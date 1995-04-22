Atlas Core

什么是 ATLAS CORE？

Atlas Core 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统。其策略用于识别已经确认的结构性高点和低点，并在这些价位直接放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

只有当价格突破已识别的价位时，交易才会被触发。本 EA 不使用 Martingale、Grid 或加仓摊平策略。

所有交易都设置明确的 Stop Loss 和 Take Profit。当持仓达到设定的盈利距离后，Trailing Stop 系统可以跟随价格走势，并逐步保护交易利润。

只要 MetaTrader 5 保持连接并启用算法交易，Atlas Core 就可以自动运行。

它如何工作？

在所选时间周期的每根新蜡烛图开始时，Atlas Core 会分析近期历史数据，寻找已经确认的 swing high 和 swing low。

当发现有效结构时，EA 会检查当前价格是否满足设定的最小距离。如果所有条件均符合，系统会在识别出的价位放置挂单。

买入和卖出交易分别独立管理：

  • 在确认的结构性高点上方放置 Buy Stop
  • 在确认的结构性低点下方放置 Sell Stop
  • 所有交易自动设置 Stop Loss
  • 所有交易自动设置 Take Profit
  • 达到设定的最小盈利距离后启用 Trailing Stop
  • 挂单自动到期

这一过程可以避免价格仅仅接近价位时过早入场。只有在挂单被实际触发后，交易才会开启。

主要功能

结构价位识别： Atlas Core 使用每个价位前后可配置数量的蜡烛图来寻找已经确认的高点和低点。

双向交易： 买入和卖出周期分别管理。在 Hedge 账户中，EA 可以独立管理买入和卖出持仓。

自动手数计算： 当 RiskPercent 大于零时，系统会根据账户余额、风险百分比和 Stop Loss 距离计算交易手数。

固定手数模式： 当 RiskPercent 设置为零时，EA 将直接使用 Lots 参数中设定的交易量。

独立保护： 每笔交易在创建订单时都会设置 Stop Loss 和 Take Profit。

可配置的 Trailing Stop： 只有当持仓达到 TslTriggerPoints 中设定的盈利距离后，系统才会开始跟踪价格。

订单到期： 在设定期限内未被触发的挂单将自动删除。

重启恢复： Atlas Core 启动时，会识别属于当前交易品种和 Magic Number 的持仓与挂单。

经纪商兼容性： 计算出的手数会根据交易品种允许的最小交易量、最大交易量和手数步长自动调整。

自定义优化： EA 内置优化结果评估标准，并综合考虑利润、交易数量、profit factor、recovery factor 和 drawdown。

运行仪表板

Atlas Core 提供完整的实时监控仪表板。

面板显示：

  • 连接状态
  • 自动交易状态
  • 交易品种和时间周期
  • Bid 和 Ask 价格
  • 当前点差
  • 账户余额
  • 账户净值
  • 当日交易结果
  • 浮动盈亏
  • 当前回撤
  • 风险百分比
  • 预估手数
  • Stop Loss、Take Profit 和 Trailing Stop
  • 当前持仓
  • 当前挂单
  • 总交易量
  • 买入周期状态
  • 卖出周期状态
  • 当日已关闭交易
  • 当日胜率
  • 最近一次交易事件的时间

在优化和非可视化测试期间，仪表板会自动关闭，以提高 Strategy Tester 的运行速度。

交易管理

Martingale：从不使用
Grid：从不使用
加仓摊平：从不使用
Stop Loss：始终使用
Take Profit：始终使用
Trailing Stop：可用
固定手数：可用
百分比风险：可用
订单到期：启用
买入和卖出独立管理：是

主要参数

Lots： 固定手数模式下使用的交易量。

RiskPercent： 用于自动计算手数的账户余额风险百分比。设置为零时使用固定手数。

OrderDistPoints： 当前价格与入场价位之间所需的最小距离。

TpPoints： Take Profit 距离，以点为单位。

SlPoints： Stop Loss 距离，以点为单位。

TslPoints： Trailing Stop 与价格保持的距离。

TslTriggerPoints： 启用 Trailing Stop 所需的最小盈利距离。

Timeframe： 用于识别市场结构的图表时间周期。

BarsN： 用于确认高点和低点的蜡烛图数量。

ExpirationHours： 挂单的有效时间。

Magic： EA 交易的唯一识别编号。

使用要求

平台：MetaTrader 5
账户类型：Hedging
默认时间周期：XAUUSD H1
最低入金：US$100
算法交易：必须启用
VPS：建议使用
交易品种：兼容经纪商提供的交易品种

