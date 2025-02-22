Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。

系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构，并显示 兴趣点（POI）、无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels），用于精准识别回调位置与潜在反转点。

系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。

此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1），将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。

------------------------------------------------------------------------------

🎁 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包

购买此指标后，您将免费获得 FABLE Pro Suite！

每位智能资金概念（SMC）交易者必备的核心工具

专为 SMC FABLE 支持者量身设计

帮助您更精准地分析，提升决策效率

购买后即可立即下载，无需等待！

------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



系统的核心优势

清晰且系统地读取市场结构

系统会自动检测 Market Structure（BOS、CHoCH、mBOS、mCHoCH），并清晰区分 Internal 与 External 结构，使您能够无困惑地理解真实的市场方向。

比他人更早识别关键区域

Point Of Interest（POIs）、Order Blocks（OB）、Supply & Demand Zones（SD）、Fair Value Gaps（FVG）以及 Volumized Order Blocks（VOB）均由系统自动生成，用于突出价格高概率反转的关键区域。

所有关键市场信息尽在一处

系统整合了所有重要工具——Liquidity、Equal High/Low、PDH/PDL、PWH/PWL、Premium & Discount Zones、Auto Fibonacci Levels，以及全球交易时段数据，为您提供完整且结构化的市场行为视图。

为每一次入场提供信心

实时反转信号，以及当价格进入关键区域时的即时提醒，帮助您在正确的时机捕捉合适的交易机会。

透明的策略规划与可验证的回测能力

所有区域在历史数据中均保持可见，使精确回测与制定一致且可重复的交易策略成为可能。

适配所有交易风格，包括您独特的交易方式

所有信号、工具及图表元素都可自由自定义，以契合您的交易方法，并与 The FABLE Pro Suite 实现顺畅无缝的整合。

100% 实时运行｜绝无重绘（No Repaint）

所有数据都会随实时市场波动即时更新，确保您的分析始终基于最新市场状况。

------------------------------------------------------------------------------



此外，交易风险计算器（Risk Per Trade Calculator）还可以自动计算手数！无需再手动计算 —— 只需设置止损（Stop Loss）和风险百分比，系统将立即自动为您计算，无需指定是 BUY STOP、BUY LIMIT、SELL STOP 或 SELL LIMIT ***

------------------------------------------------------------------------------



***本指标兼具灵活性与强大功能。

可用于黄金、主要与次要货币对及其他资产，帮助您分析市场并自信地做出交易决策。

------------------------------------------------------------------------------

SMC | 智能资金概念（Smart Money Concepts，SMC）| 智能资金 | SMC信号 | Entry In The Zone | 区域 | SMC反转信号工具 | SMCFABLE | SMC MT5 | MT5智能资金概念 | MT5上的SMC指标 | 信号 | SMC信号指标 | SMC信号指标MT5 | 市场结构 | ICT | 市场结构分析 | BOS CHoCH | 订单区块 | 自动BOS CHoCH检测器 | mBOS mCHoCH | 订单区块（OB）| 供需区（SD）| 公允价值缺口（FVG）| 流动性 | 溢价折扣区 | 关注点（POI）| 自动斐波那契水平 | 自动斐波那契线 | 新鲜区域识别 | SMC多时间框架 | 多时间框架分析 | 交易时段分析器 | 东京、伦敦、纽约交易时段洞察 | 支撑阻力 | 等高等低 | PDH/PDL/PWH/PWL | 锁定缩放功能 | 实时警报 | 可定制仪表盘 | FABLE | SMC FABLE

------------------------------------------------------------------------------



感谢您对SMC FABLE产品的关注与支持。

联系我们：如有任何疑问或需要支持，欢迎随时通过私信联系我们。***

------------------------------------------------------