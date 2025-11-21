ZoneXpert
- 指标
- Steve Rosenstock
- 版本: 2.0
- 更新: 2 十二月 2025
ZoneXpert 是你在 MetaTrader 5 上的可视化市场分析工具 - 专为 自动识别支撑区和阻力区、以颜色标记并实时更新而设计。 该指标分析价格结构、高点、低点和成交量区域，向你展示市场真正会反应的位置 - 以及会突破的位置。 使用 ZoneXpert，你可以一眼看到市场力量聚集的位置 - 并在真正产生决策的地方交易，而不是在随机波动的位置。 无需手动画线或比较旧的价格水平，ZoneXpert 为你提供一个动态、清晰的区域系统，直接显示在图表上。 每个区域都会自动设定边界并根据当前市场运动进行调整 - 非常适合规划进场与出场、控制风险并理解市场反应。 无论你交易 Forex、Gold 还是 Index，ZoneXpert 都能让你看到市场真正决策的那些不可见价格区域。 非常适合重视 结构、时机和视觉清晰度 的交易者。
规格
- 自动识别 支撑区和阻力区（实时）
- 动态调整 区域以匹配当前市场走势
- 自动识别价格结构、高点、低点和成交量区域
- 颜色标识 活跃区域、测试区域和突破区域
- 多周期分析 - 在所有周期上均可显示
- 灵敏度调节 - 可选择更宽或更窄的区域范围
- 无重绘、无 repainting - 可靠的市场水平
- 高效稳定 - 为持续运行而设计
- 通用适用 - Forex、Gold、Indices、Commodities、Crypto
- 完美兼容 ShowXpert、StrongXpert 和 DashXpert
Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke