Ultron Conflux

5

Ultron Conflux – Visão Geral
Ultron Conflux é um Expert Advisor projetado para operar exclusivamente no timeframe de 1 minuto (M1).
Ele aplica a confluência de dois indicadores técnicos — Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades de entrada precisas com base em regras claras e objetivas.

O sistema é totalmente automatizado e não utiliza martingale, grid ou hedging, garantindo uma exposição ao risco disciplinada e controlada.
Todos os parâmetros de risco podem ser personalizados conforme o perfil do trader.

Informações Técnicas
Símbolos recomendados: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — para configurações otimizadas, entre em contato comigo em privado para receber os arquivos set.
Timeframe de operação: M1 (obrigatório)
Modo de backtest: OHLC de 1 minuto (recomendado)
Depósito mínimo: a partir de 100 USD (200+ recomendado)
Alavancagem mínima: 1:50
Tipo de conta recomendado: Standard
Corretoras recomendadas: contas Standard com baixo spread (ex.: ICMarkets, ICTrading)

Principais Recursos

  • Sem Martingale

  • Sem Grid

  • Sem Hedging

  • Negociação totalmente automatizada

  • Confluência de sinais Bollinger Bands + Estocástico

  • Gestão de risco com Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop

  • Cálculo automático de lote (fixo, proporcional ao saldo ou baseado em percentual)

  • Filtro de sessão de negociação por horário

  • Filtro por dia da semana

  • Instalação simples e configuração intuitiva

  • Compatível com contas de avaliação de prop-firm

Parâmetros de Entrada
LotSizeMethod: Fixo / Proporcional ao saldo / % de risco por trade
FixedLot: Tamanho de lote fixo
RiskPerTradePercent: Percentual de risco por operação
StopLossPoints: Stop Loss em pontos
TakeProfitPoints: Take Profit em pontos
TrailingStopPoints: Trailing Stop em pontos
TradingWindow: Hora de início e fim das operações
DayFilters: Ativar/desativar segunda a sexta
MagicNumber: Identificador de negociações

Recomendação de Backtest
Ultron Conflux foi otimizado para rodar no modo OHLC de 1 minuto no Strategy Tester.
Esse método garante resultados mais rápidos e consistentes sem necessidade de ticks reais.
Para máxima reprodutibilidade, sempre utilize o modo OHLC de 1 minuto.

Aviso de Risco
Negociar Forex e CFDs envolve risco financeiro significativo.
Resultados de backtest não garantem desempenho futuro.
Recomenda-se testar o EA no Strategy Tester e em conta demo antes de operar em conta real.

Comentários 2
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Filtro:
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:28 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:38
Thank you so much, Joabe! 🙏
I’m really glad to know that the Ultron Conflux met your expectations as well. The goal has always been to keep the same level of quality and consistency across all my EAs — with solid systems and strong risk management.
I truly appreciate your continued support and trust in my work! 💪✨
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Angelo Marcelo Serafin
544
Resposta do desenvolvedor Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:39
Thank you so much, Thiago! 🙏
I’m really happy to know that you value the attention to detail and the real-market focus behind these tools — always aiming for long-term consistency and solid management.
Your feedback means a lot and inspires me to keep improving! 💪✨
