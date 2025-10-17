ShowXpert
ShowXpert 是你的 MetaTrader 5 可视化控制中心。ShowXpert 是一款智能工具，它会在图表中直接显示你所有已平仓的 Buy 和 Sell 交易，包括以 点数和货币 表示的结果。盈利以绿色显示，亏损以红色显示，清晰、直观且实时更新。通过一眼就能识别哪些策略有效，以及你当前的交易如何发展。无论是用于 策略分析、实时监控，还是让你的交易更加可视化。所有元素均可完全自定义：颜色、字体、线条样式和显示格式（点数或 USD）。最终你将获得 个精确、透明且具有激励作用的个人绩效面板。 ShowXpert 将原始数据转化为可见的结果，让交易真正可体验，并且是专业 Xpert-Series 系列的一部分，适用于有高要求的交易者。 ShowXpert 使你的交易比以往任何时候都更加清晰 - 一款可自定义的强大工具，让你的结果可视化，并帮助你以精确、结构和信心分析市场。
规格
- 在图表上直接显示所有 Buy 和 Sell 信号，清晰、可视化、并实时呈现
- 盈亏显示 支持以点数或 USD 展示 - 按你认为重要的方式
- 实时跟踪 未平仓交易 - 当前仓位的实时盈亏会自动更新
- 盈亏颜色编码 - 盈利为绿色，亏损为红色，直观易懂
- 信号、线条和文本颜色可单独调整 - 样式可匹配你的图表
- 可选择显示的交易数量 - 例如最近 10、25 或 50 笔
- 可自由定义线条样式和宽度 - 从细线到粗线，完全按你的喜好
- 显示 Buy 和 Sell 入场线 - 眼即可看到交易区间
- 可调字体和字号 - 确保任何屏幕上的完美可读性
- 快速实时刷新 - 所有数据逐点更新，无延迟
- 兼容所有策略与交易品种 - 适用于 Forex、Gold、Indices、Crypto 等
- 轻量且 CPU 友好 - 优化用于长时间运行，无图表卡顿
- 可与 AutoXpert 与 DashXpert 无缝整合 - 完美融入 Xpert 生态
- 适合回测、策略测试与内容创作 - 让你的结果可视化
