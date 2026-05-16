Premium Trade Manager

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Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板

Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。

购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。stein.investments/products/premium-trade-manager

Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。 

他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进行审核。 
Max 需要有效的 Stein Investments 会员资格，您的购买已包含前两个月的会员时长。 
您的软件副本会在 Experts 日志中打印一个激活码；前往 https://stein.investments 解锁使用。

概览

  • Max，您图表中的导师：针对您已设置好的具体交易进行交易前审核，用您自己的语言
  • 点差智能：每个市场的真实成本，按品种自身标准进行评级
  • 按风险下单：一键 BUY 和 SELL，仓位大小由止损自动计算
  • 图表规划：拖动入场、止损和目标线，实时查看风险更新
  • 随时可调整的目标位：每个级别都显示在图表上，交易进行中依然可以拖动
  • 自动出场：最多四个分批止盈级别和七种移动止损方式
  • 资金盘合规，实时：九家外汇资金盘机构，面板进度条实时显示每项限额
  • 新闻屏蔽：实时经济日历，按真实影响对事件评分
  • 单实例，全图表：一个面板管理您整个持仓组合

决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。每项功能的详细说明见下文。

一次购买，终身拥有。您的购买价格终身锁定，所有未来更新均免费，包括重大版本更新。


MAX，您图表中的导师 · 下单前的第二双眼睛

市面上每一款交易管理器都是执行您的点击。Premium Trade Manager 首先权衡它。普通面板可以计算手数并下单，却无法告诉您：您的 15 点止损就在高影响数据发布前方，您的风险已悄然超出今日资金盘允许的范围，或者止损对于这个品种的波动而言过于紧绷。Max 可以，因为他读取的是图表上那笔交易背后的真实数据。

建立您的交易，拖动止损线，查看风险。然后，不是直接点击执行，而是点击旁边的 Max 按钮。Max 接收您计划中的订单以及您的实时账户，对这笔具体的交易给出清晰判断：止损是否符合纪律化的交易方式、风险规模相对于账户和每日限额是否合理、是否有高影响事件近在眼前，以及您的资金盘限额还剩多少空间。一切正常时，他言简意赅，告诉您点击执行。有问题时，他用直白的语言指出问题所在，决定权依然在您手中。那笔本会自动下单的交易，如今在每次入场都得到一次审视，代价只是一次点击。

Max 称呼您的名字，用您自己的语言回答，并记住对话内容。他的判断立足于您的余额、风险设置、止损来源、日历上的下一个事件和资金盘状态，而非泛泛的建议。导师功能属于有效的 Stein Investments 会员资格；交易面板本身随一次性购买即可使用。


点差智能 · 了解每个市场的真实成本

点差是每笔交易的税，而"偏宽"的标准在 EURUSD 与黄金或加密货币对上并不相同。Premium Trade Manager 按每个品种自身的标准读取点差。它学习您所交易品种的正常点差范围，标记当前异常偏宽的情况，并对成本进行评级，让您一眼判断某个市场是便宜、合理、偏贵还是成本过高不宜交易。黄金这类天然点差较宽的市场，会得到正确的解读，而不是常驻一个永久警告。当图表上有交易时，面板还会显示点差占用了您止损的多少比例，让您在下单前就清楚真实成本。


按风险下单 · 您的风险，工具的计算

设置所需的风险，以账户百分比或固定手数计，Premium Trade Manager 每次都会根据您的止损距离精确计算仓位大小，精确到券商的最小手数步长。BUY 和 SELL 只需点击一次即可执行，挂单的下法完全相同。每笔交易的保证金上限可防止误触操作导致账户过度杠杆。每笔发送均可实时可见：面板显示券商往返确认的过程并锁定操作按钮直至券商确认，确保一次点击不会触发两次。若 MetaTrader 的算法交易权限未开启，面板会在 Order 选项卡中准确指出是哪一层阻止了订单并提供修复方法。


图表交易规划 · 下单前先看清这笔交易

入场、止损和目标以图表线的形式呈现。将它们拖到您想要的位置，实时查看仓位大小和风险金额的更新。止损可来自多种来源：Smart Stop 将其放置在图表结构摆动点上，FX Trend 读取趋势方向，ATR 自动适应每个品种的波动率，或者您可以在图表上拖动止损线，也可以固定为点数。各来源按优先级依次回退，图表标签会告知您实际使用的是哪一来源。将面板附加到任意品种，无需重新调整即可直接使用。

