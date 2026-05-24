Telegram To MT5 Ultra

Telegram To MT5 — 信号复制器

将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。

Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。

它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。

工作原理

[您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单

配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。

本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。

应用与 EA 之间的连接是位于 MT5 共享文件夹内的本地 AES 加密文件桥接 — 执行无需任何外部服务器，且 EA 本身不使用任何 DLL。

读取禁止机器人的频道 — 通过配套应用使用您自己的 Telegram 会话，而非机器人邀请。

按层级划分的频道规则 — 先为全部设置默认值，再按频道 → 按 MT5 账户 → 按品种逐级覆盖。最具体的设置始终优先。

基于风险的手数计算 — 每个频道按账户余额的百分比设定手数，并可选设置硬性手数上限。

智能入场控制 — 最大点差、最大滑点、最大入场距离（市价或挂单），以及每个频道的最大同时持仓数限制。

多止盈处理 — 每个 TP 一个仓位、仅首个 TP，或单一仓位配合分阶段部分平仓与自动移动止损至保本。

自动品种映射 — GOLD → XAUUSD，经纪商后缀/前缀与别名都为您处理好。

交易时段与新闻过滤 — 在所选日期 / 时间段以及高影响经济日历事件附近屏蔽交易。

多 MT5 — 一个桌面应用可同时驱动多个终端 / 账户；每个账户的交易都会自动以频道专属的 magic 编号标记。

各频道业绩面板 — 净盈亏、交易笔数、胜率与资金曲线，在图表上和应用内同时显示。

首次运行引导设置 — 应用内向导让您几分钟内从安装到收到第一个信号。

安全设计 — 自动交易默认关闭，由图表面板启用；单实例保护防止重复执行；设置以加密方式存储。

持续更新 — 桌面应用可自动在线更新。

安装配套桌面应用（安装程序见安装指南）并使用您的 Telegram 账户登录。 添加您想复制的频道并在应用中确认。 在每个 MT5 终端上将本 EA 挂到单个图表，并允许算法交易。 在应用中设置您的规则（风险、限制、时段……），并用图表面板上的 ACTIVE 按钮启用交易。

主要功能四步完成设置

就这样 — 您频道中的新消息现在会成为您账户上受管理的交易。

MetaTrader 5（建议使用最新版本）。

用于运行免费配套桌面应用的 Windows 电脑。

已加入您想复制的频道的 Telegram 账户。

与您信号中的品种相匹配的经纪商品种集（例如 XAUUSD、EURUSD……）。

本 EA 执行信号，但不生成信号。您的结果完全取决于所选频道的质量。请务必先在模拟账户上评估信号源。

配套桌面应用是必需的 — 它负责读取 Telegram。EA 本身无法连接 Telegram。

本 EA 是实时信号复制器，因此不会在策略测试器中交易（在那里它会安全地不做任何操作）。

在您从面板启用之前，自动交易始终为关闭状态，因此在您决定之前不会执行任何操作。

系统要求重要说明风险提示

外汇、差价合约及其他杠杆类工具的交易具有高风险，可能并不适合所有人。任何信号提供者的过往表现都不预示未来结果。您对所复制的频道以及自己的资金与风险管理设置负有全部责任。在完全熟悉其行为之前，请使用模拟账户。