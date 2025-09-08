Ultron Conflux – Visão Geral

Ultron Conflux é um Expert Advisor projetado para operar exclusivamente no timeframe de 1 minuto (M1).

Ele aplica a confluência de dois indicadores técnicos — Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades de entrada precisas com base em regras claras e objetivas.

O sistema é totalmente automatizado e não utiliza martingale, grid ou hedging, garantindo uma exposição ao risco disciplinada e controlada.

Todos os parâmetros de risco podem ser personalizados conforme o perfil do trader.

Informações Técnicas

Símbolos recomendados: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — para configurações otimizadas, entre em contato comigo em privado para receber os arquivos set.

Timeframe de operação: M1 (obrigatório)

Modo de backtest: OHLC de 1 minuto (recomendado)

Depósito mínimo: a partir de 100 USD (200+ recomendado)

Alavancagem mínima: 1:50

Tipo de conta recomendado: Standard

Corretoras recomendadas: contas Standard com baixo spread (ex.: ICMarkets, ICTrading)

Principais Recursos

Sem Martingale

Sem Grid

Sem Hedging

Negociação totalmente automatizada

Confluência de sinais Bollinger Bands + Estocástico

Gestão de risco com Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop

Cálculo automático de lote (fixo, proporcional ao saldo ou baseado em percentual)

Filtro de sessão de negociação por horário

Filtro por dia da semana

Instalação simples e configuração intuitiva

Compatível com contas de avaliação de prop-firm

Parâmetros de Entrada

LotSizeMethod: Fixo / Proporcional ao saldo / % de risco por trade

FixedLot: Tamanho de lote fixo

RiskPerTradePercent: Percentual de risco por operação

StopLossPoints: Stop Loss em pontos

TakeProfitPoints: Take Profit em pontos

TrailingStopPoints: Trailing Stop em pontos

TradingWindow: Hora de início e fim das operações

DayFilters: Ativar/desativar segunda a sexta

MagicNumber: Identificador de negociações

Recomendação de Backtest

Ultron Conflux foi otimizado para rodar no modo OHLC de 1 minuto no Strategy Tester.

Esse método garante resultados mais rápidos e consistentes sem necessidade de ticks reais.

Para máxima reprodutibilidade, sempre utilize o modo OHLC de 1 minuto.

Aviso de Risco

Negociar Forex e CFDs envolve risco financeiro significativo.

Resultados de backtest não garantem desempenho futuro.

Recomenda-se testar o EA no Strategy Tester e em conta demo antes de operar em conta real.