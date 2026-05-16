Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板

Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。

购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。stein.investments/products/premium-trade-manager

Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。

他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进行审核。 Max 需要有效的 Stein Investments 会员资格，您的购买已包含前两个月的会员时长。 您的软件副本会在 Experts 日志中打印一个激活码；前往 https://stein.investments 解锁使用。





概览

Max，您图表中的导师： 针对您已设置好的具体交易进行交易前审核，用您自己的语言

针对您已设置好的具体交易进行交易前审核，用您自己的语言 点差智能： 每个市场的真实成本，按品种自身标准进行评级

每个市场的真实成本，按品种自身标准进行评级 按风险下单： 一键 BUY 和 SELL，仓位大小由止损自动计算

一键 BUY 和 SELL，仓位大小由止损自动计算 图表规划： 拖动入场、止损和目标线，实时查看风险更新

拖动入场、止损和目标线，实时查看风险更新 随时可调整的目标位： 每个级别都显示在图表上，交易进行中依然可以拖动

每个级别都显示在图表上，交易进行中依然可以拖动 自动出场： 最多四个分批止盈级别和七种移动止损方式

最多四个分批止盈级别和七种移动止损方式 资金盘合规，实时： 九家外汇资金盘机构，面板进度条实时显示每项限额

九家外汇资金盘机构，面板进度条实时显示每项限额 新闻屏蔽： 实时经济日历，按真实影响对事件评分

实时经济日历，按真实影响对事件评分 单实例，全图表：一个面板管理您整个持仓组合

决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。每项功能的详细说明见下文。

一次购买，终身拥有。您的购买价格终身锁定，所有未来更新均免费，包括重大版本更新。





MAX，您图表中的导师 · 下单前的第二双眼睛

市面上每一款交易管理器都是执行您的点击。Premium Trade Manager 首先权衡它。普通面板可以计算手数并下单，却无法告诉您：您的 15 点止损就在高影响数据发布前方，您的风险已悄然超出今日资金盘允许的范围，或者止损对于这个品种的波动而言过于紧绷。Max 可以，因为他读取的是图表上那笔交易背后的真实数据。

建立您的交易，拖动止损线，查看风险。然后，不是直接点击执行，而是点击旁边的 Max 按钮。Max 接收您计划中的订单以及您的实时账户，对这笔具体的交易给出清晰判断：止损是否符合纪律化的交易方式、风险规模相对于账户和每日限额是否合理、是否有高影响事件近在眼前，以及您的资金盘限额还剩多少空间。一切正常时，他言简意赅，告诉您点击执行。有问题时，他用直白的语言指出问题所在，决定权依然在您手中。那笔本会自动下单的交易，如今在每次入场都得到一次审视，代价只是一次点击。

Max 称呼您的名字，用您自己的语言回答，并记住对话内容。他的判断立足于您的余额、风险设置、止损来源、日历上的下一个事件和资金盘状态，而非泛泛的建议。导师功能属于有效的 Stein Investments 会员资格；交易面板本身随一次性购买即可使用。





点差智能 · 了解每个市场的真实成本

点差是每笔交易的税，而"偏宽"的标准在 EURUSD 与黄金或加密货币对上并不相同。Premium Trade Manager 按每个品种自身的标准读取点差。它学习您所交易品种的正常点差范围，标记当前异常偏宽的情况，并对成本进行评级，让您一眼判断某个市场是便宜、合理、偏贵还是成本过高不宜交易。黄金这类天然点差较宽的市场，会得到正确的解读，而不是常驻一个永久警告。当图表上有交易时，面板还会显示点差占用了您止损的多少比例，让您在下单前就清楚真实成本。





按风险下单 · 您的风险，工具的计算

设置所需的风险，以账户百分比或固定手数计，Premium Trade Manager 每次都会根据您的止损距离精确计算仓位大小，精确到券商的最小手数步长。BUY 和 SELL 只需点击一次即可执行，挂单的下法完全相同。每笔交易的保证金上限可防止误触操作导致账户过度杠杆。每笔发送均可实时可见：面板显示券商往返确认的过程并锁定操作按钮直至券商确认，确保一次点击不会触发两次。若 MetaTrader 的算法交易权限未开启，面板会在 Order 选项卡中准确指出是哪一层阻止了订单并提供修复方法。





图表交易规划 · 下单前先看清这笔交易

入场、止损和目标以图表线的形式呈现。将它们拖到您想要的位置，实时查看仓位大小和风险金额的更新。止损可来自多种来源：Smart Stop 将其放置在图表结构摆动点上，FX Trend 读取趋势方向，ATR 自动适应每个品种的波动率，或者您可以在图表上拖动止损线，也可以固定为点数。各来源按优先级依次回退，图表标签会告知您实际使用的是哪一来源。将面板附加到任意品种，无需重新调整即可直接使用。

