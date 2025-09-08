Ultron Conflux

Ultron Conflux – 概要
Ultron Conflux は、1 分足（M1）専用に設計された自動売買エキスパートアドバイザーです。
ボリンジャーバンドとストキャスティクスオシレーターという 2 つのテクニカル指標のコンフルエンスを利用し、明確かつ客観的なルールに基づいて精度の高いエントリー機会を特定します。

本システムは完全自動化されており、マーチンゲール・グリッド・ヘッジングを一切使用せず、規律あるリスク管理を実現します。
リスクパラメータはすべて、トレーダーのプロファイルに合わせてカスタマイズ可能です。

技術情報
推奨通貨ペア：EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD
最適化された設定の受け取りをご希望の場合は、個別にご連絡ください。
動作タイムフレーム：M1（必須）
バックテストモード：1分 OHLC（推奨）
最低入金額：100 USD（推奨 200+）
最低レバレッジ：1:50
推奨口座タイプ：Standard
推奨ブローカー：低スプレッドの Standard 口座（例：ICMarkets、ICTrading）

主な特徴

  • マーチンゲールなし

  • グリッドなし

  • ヘッジングなし

  • 完全自動売買

  • ボリンジャーバンド + ストキャスティクスのコンフルエンスシグナル

  • SL・TP・トレーリングストップによるリスク管理

  • 自動ロット計算（固定・残高連動・リスク％）

  • 取引時間フィルター

  • 曜日フィルター

  • シンプルなインストールと直感的な設定

  • Prop Firm 評価口座に対応

入力パラメータ
LotSizeMethod：固定 / 残高連動 / リスク％
FixedLot：固定ロット
RiskPerTradePercent：取引あたりのリスク％
StopLossPoints：ストップロスのポイント数
TakeProfitPoints：テイクプロフィットのポイント数
TrailingStopPoints：トレーリングストップのポイント数
TradingWindow：取引開始時間と終了時間
DayFilters：月〜金のオン/オフ
MagicNumber：取引識別番号

バックテスト推奨
Ultron Conflux は、1 分 OHLC モードで最適化されています。
この方法は、実ティックを必要とせず、高速かつ一貫した結果を提供します。
最大限の再現性のため、必ず 1 分 OHLC モードでバックテストしてください。

リスクに関する免責事項
FX および CFD 取引には重大なリスクが伴います。
バックテスト結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
リアル運用前に、ストラテジーテスターおよびデモ口座でのテストを強く推奨します。

レビュー 2
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:28 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:38
Thank you so much, Joabe! 🙏
I’m really glad to know that the Ultron Conflux met your expectations as well. The goal has always been to keep the same level of quality and consistency across all my EAs — with solid systems and strong risk management.
I truly appreciate your continued support and trust in my work! 💪✨
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Angelo Marcelo Serafin
544
開発者からの返信 Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:39
Thank you so much, Thiago! 🙏
I’m really happy to know that you value the attention to detail and the real-market focus behind these tools — always aiming for long-term consistency and solid management.
Your feedback means a lot and inspires me to keep improving! 💪✨
レビューに返信