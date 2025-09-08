Phalanx Neural AI Angelo Marcelo Serafin エキスパート

PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（ゴールド）用ニューラルAIエキスパートアドバイザー Phalanx Neural AIは、XAUUSD用のインテリジェントなニューラルシステムを求めるトレーダー向けに開発されたMT5用エキスパートアドバイザーで、フロー分析、市場マイクロストラクチャ、高品質なコンテキストの特定に焦点を当てています。 このEAは、M30時間枠でゴールドを取引するために最適化されたDNN63ニューラルネットワークモデルを使用し、グリッドなし、マーチンゲールなしで、ECN口座およびプロップファーム口座で安定して実行されます。 このEAは、ノイズをフィルタリングし、統計的に有利な瞬間のみを優先する、選択的な取引フローを提供するように設計されています。これはXAUUSDに適用されたAIシステムの特徴です。 購入後は、インストールのガイダンス、最適なパラメータ、使用上の推奨事項について、プライベートメッセージで連絡することをお勧めします。 Phalanx Neural AI を購入すると、最大 2 つの取引口座番号に紐づけられる Dominion Gold