任何不利于这笔交易的因素，都会出现在您即将点击之处：执行按钮正下方的一张卡片，每条提示单独一行。琥珀色值得留意，红色值得您停下脚步，卡片始终显示当前最高的严重程度。点差、趋势、新闻和您的每日亏损，都是针对您实际设置好的这笔交易做出判断，而非泛泛而谈。没有不利因素时，卡片不会出现，图表保持安静。





分批止盈与移动止损 · 锁定部分利润，让剩余仓位继续运行

以单一目标获利，或将出场拆分为最多四个分批级别，每个级别有各自的盈利倍数和关闭百分比，面板在每个级别到达时自动缩减仓位。利润落袋后，移动止损接管剩余仓位：选择 Break-Even、Classic、Step、ATR、PSAR、FX Trend 或 Smart Stop，每种方式单独配置。只要面板挂载在图表上，移动止损和分批出场将持续运行。

您的目标位是相对于入场时所承担的风险来衡量的，而不是相对于止损当前所在的位置。正是这一设计，让您可以将止损上移至结构位下方，而不会导致目标位提前触发：目标位放在哪里，就留在哪里。如果您希望目标位改为以恒定盈亏比跟随止损，只需一个设置即可重新开启该行为。





管理持仓中的交易 · 计划始终掌握在您手中

多数面板一旦下单便归于沉默。这一个则让计划始终呈现在您眼前。每个级别都以独立的线条留在图表上：每个分批标注其占比、盈利倍数、距离，以及以您账户货币计算的收益；止损则标注其当前代价。无需打开任何对话框，您即可读懂整个计划的价值。点击标记即可隐藏某条线，让图表保持您想要的安静程度。

抓住任意一个级别并拖动它。线条会跟随移动，在您拖动的同时，盈利倍数、点数和金额也会随之实时更新。松开鼠标，该级别即被设定。手动放置的级别会精确停留在您放置的位置。将止损拖过入场价，其标签会变为绿色，显示它当前锁定的收益。

计划属于这笔交易，而不属于图表。切换品种、切换时间框架、重新加载面板，或稍后更改设置，持仓中的交易都会保留您为它设定的目标位；设置只会影响下一笔交易，不会影响正在进行中的交易。当同一品种上有多笔订单时，每条止损和目标线都带有各自的标签，标明方向和手数，让您始终清楚哪条线属于哪笔订单。





资金盘合规 · 您的面板了解规则

资金盘挑战失败，鲜少是因为不懂规则。您知道那条规定，但它之所以失败，是因为数字在头脑中盘算，在交易进行中，在压力之下，参照了错误的基准。Premium Trade Manager 替您实时完成这道计算，Max 将其纳入每次交易前的审核。三步选定您的机构、计划和账户规模，覆盖九家最常用的外汇资金盘机构：FTMO、FundedNext、FundingPips、The 5%ers、The Funded Trader、Alpha Capital、E8 Markets、Goat Funded Trader 和 MyForex，每家机构提供的每项计划和每个账户规模均已纳入。

PROP 选项卡以进度条形式实时显示您距各项限额的距离：每日亏损、按您所在机构实际计量方式测算的最大回撤、Eval 阶段的盈利目标，以及最低交易天数计数器。尚有余量时显示绿色，临近限额时转为琥珀色，触及限额时变为红色。当硬性限额被触及时，EXECUTE 按钮变为 BLOCKED，即将触碰限额的订单在抵达券商之前即被拦截。由于资金盘机构会调整规则，规则数值通过加密通道刷新，机构修改限额后无需更新 EA。此外还设有独立的每日亏损限额，适用于任何账户：触及后面板自动平仓并锁定交易，直至下一交易时段。





新闻智能 · 按真实影响对事件评分

Premium Trade Manager 内置实时经济日历，在高影响事件前后您设定的时间窗口内屏蔽新开仓。它不依赖固定标签，而是根据市场对每个事件的实际反应重新衡量其影响，并对黄金单独维护一套影响等级。那些日历标注为高影响但市场屡屡无动于衷的事件，不会再让您错失入场机会；那些实际影响远超标签的事件，则会得到应有的谨慎对待。由于 Max 读取同一份日历，半小时后的数据发布会出现在您的交易前审核中，而不是出现在您的爆仓记录里。





多品种模式 · 单实例，管理所有图表

在 All-Symbols 模式下，单个面板管理所有带有其魔数的仓位，跨越您交易的每个品种：移动止损、分批出场和批量操作均可从一张图表触达整个持仓组合。想让某个实例只管理自己的品种？将其切换至 Chart Only。如果同一 Magic Number 上运行多个实例，工具会在启动时发出警告，确保两个面板不会争抢同一笔交易。当多个仓位同时开放时，批量操作可一键统一管理：全部移至盈亏平衡、统一设置止损或目标位、平掉所有盈利仓位、平掉所有亏损仓位，或全部平仓。





