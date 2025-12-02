

InfoXpert ist ein kostenloses, intelligentes Tool für MetaTrader 5, das dir alle wichtigen Handelsdaten direkt im Chart anzeigt – live, klar und präzise. Du siehst auf einen Blick Profit oder Verlust (in Währung und Prozent), den Spread und die verbleibende Kerzenzeit – perfekt für schnelle Entscheidungen im aktiven Trading. Alle Elemente sind vollständig anpassbar: Du bestimmst, welche Daten angezeigt werden, in welchen Farben und wo sie im Chart erscheinen – oben, unten oder direkt am Preis. So passt sich InfoXpert deinem Stil an, nicht umgekehrt. Mit seinem modernen, minimalistischen Design wird InfoXpert zum Head-Up-Display deines Tradings – präzise, effizient und 100 % kostenlos. Ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die Klarheit, Kontrolle und Timing auf den Punkt bringen wollen. InfoXpert vereint Funktionalität und Stil – entwickelt für Trader, die jedes Detail ihres Erfolgs sehen wollen.





Spezifikationen

Anzeige der wichtigsten Handelsdaten direkt im Chart

direkt im Chart Live-Profit und Verlust in Währung und Prozent

in Währung und Prozent Spread-Anzeige in Echtzeit

in Echtzeit Verbleibende Kerzenzeit mit Countdown

mit Countdown Vollständig anpassbares Layout – du bestimmst, was angezeigt wird

Flexible Positionierung : oben, unten, links, rechts oder direkt am Preis

: oben, unten, links, rechts oder direkt am Preis Anpassbare Farben, Schriftgröße und Stil für perfekte Lesbarkeit

für perfekte Lesbarkeit Minimalistisches, modernes Design – klar und platzsparend



– klar und platzsparend Echtzeit-Updates ohne Verzögerung



ohne Verzögerung Kompatibel mit AutoXpert und allen MT5-EAs

Kompatibel mit AutoXpert und allen MT5-EAs Ressourcenschonend – keine spürbare CPU-Belastung



– keine spürbare CPU-Belastung Unverzichtbar für Trader, die Wert auf Präzision, Übersicht und Timing legen









Wünsche? Schreib mir – InfoXpert bleibt fokussiert, aber lernfähig.