任何不利于这笔交易的因素，都会出现在您即将点击之处：执行按钮正下方的一张卡片，每条提示单独一行。琥珀色值得留意，红色值得您停下脚步，卡片始终显示当前最高的严重程度。点差、趋势、新闻和您的每日亏损，都是针对您实际设置好的这笔交易做出判断，而非泛泛而谈。没有不利因素时，卡片不会出现，图表保持安静。


分批止盈与移动止损 · 锁定部分利润，让剩余仓位继续运行

以单一目标获利，或将出场拆分为最多四个分批级别，每个级别有各自的盈利倍数和关闭百分比，面板在每个级别到达时自动缩减仓位。利润落袋后，移动止损接管剩余仓位：选择 Break-Even、Classic、Step、ATR、PSAR、FX Trend 或 Smart Stop，每种方式单独配置。只要面板挂载在图表上，移动止损和分批出场将持续运行。

您的目标位是相对于入场时所承担的风险来衡量的，而不是相对于止损当前所在的位置。正是这一设计，让您可以将止损上移至结构位下方，而不会导致目标位提前触发：目标位放在哪里，就留在哪里。如果您希望目标位改为以恒定盈亏比跟随止损，只需一个设置即可重新开启该行为。


管理持仓中的交易 · 计划始终掌握在您手中

多数面板一旦下单便归于沉默。这一个则让计划始终呈现在您眼前。每个级别都以独立的线条留在图表上：每个分批标注其占比、盈利倍数、距离，以及以您账户货币计算的收益；止损则标注其当前代价。无需打开任何对话框，您即可读懂整个计划的价值。点击标记即可隐藏某条线，让图表保持您想要的安静程度。

抓住任意一个级别并拖动它。线条会跟随移动，在您拖动的同时，盈利倍数、点数和金额也会随之实时更新。松开鼠标，该级别即被设定。手动放置的级别会精确停留在您放置的位置。将止损拖过入场价，其标签会变为绿色，显示它当前锁定的收益。

计划属于这笔交易，而不属于图表。切换品种、切换时间框架、重新加载面板，或稍后更改设置，持仓中的交易都会保留您为它设定的目标位；设置只会影响下一笔交易，不会影响正在进行中的交易。当同一品种上有多笔订单时，每条止损和目标线都带有各自的标签，标明方向和手数，让您始终清楚哪条线属于哪笔订单。


资金盘合规 · 您的面板了解规则

资金盘挑战失败，鲜少是因为不懂规则。您知道那条规定，但它之所以失败，是因为数字在头脑中盘算，在交易进行中，在压力之下，参照了错误的基准。Premium Trade Manager 替您实时完成这道计算，Max 将其纳入每次交易前的审核。三步选定您的机构、计划和账户规模，覆盖九家最常用的外汇资金盘机构：FTMO、FundedNext、FundingPips、The 5%ers、The Funded Trader、Alpha Capital、E8 Markets、Goat Funded Trader 和 MyForex，每家机构提供的每项计划和每个账户规模均已纳入。

PROP 选项卡以进度条形式实时显示您距各项限额的距离：每日亏损、按您所在机构实际计量方式测算的最大回撤、Eval 阶段的盈利目标，以及最低交易天数计数器。尚有余量时显示绿色，临近限额时转为琥珀色，触及限额时变为红色。当硬性限额被触及时，EXECUTE 按钮变为 BLOCKED，即将触碰限额的订单在抵达券商之前即被拦截。由于资金盘机构会调整规则，规则数值通过加密通道刷新，机构修改限额后无需更新 EA。此外还设有独立的每日亏损限额，适用于任何账户：触及后面板自动平仓并锁定交易，直至下一交易时段。


新闻智能 · 按真实影响对事件评分

Premium Trade Manager 内置实时经济日历，在高影响事件前后您设定的时间窗口内屏蔽新开仓。它不依赖固定标签，而是根据市场对每个事件的实际反应重新衡量其影响，并对黄金单独维护一套影响等级。那些日历标注为高影响但市场屡屡无动于衷的事件，不会再让您错失入场机会；那些实际影响远超标签的事件，则会得到应有的谨慎对待。由于 Max 读取同一份日历，半小时后的数据发布会出现在您的交易前审核中，而不是出现在您的爆仓记录里。