面板 · 一切尽在一个界面

所有控件均位于图表面板中：下单入口、设置选项卡、批量操作、Max 抽屉，以及工具管理的交易当日盈亏和回撤的实时读数。设置在面板内编辑并按图表保存。玻璃质感设计、明暗主题和面板缩放功能一并提供。





建议工作流程

将 Premium Trade Manager 挂载到图表上：在 All-Symbols 模式下运行一个实例即可管理所有交易。 设置风险：以账户百分比或固定手数计，面板从此计算每笔订单的大小。 选择资金盘预设：若您交易资金盘账户，三步设定机构、计划和账户规模。 规划交易：在图表上拖动入场、止损和目标线，确认实时风险数值和点差成本。 询问 Max：点击一次，在下单前获得第二次审核。 执行并让面板接管：分批出场自动执行，止损跟踪移动，新闻屏蔽保护新开仓，PROP 选项卡实时显示所有资金盘限额。





主要功能

Max，您的 AI 交易导师，内置于面板：针对图表上具体交易的交易前审核，用您自己的语言，立足于您的实时账户

点差智能：按品种评级的点差成本，从便宜到成本过高，以及其占实时交易止损的比例

一键 BUY 和 SELL，自动按风险计算手数，以百分比或固定手数设置，附每笔交易保证金上限

可拖动的入场、止损和目标线，附实时风险读数

止损来源：Smart Stop 结构摆动点、FX Trend、ATR、图表拖动或点数固定，带回退链和来源标签

最多四个分批止盈级别，自动缩减仓位，每个级别均以图表线条呈现其占比、盈利倍数、距离和金额

交易进行中每个级别均可拖动，移动时相关数值实时跟随更新

目标位相对入场风险计算，移动止损不会导致分批止盈提前触发

交易前提示以卡片形式显示在执行按钮下方，每条提示单独一行，按严重程度排序

以您账户货币显示每笔持仓交易的风险，止损越过入场价后会显示其当前锁定的收益

七种移动止损方式：Break-Even、Classic、Step、ATR、PSAR、FX Trend 和 Smart Stop

资金盘合规：九家外汇机构，Eval 和 Funded 模式，每日亏损、最大回撤、盈利目标和交易天数实时进度条，附对即将触碰硬性限额订单的硬性拦截

资金盘规则通过加密通道刷新，机构调整限额时无需更新 EA

新闻智能：实时经济日历，附按真实影响评分的屏蔽窗口

多品种模式：一个实例管理所有图表，或限制为单一品种

订单实时可见、批量操作覆盖全持仓，以及独立的每日亏损自动平仓功能

玻璃质感设计，明暗主题，适用于任何券商品种和任何 MetaTrader 5 版本





支持市场

Premium Trade Manager 适用于您券商提供的每一个品种，点差评级和基于 ATR 的止损可适应您的任何交易对象：

外汇 · 所有主要货币对、次要货币对和交叉货币对

· 所有主要货币对、次要货币对和交叉货币对 指数 · US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225 等

· US30、US500、NAS100、DE40、UK100、JP225 等 金属 · 黄金及您券商提供的其他金属

· 黄金及您券商提供的其他金属 加密货币和差价合约 · BTCUSD、ETHUSD 及您券商提供的品种

支持所有标准时间框架。Premium Trade Manager 在实时图表上运行，专为实盘交易设计。





快速上手

在 MQL5 Market 购买 Premium Trade Manager，MetaTrader 5 会自动将其下载至您的 Experts 文件夹。 在工具 > 选项 > 智能交易系统下允许您将使用的地址：https://revden.io 用于实时新闻日历和自动资金盘规则更新，https://stein.investments 用于 Max 导师功能。面板会在首次启动时显示每项功能所需的确切地址。 将其拖拽到任意图表上，面板即刻加载，随时可用。 设置默认风险，以及（若您交易资金盘账户）资金盘预设。 兑换随购买附赠的两个月会员时长：您的软件副本会在 Experts 日志中打印一个激活码，前往 stein.investments 将其兑换为会员资格。 要使用导师功能，请将您 Stein Investments 个人资料中的 Max API 密钥粘贴到面板的 Max 设置中，此后在每笔交易前向 Max 咨询。激活码与 API 密钥是两回事：激活码用于兑换会员资格，API 密钥则让面板能够与 Max 通信。





注意事项

Max AI 导师需要有效的 Stein Investments 会员资格。交易面板及其全部执行功能随一次性购买即可使用，可独立运行。

Premium Trade Manager 是用于实时图表的手动交易工具，专为实盘交易设计，不适用于策略测试器。





决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。这就是 Premium Trade Manager。