern Long 与 Pattern Short，每套可独立开启或关闭。围绕严格的净值上限、实时 USD 新闻保护、周末前全部平仓以及等步长的线性敞口构建。一款真正可以放心挂机的黄金 EA：17 个月真实 Tick 验证净收益 +132%，最大回撤 8%。 购买前先看它实际运行。 三家独立券商自上线以来一直在实盘正向交易 Yukon，结果公开可查，每月更新： stein.investments/products/yukon#live-results 。完整了解三套引擎、实时面板和其余工具集，请见： stein.investments/products/yukon 价格随实证一起成长： 第一个月的实盘结果已经公开，价格也随之上调。等累积三个月实盘结果后，将再次调整价格。早买的人用更少的钱换更少的实证，晚买的人用更多的钱换
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
FREE
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
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实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Power Bar Scanner
Daniel Stein
实用工具
实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。 Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。 适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。 工作原理 扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。 一键导航 点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。 可排序列 点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。 与 Power Bar MT5 完美配合 扫描器发现机会。 Power Bar 指标 进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让
Power Bar MT5
Daniel Stein
指标
在冒真金白银之前, 先看看哪种策略真正适合你的品种。 Power Bar 可在任何品种和任何时间周期上检测 极端价格K线 , 然后即时回测3种不同的交易策略, 让你并排比较胜率、盈亏比和收益。全部集成在一个交互式面板中。 无需猜测。无需过度拟合。只看数据。 Power Bar 有何独特之处? 大多数指标只给你一个信号, 让你猜测它是否有效。Power Bar 更进一步: 它用 三种策略 测试每个信号并展示统计数据。一键切换 FlipFlop、Momentum 和 Reversal, 即刻看到数据变化。 FlipFlop - 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。 Momentum - 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。 Reversal - 逆信号交易(反向操作)。我们的回测显示, 在 JPY 外汇交叉盘上胜率超过 70%, 因为极端K线标志着衰竭而非延续。 更改参数, 即时查看结果 无需打开指标属性。直接在面板中通过 +/- 按钮调整 ATR 倍数、周期、
FX Levels MT4
Daniel Stein
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指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
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Revden Terminal
Daniel Stein
实用工具
REVDEN Terminal -- AI驱动的市场情报，直接显示在您的图表上 概览 REVDEN Terminal 是一款紧凑型信息面板，将实时市场情报直接呈现在您的 MetaTrader 5 图表中。三个选项卡——新闻日历、品种分析和市场天气——提供当前重要信息的结构化概览。内置预警系统监控您的持仓，并在高影响力新闻事件影响您的交易之前发出警告。支持 Dark Mode 和 Light Mode。 核心亮点 实证新闻日历 每个经济事件均使用基于多年历史市场数据的专有影响力评级进行分类。Critical、High、Medium 或 Low——按实际市场影响评定，当我们的评级与标准分类不同时会标注"REV"标记。支持按影响级别筛选并实时跟踪倒计时。 品种分析一目了然 查看图表品种的综合评级、相关性评分、市场状态和结构。IX Power 和 FX Power 跨三个时间框架展示动量是否一致或分化。Long-Term Alignment (LTA)、Support/Resistance 水平、SmartStop 和货币活跃度共同构成完整画面。 市场天气概览 快速查看各资产类别的当
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
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Custom Alerts MT4
Daniel Stein
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实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
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Anatoly GRenkov
96
Anatoly GRenkov 2026.06.27 14:14 
 

Hello, traders, I can say that the indicator is really worth the money. If you make the settings more sensitive to the price, you will get a fantastic result that will be adapted to your strategy. The main thing is that there are always updates, which means that the indicator will become even more technologically advanced and improved.

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