不同交易品种和经纪商的最小交易量、保证金要求、点值和交易条件可能不同。参数必须根据所选交易品种进行测试和调整。

使用建议

在真实账户中使用 Atlas Core 之前：

  • 使用 Strategy Tester 进行测试
  • 使用高质量的历史数据
  • 确认交易品种的点值
  • 检查点差和经纪商的交易规格
  • 首先在模拟账户中运行
  • 为每个配置使用唯一的 Magic Number
  • 保持 MetaTrader 5 连接
  • 考虑使用 VPS

风险警告

金融工具交易存在风险，并可能造成亏损。US$100 的最低入金并不保证所有参数配置或交易品种都适合该账户。

历史结果并不能保证未来表现。请仅使用符合自身风险承受能力的资金，并在真实账户交易前仔细测试各项参数。


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5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Triple Session Breakout
Angelo Marcelo Serafin
4.33 (6)
专家
Triple Session Breakout 是一款全自动智能交易系统（EA），专为在 H1 时间周期交易 XAUUSD 而开发。 EA 会监控亚洲、伦敦和纽约交易时段形成的价格区间。当检测到设定的突破条件时，它可以在交易时段区间附近放置挂单，并自动管理由此产生的持仓。 工作原理 - 识别每个已启用交易时段的最高价和最低价 - 监控价格是否满足突破条件 - 根据所选设置放置 Buy Stop、Sell Stop 或限价订单 - 检查经纪商的 Stop Level 和最小挂单距离要求 - 使用 Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Break Even 和部分平仓管理持仓 - 根据经纪商服务器时间调整交易时段的计算 风险管理 EA 支持固定手数以及根据风险百分比计算仓位。用户可以通过输入参数调整 Stop Loss、Take Profit、最大挂单数量和持仓管理功能。 默认配置使用： - Stop Loss：60 pips - 最大 Take Profit：400 pips 启用 Trailing Stop、Break Even 或部分
Tornado Engine Pro
Angelo Marcelo Serafin
专家
Tornado Engine Pro   是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的高性能突破型专家顾问，结合了趋势方向、波动率过滤和智能执行。 它不追逐市场。它等待合适的条件，并精确执行。 每笔交易都经过多层逻辑验证，包括： 趋势一致性（快/慢指数移动平均线） 波动率确认（平均真实范围过滤器） 突破结构 可选动量验证 这形成了一种干净、结构化的交易方法，注重质量而非数量。 策略核心 该系统运用： 趋势和突破逻辑 基于市场条件的自适应执行 智能挂单放置 自动处理不同经纪商的小数位数（2 / 3 ） 挂单会根据市场条件变化进行动态管理和移除。 交易概况 中等交易频率 专注于高概率入场 每笔交易严格的风险控制 专为稳定性和一致性而设计 规格参数 交易品种：XAUUSD（黄金） 时间框架：M15 最低入金：100美元 推荐入金：250美元以上 执行：任何经纪商（针对低点差环境优化） 特点 无网格 无马丁格尔 每笔交易都设有止损和止盈 内置追踪止损系统 自动手数计算或固定手数选项 回撤保护系统 智能挂单管理 集成性能面板（每日、每周、每月统计） 建议 使用原始点差账户以获得最佳性能 建议使用VPS
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
专家
Ultron Conflux – 概述 Ultron Conflux 是一款专为 1 分钟周期（M1）设计的自动交易智能系统（EA）。 它结合了两个技术指标——布林带（Bollinger Bands）和随机震荡指标（Stochastic Oscillator），以明确且客观的规则识别精准的交易机会。 系统完全自动化，不使用马丁格尔、网格或对冲策略，从而确保风险可控且有纪律性。 所有风险参数均可根据交易者的个人风格进行自定义。 技术信息 推荐交易品种： EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD — 如需优化后的参数，请私下联系我获取 set 文件。 工作周期：M1（必需） 回测模式：1 分钟 OHLC（推荐） 最低入金：100 美元（建议 200+） 最低杠杆：1:50 推荐账户类型：Standard 推荐经纪商：低点差 Standard 账户（如 ICMarkets、ICTrading） 主要功能 无马丁 无网格 无对冲 全自动交易 布林带 + 随机指标信号共振 风险管理：止损（SL）、止盈（TP）、移动止损（Trailing
Aurum Range Matrix
Angelo Marcelo Serafin
专家
Aurum Range Matrix 专家：Angelo Marcelo Serafin 版本：1.0 激活次数：10 Aurum Range Matrix 是一款用于交易 USTEC 和 US30 交易时段区间突破的智能交易系统。 该 EA 会记录所配置交易时段内形成的最高价和最低价。它可以在记录的区间附近设置挂单，并根据所选设置管理已开仓位。 交易结果取决于市场状况、交易品种规格、点差、滑点、经纪商执行情况以及所选择的风险参数。 预设文件 USTEC H1 和 US30 H1 的预设文件可在产品评论区中获取。 请将 USTEC 预设用于 USTEC H1，并将 US30 预设用于 US30 H1。使用不同的交易品种规格、时间周期、点差或执行设置时，结果可能会有所不同。 推荐设置 平台：MetaTrader 5 支持的交易品种：USTEC 和 US30 推荐时间周期：H1 使用与所选交易品种对应的预设文件 运行测试前请检查 GMT 配置 运行模式 该 EA 包含三种运行模式： 保守型 稳健型 激进型 每种模式采用不同的交易时段窗口、保护距离、目标距离、移动止
