Telegram To MT5 Ultra

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Telegram To MT5 — 信号复制器

将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。

Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。

它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。

工作原理

[您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单

  • 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。
  • 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。

应用与 EA 之间的连接是位于 MT5 共享文件夹内的本地 AES 加密文件桥接 — 执行无需任何外部服务器，且 EA 本身不使用任何 DLL。

主要功能
  • 读取禁止机器人的频道 — 通过配套应用使用您自己的 Telegram 会话，而非机器人邀请。
  • 按层级划分的频道规则 — 先为全部设置默认值，再按频道 → 按 MT5 账户 → 按品种逐级覆盖。最具体的设置始终优先。
  • 基于风险的手数计算 — 每个频道按账户余额的百分比设定手数，并可选设置硬性手数上限。
  • 智能入场控制 — 最大点差、最大滑点、最大入场距离（市价或挂单），以及每个频道的最大同时持仓数限制。
  • 多止盈处理 — 每个 TP 一个仓位、仅首个 TP，或单一仓位配合分阶段部分平仓与自动移动止损至保本。
  • 自动品种映射 — GOLD → XAUUSD，经纪商后缀/前缀与别名都为您处理好。
  • 交易时段与新闻过滤 — 在所选日期 / 时间段以及高影响经济日历事件附近屏蔽交易。
  • 多 MT5 — 一个桌面应用可同时驱动多个终端 / 账户；每个账户的交易都会自动以频道专属的 magic 编号标记。
  • 各频道业绩面板 — 净盈亏、交易笔数、胜率与资金曲线，在图表上和应用内同时显示。
  • 首次运行引导设置 — 应用内向导让您几分钟内从安装到收到第一个信号。
  • 安全设计 — 自动交易默认关闭，由图表面板启用；单实例保护防止重复执行；设置以加密方式存储。
  • 持续更新 — 桌面应用可自动在线更新。
四步完成设置
  1. 安装配套桌面应用（安装程序见安装指南）并使用您的 Telegram 账户登录。
  2. 添加您想复制的频道并在应用中确认。
  3. 在每个 MT5 终端上将本 EA 挂到单个图表，并允许算法交易。
  4. 在应用中设置您的规则（风险、限制、时段……），并用图表面板上的 ACTIVE 按钮启用交易。

就这样 — 您频道中的新消息现在会成为您账户上受管理的交易。

系统要求
  • MetaTrader 5（建议使用最新版本）。
  • 用于运行免费配套桌面应用的 Windows 电脑。
  • 已加入您想复制的频道的 Telegram 账户。
  • 与您信号中的品种相匹配的经纪商品种集（例如 XAUUSD、EURUSD……）。
重要说明
  • 本 EA 执行信号，但不生成信号。您的结果完全取决于所选频道的质量。请务必先在模拟账户上评估信号源。
  • 配套桌面应用是必需的 — 它负责读取 Telegram。EA 本身无法连接 Telegram。
  • 本 EA 是实时信号复制器，因此不会在策略测试器中交易（在那里它会安全地不做任何操作）。
  • 在您从面板启用之前，自动交易始终为关闭状态，因此在您决定之前不会执行任何操作。
风险提示

外汇、差价合约及其他杠杆类工具的交易具有高风险，可能并不适合所有人。任何信号提供者的过往表现都不预示未来结果。您对所复制的频道以及自己的资金与风险管理设置负有全部责任。在完全熟悉其行为之前，请使用模拟账户。


评分 3
nelvexg
42
nelvexg 2026.08.06 08:02 
 

A very good program. I appreciate your work. It is completely different from other programs and has more facilities. Good luck in your work.

HyperAscend
226
HyperAscend 2026.07.12 09:56 
 

Great tool! The UI and customization options are excellent, with plenty of settings you can tweak and adjust to fit your needs. I ran into a small issue with pair detection from Telegram messages, but the author fixed it very quickly. Amazing support and a great tool overall — 10/10.

Jonathan O'brien English
163
Jonathan O'brien English 2026.07.10 14:50 
 

This is a great tool, I'm really impressed with the UI and all customization you can apply in the settings! It's easy to set up and has so many nice features and options. Really pleased with my purchase!

