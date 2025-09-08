Ultron Conflux
- エキスパート
- Angelo Marcelo Serafin
- バージョン: 1.21
- アップデート済み: 28 11月 2025
- アクティベーション: 10
Ultron Conflux – 概要
Ultron Conflux は、1 分足（M1）専用に設計された自動売買エキスパートアドバイザーです。
ボリンジャーバンドとストキャスティクスオシレーターという 2 つのテクニカル指標のコンフルエンスを利用し、明確かつ客観的なルールに基づいて精度の高いエントリー機会を特定します。
本システムは完全自動化されており、マーチンゲール・グリッド・ヘッジングを一切使用せず、規律あるリスク管理を実現します。
リスクパラメータはすべて、トレーダーのプロファイルに合わせてカスタマイズ可能です。
技術情報
推奨通貨ペア：EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD
最適化された設定の受け取りをご希望の場合は、個別にご連絡ください。
動作タイムフレーム：M1（必須）
バックテストモード：1分 OHLC（推奨）
最低入金額：100 USD（推奨 200+）
最低レバレッジ：1:50
推奨口座タイプ：Standard
推奨ブローカー：低スプレッドの Standard 口座（例：ICMarkets、ICTrading）
主な特徴
-
マーチンゲールなし
-
グリッドなし
-
ヘッジングなし
-
完全自動売買
-
ボリンジャーバンド + ストキャスティクスのコンフルエンスシグナル
-
SL・TP・トレーリングストップによるリスク管理
-
自動ロット計算（固定・残高連動・リスク％）
-
取引時間フィルター
-
曜日フィルター
-
シンプルなインストールと直感的な設定
-
Prop Firm 評価口座に対応
入力パラメータ
LotSizeMethod：固定 / 残高連動 / リスク％
FixedLot：固定ロット
RiskPerTradePercent：取引あたりのリスク％
StopLossPoints：ストップロスのポイント数
TakeProfitPoints：テイクプロフィットのポイント数
TrailingStopPoints：トレーリングストップのポイント数
TradingWindow：取引開始時間と終了時間
DayFilters：月〜金のオン/オフ
MagicNumber：取引識別番号
バックテスト推奨
Ultron Conflux は、1 分 OHLC モードで最適化されています。
この方法は、実ティックを必要とせず、高速かつ一貫した結果を提供します。
最大限の再現性のため、必ず 1 分 OHLC モードでバックテストしてください。
リスクに関する免責事項
FX および CFD 取引には重大なリスクが伴います。
バックテスト結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
リアル運用前に、ストラテジーテスターおよびデモ口座でのテストを強く推奨します。
Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!