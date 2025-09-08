Ultron Conflux
- Angelo Marcelo Serafin
Ultron Conflux – Visão Geral
Ultron Conflux é um Expert Advisor projetado para operar exclusivamente no timeframe de 1 minuto (M1).
Ele aplica a confluência de dois indicadores técnicos — Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades de entrada precisas com base em regras claras e objetivas.
O sistema é totalmente automatizado e não utiliza martingale, grid ou hedging, garantindo uma exposição ao risco disciplinada e controlada.
Todos os parâmetros de risco podem ser personalizados conforme o perfil do trader.
Informações Técnicas
Símbolos recomendados: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — para configurações otimizadas, entre em contato comigo em privado para receber os arquivos set.
Timeframe de operação: M1 (obrigatório)
Modo de backtest: OHLC de 1 minuto (recomendado)
Depósito mínimo: a partir de 100 USD (200+ recomendado)
Alavancagem mínima: 1:50
Tipo de conta recomendado: Standard
Corretoras recomendadas: contas Standard com baixo spread (ex.: ICMarkets, ICTrading)
Principais Recursos
-
Sem Martingale
-
Sem Grid
-
Sem Hedging
-
Negociação totalmente automatizada
-
Confluência de sinais Bollinger Bands + Estocástico
-
Gestão de risco com Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop
-
Cálculo automático de lote (fixo, proporcional ao saldo ou baseado em percentual)
-
Filtro de sessão de negociação por horário
-
Filtro por dia da semana
-
Instalação simples e configuração intuitiva
-
Compatível com contas de avaliação de prop-firm
Parâmetros de Entrada
LotSizeMethod: Fixo / Proporcional ao saldo / % de risco por trade
FixedLot: Tamanho de lote fixo
RiskPerTradePercent: Percentual de risco por operação
StopLossPoints: Stop Loss em pontos
TakeProfitPoints: Take Profit em pontos
TrailingStopPoints: Trailing Stop em pontos
TradingWindow: Hora de início e fim das operações
DayFilters: Ativar/desativar segunda a sexta
MagicNumber: Identificador de negociações
Recomendação de Backtest
Ultron Conflux foi otimizado para rodar no modo OHLC de 1 minuto no Strategy Tester.
Esse método garante resultados mais rápidos e consistentes sem necessidade de ticks reais.
Para máxima reprodutibilidade, sempre utilize o modo OHLC de 1 minuto.
Aviso de Risco
Negociar Forex e CFDs envolve risco financeiro significativo.
Resultados de backtest não garantem desempenho futuro.
Recomenda-se testar o EA no Strategy Tester e em conta demo antes de operar em conta real.
Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!