多品种模式 · 单实例，管理所有图表

在 All-Symbols 模式下，单个面板管理所有带有其魔数的仓位，跨越您交易的每个品种：移动止损、分批出场和批量操作均可从一张图表触达整个持仓组合。想让某个实例只管理自己的品种？将其切换至 Chart Only。如果同一 Magic Number 上运行多个实例，工具会在启动时发出警告，确保两个面板不会争抢同一笔交易。当多个仓位同时开放时，批量操作可一键统一管理：全部移至盈亏平衡、统一设置止损或目标位、平掉所有盈利仓位、平掉所有亏损仓位，或全部平仓。


面板 · 一切尽在一个界面

所有控件均位于图表面板中：下单入口、设置选项卡、批量操作、Max 抽屉，以及工具管理的交易当日盈亏和回撤的实时读数。设置在面板内编辑并按图表保存。玻璃质感设计、明暗主题和面板缩放功能一并提供。


建议工作流程

  1. 将 Premium Trade Manager 挂载到图表上：在 All-Symbols 模式下运行一个实例即可管理所有交易。
  2. 设置风险：以账户百分比或固定手数计，面板从此计算每笔订单的大小。
  3. 选择资金盘预设：若您交易资金盘账户，三步设定机构、计划和账户规模。
  4. 规划交易：在图表上拖动入场、止损和目标线，确认实时风险数值和点差成本。
  5. 询问 Max：点击一次，在下单前获得第二次审核。
  6. 执行并让面板接管：分批出场自动执行，止损跟踪移动，新闻屏蔽保护新开仓，PROP 选项卡实时显示所有资金盘限额。

主要功能

  • Max，您的 AI 交易导师，内置于面板：针对图表上具体交易的交易前审核，用您自己的语言，立足于您的实时账户
  • 点差智能：按品种评级的点差成本，从便宜到成本过高，以及其占实时交易止损的比例
  • 一键 BUY 和 SELL，自动按风险计算手数，以百分比或固定手数设置，附每笔交易保证金上限
  • 可拖动的入场、止损和目标线，附实时风险读数
  • 止损来源：Smart Stop 结构摆动点、FX Trend、ATR、图表拖动或点数固定，带回退链和来源标签
  • 最多四个分批止盈级别，自动缩减仓位，每个级别均以图表线条呈现其占比、盈利倍数、距离和金额
  • 交易进行中每个级别均可拖动，移动时相关数值实时跟随更新
  • 目标位相对入场风险计算，移动止损不会导致分批止盈提前触发
  • 交易前提示以卡片形式显示在执行按钮下方，每条提示单独一行，按严重程度排序
  • 以您账户货币显示每笔持仓交易的风险，止损越过入场价后会显示其当前锁定的收益
  • 七种移动止损方式：Break-Even、Classic、Step、ATR、PSAR、FX Trend 和 Smart Stop
  • 资金盘合规：九家外汇机构，Eval 和 Funded 模式，每日亏损、最大回撤、盈利目标和交易天数实时进度条，附对即将触碰硬性限额订单的硬性拦截
  • 资金盘规则通过加密通道刷新，机构调整限额时无需更新 EA
  • 新闻智能：实时经济日历，附按真实影响评分的屏蔽窗口
  • 多品种模式：一个实例管理所有图表，或限制为单一品种
  • 订单实时可见、批量操作覆盖全持仓，以及独立的每日亏损自动平仓功能
  • 玻璃质感设计，明暗主题，适用于任何券商品种和任何 MetaTrader 5 版本

支持市场

Premium Trade Manager 适用于您券商提供的每一个品种，点差评级和基于 ATR 的止损可适应您的任何交易对象：

  • 外汇 · 所有主要货币对、次要货币对和交叉货币对
  • 指数 · US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225 等
  • 金属 · 黄金及您券商提供的其他金属
  • 加密货币和差价合约 · BTCUSD、ETHUSD 及您券商提供的品种

支持所有标准时间框架。Premium Trade Manager 在实时图表上运行，专为实盘交易设计。


快速上手

  1. 在 MQL5 Market 购买 Premium Trade Manager，MetaTrader 5 会自动将其下载至您的 Experts 文件夹。
  2. 在工具 > 选项 > 智能交易系统下允许您将使用的地址：https://revden.io 用于实时新闻日历和自动资金盘规则更新，https://stein.investments 用于 Max 导师功能。面板会在首次启动时显示每项功能所需的确切地址。
  3. 将其拖拽到任意图表上，面板即刻加载，随时可用。
  4. 设置默认风险，以及（若您交易资金盘账户）资金盘预设。
  5. 兑换随购买附赠的两个月会员时长：您的软件副本会在 Experts 日志中打印一个激活码，前往 stein.investments 将其兑换为会员资格。
  6. 要使用导师功能，请将您 Stein Investments 个人资料中的 Max API 密钥粘贴到面板的 Max 设置中，此后在每笔交易前向 Max 咨询。激活码与 API 密钥是两回事：激活码用于兑换会员资格，API 密钥则让面板能够与 Max 通信。