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适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
作者的更多信息
Trading View ToMT5
Mirel Daniel Gheonu
实用工具
The Ultimate TradingView to MT5 Bridge Automation 告别手动交易和延迟问题。 TradingView to MT5 Copier PRO 是最快、最可靠的桥接工具，可直接在 MetaTrader 5 上执行您的 TradingView 警报。无论您使用的是自定义指标、策略测试脚本还是手动绘图，该 EA 都能利用 高速 WebSocket 技术 瞬间执行您的交易。 与简单的跟单工具不同，此 PRO 版本包含 Arena Statistics —— 一个内置的专业仪表板，可直接在图表上分析您的交易表现、回撤（Drawdown）和夏普比率。 主要功能 跟单交易 (Trade Copier) 超快速执行： 使用 WebSocket 连接（比标准 WebRequest 更快），最大限度地减少滑点。 通用经纪商支持： 适用于 任何经纪商 和 自营交易公司 (Prop Firm) （如 FTMO, MyForexFunds 等）。您无需在两个平台上使用相同的经纪商。 智能资产映射： 自动检测并映射代码（例如，将 XAUUSD 转换为 GOLD.pro，
Signal Trading View to MT5 Pro
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Signal TradingView to MT5 Pro Automator TradingView 与 MetaTrader 5 之间的即时专业执行 使用最强大的桥梁，将 TradingView 警报与 MT5 中的实际执行连接起来，实现交易策略的自动化。这款 Expert Advisor 专为要求速度、灵活性和完美风险管理的交易者设计，可将任何警报消息转化为精确的市价或限价订单。 优势与特点 通用解析引擎（专有）： 先进技术，能够自动识别并提取任何警报格式中的数据。您不再受限于单一的死板格式；系统会自动理解交易品种（Symbol）、操作（Action）、价格（Price）、止损（SL）和止盈（TP）。 实时执行： 极速轮询技术（低于 1 秒），经过优化可将延迟降至最低。接收到信号后，订单将在毫秒内执行。 机构级风险管理： 基于以下方式自动精确计算手数： 净值/余额百分比（% of Equity/Balance）： 每笔交易承担固定账户百分比的风险。 风险金额（Risk Amount）： 设定在触发止损时损失的固定货币金额（例如：100 美元）。 固定手数（Static Lots）
Advanced Dashboard Ultra
Mirel Daniel Gheonu
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MT5 统计仪表板 & 交易日志 ULTRA (Stats Dashboard & Journal ULTRA) 完整的交易指挥中心：分析、自动化与新闻情报。 Stats Dashboard ULTRA 是 Pro 分析工具的终极进化版。它将 MetaTrader 5 转化为专业的交易工作站，结合了机构级的绩效分析、自动新闻保护和高级心理指标。专为需要全面掌控的手动交易者和 EA 组合经理设计。 ULTRA 版本新功能 新闻情报引擎 (News Intelligence Engine)： 不仅是看新闻——而是分析它。仪表板会模拟过去的新闻事件如何影响您的未平仓交易，告诉您是应该持有还是平仓。 EA 机器人卫士 (Bot Guard)： 在高影响力新闻期间自动暂停您的其他智能交易系统 (EA)，并在市场平静后重新启动它们。 真实权益回撤 (True Equity Drawdown)： 基于日内浮动亏损 (MAE) 计算风险，而不仅仅是已结余额，为您提供真实的风险图景。 心理与效率评分： 游戏化的指标，衡量您的纪律性、交易效率 (MFE 捕获率) 和错误成本。 魔术编号 (Magic Nu
Smart Copier Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.8 (5)
实用工具
Smart Copier Pro – MetaTrader 5 高级交易同步系统 Smart Copier Pro 是一款专为 MetaTrader 5 终端设计的高性能跟单解决方案，专为在不同经纪商之间管理多个账户或复杂策略的交易者打造。 与标准跟单软件不同，Smart Copier Pro 内置高级价格关联引擎，即使在经纪商报价存在差异（不同的点差、流动性变化或不同的数据提供商）的情况下，也能实现精准的订单执行。 核心功能： 高级价格关联： 我们的专有技术实时分析报价，以确定从属账户（Slave）的最佳执行价格，确保交易在与主账户（Master）相同的视觉背景下下单，无论经纪商之间存在何种价格差异。 支持多主多从 (Multi-Master & Multi-Slave)： 从一个界面即可同时接收来自多个主账户的交易，或向多个从属实例发送信号。 通用资产映射器 (Asset Mapper)： 智能品种识别系统。无论经纪商是否使用后缀（例如：EURUSD.pro，Gold 对比 XAUUSD），该专家系统都能自动映射正确的资产。 专业风险管理： 复制主账户手数（按比例）。 固定手数。
FREE
筛选:
nelvexg
42
nelvexg 2026.08.06 08:02 
 

A very good program. I appreciate your work. It is completely different from other programs and has more facilities. Good luck in your work.

Mirel Daniel Gheonu
6308
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2026.08.06 08:08
Thank you for the review and appreciation.
HyperAscend
226
HyperAscend 2026.07.12 09:56 
 

Great tool! The UI and customization options are excellent, with plenty of settings you can tweak and adjust to fit your needs. I ran into a small issue with pair detection from Telegram messages, but the author fixed it very quickly. Amazing support and a great tool overall — 10/10.

Mirel Daniel Gheonu
6308
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2026.07.12 09:59
Thank you very much for the review!
Jonathan O'brien English
163
Jonathan O'brien English 2026.07.10 14:50 
 

This is a great tool, I'm really impressed with the UI and all customization you can apply in the settings! It's easy to set up and has so many nice features and options. Really pleased with my purchase!

Mirel Daniel Gheonu
6308
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2026.07.11 08:18
Thanks for the review.
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