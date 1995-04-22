什么是 ATLAS CORE？

Atlas Core 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统。其策略用于识别已经确认的结构性高点和低点，并在这些价位直接放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

只有当价格突破已识别的价位时，交易才会被触发。本 EA 不使用 Martingale、Grid 或加仓摊平策略。

所有交易都设置明确的 Stop Loss 和 Take Profit。当持仓达到设定的盈利距离后，Trailing Stop 系统可以跟随价格走势，并逐步保护交易利润。

只要 MetaTrader 5 保持连接并启用算法交易，Atlas Core 就可以自动运行。

它如何工作？

在所选时间周期的每根新蜡烛图开始时，Atlas Core 会分析近期历史数据，寻找已经确认的 swing high 和 swing low。

当发现有效结构时，EA 会检查当前价格是否满足设定的最小距离。如果所有条件均符合，系统会在识别出的价位放置挂单。

买入和卖出交易分别独立管理：

在确认的结构性高点上方放置 Buy Stop

在确认的结构性低点下方放置 Sell Stop

所有交易自动设置 Stop Loss

所有交易自动设置 Take Profit

达到设定的最小盈利距离后启用 Trailing Stop

挂单自动到期

这一过程可以避免价格仅仅接近价位时过早入场。只有在挂单被实际触发后，交易才会开启。

主要功能

结构价位识别： Atlas Core 使用每个价位前后可配置数量的蜡烛图来寻找已经确认的高点和低点。

双向交易： 买入和卖出周期分别管理。在 Hedge 账户中，EA 可以独立管理买入和卖出持仓。

自动手数计算： 当 RiskPercent 大于零时，系统会根据账户余额、风险百分比和 Stop Loss 距离计算交易手数。

固定手数模式： 当 RiskPercent 设置为零时，EA 将直接使用 Lots 参数中设定的交易量。

独立保护： 每笔交易在创建订单时都会设置 Stop Loss 和 Take Profit。

可配置的 Trailing Stop： 只有当持仓达到 TslTriggerPoints 中设定的盈利距离后，系统才会开始跟踪价格。

订单到期： 在设定期限内未被触发的挂单将自动删除。

重启恢复： Atlas Core 启动时，会识别属于当前交易品种和 Magic Number 的持仓与挂单。

经纪商兼容性： 计算出的手数会根据交易品种允许的最小交易量、最大交易量和手数步长自动调整。

自定义优化： EA 内置优化结果评估标准，并综合考虑利润、交易数量、profit factor、recovery factor 和 drawdown。

运行仪表板

Atlas Core 提供完整的实时监控仪表板。

面板显示：

连接状态

自动交易状态

交易品种和时间周期

Bid 和 Ask 价格

当前点差

账户余额

账户净值

当日交易结果

浮动盈亏

当前回撤

风险百分比

预估手数

Stop Loss、Take Profit 和 Trailing Stop

当前持仓

当前挂单

总交易量

买入周期状态

卖出周期状态

当日已关闭交易

当日胜率

最近一次交易事件的时间

在优化和非可视化测试期间，仪表板会自动关闭，以提高 Strategy Tester 的运行速度。

交易管理

Martingale：从不使用

Grid：从不使用

加仓摊平：从不使用

Stop Loss：始终使用

Take Profit：始终使用

Trailing Stop：可用

固定手数：可用

百分比风险：可用

订单到期：启用

买入和卖出独立管理：是

主要参数

Lots： 固定手数模式下使用的交易量。

RiskPercent： 用于自动计算手数的账户余额风险百分比。设置为零时使用固定手数。

OrderDistPoints： 当前价格与入场价位之间所需的最小距离。

TpPoints： Take Profit 距离，以点为单位。

SlPoints： Stop Loss 距离，以点为单位。

TslPoints： Trailing Stop 与价格保持的距离。

TslTriggerPoints： 启用 Trailing Stop 所需的最小盈利距离。

Timeframe： 用于识别市场结构的图表时间周期。

BarsN： 用于确认高点和低点的蜡烛图数量。

ExpirationHours： 挂单的有效时间。

Magic： EA 交易的唯一识别编号。

使用要求

平台：MetaTrader 5

账户类型：Hedging

默认时间周期：XAUUSD H1

最低入金：US$100

算法交易：必须启用

VPS：建议使用

交易品种：兼容经纪商提供的交易品种

不同交易品种和经纪商的最小交易量、保证金要求、点值和交易条件可能不同。参数必须根据所选交易品种进行测试和调整。

使用建议

在真实账户中使用 Atlas Core 之前：

使用 Strategy Tester 进行测试

使用高质量的历史数据

确认交易品种的点值

检查点差和经纪商的交易规格

首先在模拟账户中运行

为每个配置使用唯一的 Magic Number

保持 MetaTrader 5 连接

考虑使用 VPS

风险警告

金融工具交易存在风险，并可能造成亏损。US$100 的最低入金并不保证所有参数配置或交易品种都适合该账户。

历史结果并不能保证未来表现。请仅使用符合自身风险承受能力的资金，并在真实账户交易前仔细测试各项参数。