注意事项

  • Max AI 导师需要有效的 Stein Investments 会员资格。交易面板及其全部执行功能随一次性购买即可使用，可独立运行。
  • Premium Trade Manager 是用于实时图表的手动交易工具，专为实盘交易设计，不适用于策略测试器。

决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。这就是 Premium Trade Manager。

评分 4
wzrd67
119
wzrd67 2026.07.29 15:41 
 

I use many Stein Investments products and Premium Trade Manager is an excellent tool. It has really made my trade management much easier than it used to be. I've now stopped using the free trade management tool that I previously used and I only use PTM on all my charts. It's well worth the price and it will easily pay for itself just by keeping you out of one or two trades that would have been losers. The news filter, schedule settings and trend alignment filter are very helpful for discipline. I like the various take profit and trailing stop options. Risk and profit are clearly shown on the chart before (and after) entry and are easily adjustable. Once I've placed trades, I can be confident that PTM will take care of them, so I don't have to 'babysit' my trades like in the past. Customer support is excellent too, as always. I highly recommend this product.

pinewood768
248
pinewood768 2026.06.27 18:36 
 

Awesome tool, does exactly what it says it will. Also, always great support from this author if there are any questions.

Khoerul Anam
91
Khoerul Anam 2026.06.01 10:18 
 

This product has been a huge help to me in managing the risk of every trade I make. Especially when it comes to blocking trades during news events and daily drawdowns. The after-sales service has also been very supportive in terms of product development. Great work, guys—keep improving this product. Highly recommended for professional traders

