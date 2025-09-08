Ultron Conflux – 개요

Ultron Conflux는 1분(M1) 타임프레임에서만 작동하도록 설계된 자동매매 Expert Advisor입니다.

볼린저 밴드와 스토캐스틱 오실레이터라는 두 가지 기술지표의 컨플루언스를 활용하여 명확하고 객관적인 규칙에 기반한 정밀한 매매 기회를 포착합니다.

시스템은 완전 자동이며 마틴게일, 그리드, 헤지 방식을 사용하지 않아 매우 안정적이고 통제된 리스크 관리가 가능합니다.

모든 리스크 매개변수는 트레이더의 성향에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다.

기술 정보

추천 종목: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — 최적화된 세트 파일은 개인 메시지로 요청 가능합니다.

운영 타임프레임: M1 (필수)

백테스트 모드: 1분 OHLC (추천)

최소 입금: 100 USD (200+ 추천)

최소 레버리지: 1:50

추천 계정 유형: Standard

추천 브로커: 저스프레드 Standard 계정 (ICMarkets, ICTrading)

주요 특징

마틴게일 없음

그리드 없음

헤징 없음

완전 자동거래

볼린저 밴드 + 스토캐스틱 신호 컨플루언스

SL, TP, 트레일링 스탑 기반 리스크 관리

자동 로트 계산(고정, 잔액 비례, 위험 %)

거래 시간 필터

요일 필터

간편한 설치 및 직관적 설정

Prop Firm 평가 계정 호환

입력 파라미터

LotSizeMethod: 고정 / 잔액 비례 / 위험 %

FixedLot: 고정 로트

RiskPerTradePercent: 1회 거래 위험 비율

StopLossPoints: 스탑로스 포인트

TakeProfitPoints: 테이크프로핏 포인트

TrailingStopPoints: 트레일링스탑 포인트

TradingWindow: 거래 시작/종료 시간

DayFilters: 월요일~금요일 활성/비활성

MagicNumber: 거래 식별번호

백테스트 추천사항

Ultron Conflux는 1분 OHLC 모드에서 최적화되었습니다.

실틱 데이터 없이도 빠르고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

최대 재현성을 위해 항상 1분 OHLC 모드로 백테스트하세요.

위험 고지

포렉스 및 CFD 거래에는 상당한 재정적 위험이 따릅니다.

백테스트 결과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.

실전 사용 전 반드시 전략 테스터와 데모 계좌에서 충분히 테스트하세요.