Golden Vortex EA
Angelo Marcelo Serafin
专家
GOLDEN VORTEX EA Breakout Trading System for XAUUSD (Gold) DESCRIPTION Golden Vortex EA is a fully automated Expert Advisor developed specifically for trading Gold (XAUUSD) using a structured breakout approach. The system is designed to identify price expansions following key breakout levels , focusing on controlled risk and consistent execution rather than aggressive exposure. The logic is based on objective market conditions, avoiding discretionary decisions and ensuring stable behavior across
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
专家
Dominion Gold EA Dominion Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的 Expert Advisor，适用于 XAUUSD（黄金） ，专为在 纽约交易时段 运行而设计，基于价格行为分析以及 预先定义价位的突破 进行交易。 该 EA 根据纽约交易时段开盘前形成的特定市场条件执行交易，在检测到较高波动性条件时进行操作。该策略被设计为 每个交易周期仅执行一笔单向交易 ，并自动管理挂单。 EA 内置 可选的亏损恢复机制 ，在连续出现亏损结果后，可对手数进行受控调整。所有与恢复相关的参数——包括倍数和最大恢复步数——均可由用户自由配置。 为确保时间同步的准确性，Dominion Gold EA 提供**自动检测经纪商服务器时间（Auto GMT）**的功能，同时也支持在 Strategy Tester 中进行手动 GMT 设置。这可确保无论使用哪家经纪商，交易都能在预定时间执行。 内置的 趋势过滤器 可用于减少在不利市场条件下的入场。当启用该过滤器时，系统会优先执行与当前主要价格方向一致的交易，这可能会降低交易频率。 该 Expert Advisor
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
专家
PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（黄金）神经AI专家顾问 Phalanx Neural AI 是一款专为MT5平台设计的专家顾问，面向寻求智能神经系统的黄金交易者，专注于资金流分析、市场微观结构和高质量交易情境的识别。 该EA采用优化的DNN63神经网络模型，在M30时间框架交易黄金，无网格，无马丁格尔策略，在ECN账户和基金公司账户上稳定运行。 本EA旨在提供选择性交易流，过滤市场噪音，仅优先处理统计上有利的时机，这是应用于XAUUSD的AI系统的典型特征。 购买后，建议通过私信联系以获取安装指导、优化参数和使用建议。 购买 Phalanx Neural AI 顾问后，您可免费获得 Dominion Gold EA 的许可证，该许可证可绑定最多两个交易账户。 购买后，请发送购买确认和产品激活的截图。 请进入 MQL5 中的“购买”菜单，并发送显示 Phalanx Neural AI 激活状态的截图。 确认后，免费许可证将被发放。 https://www.mql5.com/en/signals/2344696 价格政策 初始价格：169美元 计划最
Orion Pulse
Angelo Marcelo Serafin
专家
Orion Pulse   是一款专为   XAUUSD（黄金）   设计的高精度   MetaTrader 5 智能交易系统 。 基于   结构化突破逻辑   并由   DNN63 神经网络   驱动，该系统旨在   剔除弱信号 ，仅执行   高概率交易 。 这不是网格。这不是失控的马丁格尔。这是纪律严明、结构化、AI过滤的突破执行。 神经核心 – DNN63 AI引擎 系统核心是一个   4-4-5-3 深度神经网络（63个权重） ，分类： 买入概率 、 卖出概率 、 中性概率 。 AI评估： 影线/实体比例 、 K线结构 、 方向压力 、 趋势背景 。 每项策略都有独立的   买入/卖出阈值 ，并带有   MaxDiff归一化   以防止信号失真。 结果： •   更少交易 •   更高选择性 •   更干净执行 双策略结构 日线突破（M30）   – 交易前一日高/低的突破，带有方向延续逻辑。 H1区间突破（固定引擎）   – 日交易周期结束后，系统使用N根K线构建结构化H1区间，并交易带有缓冲和乘数的扩展突破。
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