InfoXpert

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER TODOS MIS PRODUCTOS GRATUITOS


InfoXpert es una herramienta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que muestra todos los datos esenciales de trading directamente en tu gráfico - en vivo, claro y preciso. Puedes ver instantáneamente tu ganancia o pérdida (en moneda y porcentaje), el spread y el tiempo restante de la vela actual - perfecto para tomar decisiones rápidas en el trading activo. Todos los elementos son totalmente personalizables (fully customizable) - tú decides qué datos mostrar, qué colores usar y dónde aparece la información en tu gráfico: arriba, abajo o directamente junto al precio. De esta manera, InfoXpert se adapta a tu estilo y no al revés. Con su diseño moderno y minimalista (modern, minimalist design), InfoXpert se convierte en la pantalla de información principal de tu trading - precisa, eficiente y 100% gratuita. Es una herramienta esencial para traders que valoran la claridad, el control y el timing perfecto. InfoXpert combina funcionalidad y estilo - creado para traders que quieren ver cada detalle de su éxito.


Especificaciones

  • Muestra datos clave de trading (key trading data) directamente en el gráfico
  • Beneficio y pérdida en vivo en moneda y porcentaje
  • Visualización del spread
  • Tiempo restante de la vela con cuenta regresiva
  • Diseño de layout totalmente personalizable (Fully customizable layout) - elige exactamente qué mostrar
  • Posicionamiento flexible: arriba, abajo, izquierda, derecha o junto al precio
  • Colores, tamaño y estilo de fuente ajustables - mejor legibilidad
  • Actualizaciones en tiempo real instantáneas (Instant real-time updates) - sin retrasos
  • Compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5
  • Ligero y optimizado para CPU
  • Esencial para traders que valoran precisión, claridad y timing perfecto


Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading:

https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller


NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑASi tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.
¿Solicitudes? Escríbeme – InfoXpert se mantiene enfocado pero adaptable.


