Ultron Conflux
- 专家
- Angelo Marcelo Serafin
- 版本: 1.21
- 更新: 28 十一月 2025
- 激活: 10
Ultron Conflux – 概述
Ultron Conflux 是一款专为 1 分钟周期（M1）设计的自动交易智能系统（EA）。
它结合了两个技术指标——布林带（Bollinger Bands）和随机震荡指标（Stochastic Oscillator），以明确且客观的规则识别精准的交易机会。
系统完全自动化，不使用马丁格尔、网格或对冲策略，从而确保风险可控且有纪律性。
所有风险参数均可根据交易者的个人风格进行自定义。
技术信息
推荐交易品种：EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD — 如需优化后的参数，请私下联系我获取 set 文件。
工作周期：M1（必需）
回测模式：1 分钟 OHLC（推荐）
最低入金：100 美元（建议 200+）
最低杠杆：1:50
推荐账户类型：Standard
推荐经纪商：低点差 Standard 账户（如 ICMarkets、ICTrading）
主要功能
无马丁
无网格
无对冲
全自动交易
布林带 + 随机指标信号共振
风险管理：止损（SL）、止盈（TP）、移动止损（Trailing Stop）
智能批量计算（固定、余额比例或风险百分比）
交易时间过滤
星期过滤
安装简单、配置直观
兼容 prop-firm 挑战账户
输入参数
LotSizeMethod：固定 / 余额比例 / 交易风险百分比
FixedLot：固定手数
RiskPerTradePercent：每笔交易的风险百分比
StopLossPoints：止损点数
TakeProfitPoints：止盈点数
TrailingStopPoints：移动止损点数
TradingWindow：交易开始与结束时间
DayFilters：启用/禁用周一至周五
MagicNumber：交易标识符
回测建议
Ultron Conflux 已针对 1 分钟 OHLC 模式优化。
此模式无需真实点数据即可实现快速、稳定且可重复的回测结果。
为确保高度可复现性，请始终使用 1 分钟 OHLC 回测。
风险免责声明
外汇和差价合约交易具有高风险。
回测结果不能保证未来表现。
强烈建议在实盘使用前，在策略测试器与模拟账户中进行测试，并根据经纪商与品种条件进行参数调整。
Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!