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Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Tyumex Trade Assistant PRO MT5
Iaroslav Tiuminov
实用工具
Tyumex Trade Assistant PRO is a trading utility for MT5: open a trade in one click with automatic risk-based lot sizing and a stop loss placed automatically at the candle extremum. The tool removes the three most common manual mistakes: wrong lot size, a missing or badly placed stop, and slow entry. You set the risk as a percent of your balance — everything else is calculated automatically. KEY FEATURES - One-click entry (BUY/SELL) at market or as a limit pending order from the current price
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
LotCalculatorPro
Reynaldo Jr Audencial Pascual
实用工具
LotCalculatorPro + Smart Trading Panel LotCalculatorPro 是一款功能强大的多合一交易助手，旨在简化风险管理、手数计算以及直接在图表上执行交易。 该工具帮助交易者控制风险、计算精确的交易手数，并通过智能功能自动管理交易，例如 保本 (Break-Even)、部分平仓以及每日盈利/亏损保护 。 非常适合 外汇交易者、Prop Firm 交易者以及注重风险管理的交易者 ，让您在 MetaTrader 5 中拥有简洁高效的交易体验。 默认设置： 每日利润目标： 开始余额的 2% 每日最大亏损： 开始余额的 1% 主要功能 手数计算器 LotCalculatorPro 可根据以下参数自动计算正确的交易手数： 入场价格 (Entry Price) 止损 (Stop Loss) 风险金额（USD） 这确保每一笔交易都拥有 一致且严格的风险管理 。 图表交互式交易 通过 可拖动的图表线 可视化设置交易级别： 入场线 (Entry Line) 止损线 (Stop Loss Line) 止盈线 (Take Profit Line) 当您移动这些线时
该产品的买家也购买
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
作者的更多信息
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
专家
Yukon · 先读懂市场，再交易黄金的 EA Yukon 3.1 在一个市场状态层之下运行 XAUUSD 的三套引擎： Yukon 每天读取黄金市场的状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才允许相应引擎交易。原版 Grid Classic、分层式 Pattern Long 与 Pattern Short，每套可独立开启或关闭。围绕严格的净值上限、实时 USD 新闻保护、周末前全部平仓以及等步长的线性敞口构建。一款真正可以放心挂机的黄金 EA：17 个月真实 Tick 验证净收益 +132%，最大回撤 8%。 购买前先看它实际运行。 三家独立券商自上线以来一直在实盘正向交易 Yukon，结果公开可查，每月更新： stein.investments/products/yukon#live-results 。完整了解三套引擎、实时面板和其余工具集，请见： stein.investments/products/yukon 价格随实证一起成长： 第一个月的实盘结果已经公开，价格也随之上调。等累积三个月实盘结果后，将再次调整价格。早买的人用更少的钱换更少的实证，晚买的人用更多的钱换
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
FREE
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Power Bar Scanner
Daniel Stein
实用工具
实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。 Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。 适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。 工作原理 扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。 一键导航 点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。 可排序列 点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。 与 Power Bar MT5 完美配合 扫描器发现机会。 Power Bar 指标 进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让
Power Bar MT5
Daniel Stein
指标
在冒真金白银之前, 先看看哪种策略真正适合你的品种。 Power Bar 可在任何品种和任何时间周期上检测 极端价格K线 , 然后即时回测3种不同的交易策略, 让你并排比较胜率、盈亏比和收益。全部集成在一个交互式面板中。 无需猜测。无需过度拟合。只看数据。 Power Bar 有何独特之处? 大多数指标只给你一个信号, 让你猜测它是否有效。Power Bar 更进一步: 它用 三种策略 测试每个信号并展示统计数据。一键切换 FlipFlop、Momentum 和 Reversal, 即刻看到数据变化。 FlipFlop - 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。 Momentum - 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。 Reversal - 逆信号交易(反向操作)。我们的回测显示, 在 JPY 外汇交叉盘上胜率超过 70%, 因为极端K线标志着衰竭而非延续。 更改参数, 即时查看结果 无需打开指标属性。直接在面板中通过 +/- 按钮调整 ATR 倍数、周期、
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
Revden Terminal
Daniel Stein
实用工具
REVDEN Terminal -- AI驱动的市场情报，直接显示在您的图表上 概览 REVDEN Terminal 是一款紧凑型信息面板，将实时市场情报直接呈现在您的 MetaTrader 5 图表中。三个选项卡——新闻日历、品种分析和市场天气——提供当前重要信息的结构化概览。内置预警系统监控您的持仓，并在高影响力新闻事件影响您的交易之前发出警告。支持 Dark Mode 和 Light Mode。 核心亮点 实证新闻日历 每个经济事件均使用基于多年历史市场数据的专有影响力评级进行分类。Critical、High、Medium 或 Low——按实际市场影响评定，当我们的评级与标准分类不同时会标注"REV"标记。支持按影响级别筛选并实时跟踪倒计时。 品种分析一目了然 查看图表品种的综合评级、相关性评分、市场状态和结构。IX Power 和 FX Power 跨三个时间框架展示动量是否一致或分化。Long-Term Alignment (LTA)、Support/Resistance 水平、SmartStop 和货币活跃度共同构成完整画面。 市场天气概览 快速查看各资产类别的当
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
筛选:
wzrd67
119
wzrd67 2026.07.29 15:41 
 

I use many Stein Investments products and Premium Trade Manager is an excellent tool. It has really made my trade management much easier than it used to be. I've now stopped using the free trade management tool that I previously used and I only use PTM on all my charts. It's well worth the price and it will easily pay for itself just by keeping you out of one or two trades that would have been losers. The news filter, schedule settings and trend alignment filter are very helpful for discipline. I like the various take profit and trailing stop options. Risk and profit are clearly shown on the chart before (and after) entry and are easily adjustable. Once I've placed trades, I can be confident that PTM will take care of them, so I don't have to 'babysit' my trades like in the past. Customer support is excellent too, as always. I highly recommend this product.

pinewood768
248
pinewood768 2026.06.27 18:36 
 

Awesome tool, does exactly what it says it will. Also, always great support from this author if there are any questions.

Khoerul Anam
91
Khoerul Anam 2026.06.01 10:18 
 

This product has been a huge help to me in managing the risk of every trade I make. Especially when it comes to blocking trades during news events and daily drawdowns. The after-sales service has also been very supportive in terms of product development. Great work, guys—keep improving this product. Highly recommended for professional traders

dmb09forex
140
dmb09forex 2026.05.22 01:43 
 

I’ve been using Stein Investments products for a while now, including FX Trend, FX Power, FX Levels, and PTM. Their tools have become an essential part of my trading strategy, built around their ecosystem and methodologies. Product quality is excellent, and their customer support is outstanding—truly top-tier. Overall, one of the best trading systems I’ve used. Highly recommended for serious traders.

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